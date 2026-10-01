Bucaramanga tendrá Día sin Carro y sin Moto el martes 6 de octubre: habrá vehículos exentos de la medida

La Resolución 590 estableció que las personas exentas de la norma deben portar la documentación que acredite su actividad durante los controles - crédito Google Maps

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Bucaramanga (Santander) y los demás municipios del área metropolitana tendrán Día sin Carro y sin Moto el martes 6 de octubre, con restricción para vehículos particulares entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. La medida incluye automóviles, camionetas, camperos, motocicletas, motociclos, mototriciclos y otros vehículos automotores de uso particular.

La jornada fue establecida para la capital santandereana mediante la Resolución 590, expedida el 29 de septiembre por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Los ciudadanos que consideren estar incluidos en una excepción no requieren un permiso especial, pero deberán portar los documentos que acrediten su actividad o condición durante los controles.

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La restricción operará durante siete horas para los vehículos particulares

Durante siete horas, los propietarios de vehículos particulares deberán optar por alternativas como el transporte público, bicicleta, caminata o desplazamientos compartidos.

La medida cobija a los vehículos automotores de servicio particular que se movilicen por Bucaramanga. La jornada también se realizará en los demás municipios del área metropolitana, según la información entregada sobre la convocatoria.

Bucaramanga y el área metropolitana aplicarán el Día sin Carro y sin Moto el martes 6 de octubre de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. - crédito Secretaría de Tránsito de Bucaramanga

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, pidió a los conductores planear sus recorridos antes de la jornada: “La invitación es a planear los desplazamientos, utilizar las alternativas de transporte disponibles y acatar la restricción”.

Estos vehículos podrán circular sin tramitar un permiso especial

Los vehículos exceptuados podrán transitar siempre que estén identificados de forma adecuada y se usen efectivamente para el servicio o actividad que justifica su circulación. En los operativos, el conductor deberá demostrar la excepción con soportes como certificado laboral, carné o escarapela, uniforme, certificado de Cámara de Comercio u otros documentos pertinentes.

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Entre los autorizados están los vehículos de transporte público masivo, colectivo e individual, incluidos aquellos con radio de acción intermunicipal, departamental o nacional. También podrán operar los automotores de organismos de socorro y emergencias, servicios médicos, autoridades, organismos de seguridad, tránsito y control operativo.

La excepción comprende además los vehículos vinculados a servicios públicos esenciales, asistencia mecánica y vial, funerarias, vigilancia privada, transporte escolar, prensa y comunicaciones, transporte de valores y vehículos blindados. Los vehículos eléctricos y de cero emisiones también quedan por fuera de la restricción.

Los automotores eléctricos, de emergencias y de servicio público de pasajeros quedaron excluidos de la restricción de circulación - crédito Secretaría de Tránsito de Bucaramanga

Las personas con discapacidad podrán movilizarse en vehículos adaptados a sus necesidades o destinados de manera efectiva a su transporte. En todos los casos, tanto el vehículo como el conductor deberán contar con la documentación vigente.

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El transporte de carga tendrá corredores definidos en Bucaramanga

Los vehículos de carga podrán circular por la vía Pamplona-Bucaramanga, en el segmento entre el PR 5 y el Parque del Agua. Desde allí, la ruta autorizada continúa por la avenida Quebrada Seca hasta el Mesón de los Búcaros, el Bulevar Bolívar, la carrera 15 y la intersección con la carrera 3, en el sector del CAI La Virgen.

El recorrido también incluye la vía La Cemento hacia el corregimiento de Vijagual, en dirección a la salida hacia Rionegro, y podrá utilizarse en ambos sentidos. La restricción tampoco aplicará para la carga que transite por los tramos La Cemento-Café Madrid y Palenque-Café Madrid, dentro de la jurisdicción de Bucaramanga.

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Por su parte, los vehículos destinados exclusivamente al transporte y distribución de alimentos perecederos podrán movilizarse, aunque deberán cumplir las restricciones particulares que les correspondan.

Quienes incumplan el Día sin Carro y sin Moto se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes ($875.452), además de la posible inmovilización del vehículo.

El transporte de carga contará con corredores viales definidos por sectores como la avenida Quebrada Seca, el Parque del Agua y La Cemento - crédito Secretaría de Tránsito de Bucaramanga

El Pico y Placa cambia de dígitos desde el lunes 5 de octubre

Un día antes de la jornada, el lunes 5 de octubre, entrará en vigor la cuarta y última rotación trimestral del Pico y Placa para vehículos particulares en Bucaramanga. La modificación está contemplada en la Resolución 854 de diciembre de 2025, que ordena actualizar la asignación de placas el primer lunes hábil de cada trimestre.

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La nueva programación de lunes a viernes será la siguiente:

Lunes: placas terminadas en 5 y 6.

Martes: placas terminadas en 7 y 8.

Miércoles: placas terminadas en 9 y 0.

Jueves: placas terminadas en 1 y 2.

Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

El horario de la medida se mantiene entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. durante los días hábiles. Los sábados se aplica de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Para octubre, las placas 9 y 0 tendrán restricción el sábado 10; las terminadas en 1 y 2, el 17; las placas 3 y 4, el 24; y los dígitos 5 y 6, el 31. El incumplimiento del Pico y Placa también puede derivar en multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes e inmovilización.