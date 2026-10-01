Identificaron al taxista asesinado a balazos en Soacha por sicarios en moto: sigue la búsqueda de los sospechosos

Un taxista identificado por las autoridades como Daniel Chirino, fue asesinado a disparos en el sector de Ciudad Verde en Soacha - crédito Pasa En Bogotá

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Daniel Chirino, de 33 años, fue asesinado a disparos este miércoles 30 de septiembre de 2026 en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, mientras se encontraba al volante de un taxi.

El ataque ocurrió en cercanías del conjunto residencial Sándalo, sobre la transversal 24B y, según las primeras versiones, los agresores se movilizaban en una motocicleta.

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La Policía Metropolitana de Soacha confirmó la identidad del conductor y precisó que las investigaciones continúan abiertas para determinar las circunstancias exactas del homicidio y establecer la identidad de los responsables, reportó El Tiempo. Tras el ataque, las autoridades activaron un plan candado en el municipio para ubicar a los presuntos criminales.

Una imagen difundida luego del ataque muestra el taxi con un orificio en una de las puertas, al parecer producido durante la agresión. La zona fue acordonada para realizar las diligencias técnicas y recolectar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Los atacantes que dispararon contra el conductor se movilizaban en una motocicleta. La Policía Metropolitana de Soacha activó un plan candado para localizar a los responsables - crédito Pasa En Bogotá

En plataformas digitales ya circula una grabación en la que se observa el instante en que Chirino recibe los disparos. Consultadas al respecto, las autoridades señalaron que el material coincide con la zona donde ocurrieron los hechos y con la vestimenta que portaba la víctima. Ese registro forma parte de las pruebas bajo verificación, según confirmaron fuentes policiales.

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Adicionalmente, la revista Semana reportó la difusión de una segunda grabación, atribuida a los mismos agresores, en la que envían un mensaje dirigido a quienes se nieguen a pagar una extorsión. Según el medio, las placas que aparecen en ese video coinciden con las del vehículo de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un posible móvil relacionado con cobro de extorsión al gremio de taxistas en la zona.

Por el momento, no se han reportado capturas. Las autoridades esperan avanzar en las pesquisas para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al ataque y confirmar el móvil del crimen.

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