Colombia

La congresista Carol Borda confirmó que se canceló un debate sobre el aborto por falta de contradictores: “No hay que huirle”

La legisladora aseguró que el concepto provida no solo abarca la protección al no nacido, sino que incluye otros factores de la vida de las mujeres como la maternidad, la calidad de vida, la inseguridad, la violencia, el sistema de adopción y la capacidad económica

Carol Borda aseguró que puede darse un debate sobre erl aborto que trascienda la interrupción del embarazo - crédito @CarolBordaA/X
Carol Borda aseguró que puede darse un debate sobre erl aborto que trascienda la interrupción del embarazo - crédito @CarolBordaA/X
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La representante a la Cámara por Salvación Nacional, Carol Borda, fue programada para participar en un debate sobre el aborto, luego del episodio que sucedió en la sede del Congreso de la República el 29 de septiembre de 2026, cuando acudió a un plantón en medio de un grupo de feministas que celebraban el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con una bandera provida de color azul.

La legisladora aseguró que el panel fue planificado por el medio Caracol Radio. Sin embargo, el espacio de diálogo fue cancelado porque, según su versión, el radial no consiguió congresistas ni organizaciones dispuestas a confrontar sus posturas.

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“Dicen que es con argumentos, pero le huyen al debate bajo el eslogan: ‘Los derechos de las mujeres no se debaten’. Pero en realidad es la forma en la que imponen una visión de una discusión tan compleja como lo es el aborto y la desprotección del no nacido y de la madre gestante”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

En su publicación, Carol Borda señaló que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo debe darse, en especial, en el Congreso de la República. Por ende, luego del episodio del plantón, la legisladora defendió que tiene derecho a expresar una postura contraria al aborto dentro de esos espacios.

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Carol Borda explicó por qué se habría cancelado un debate sobre el aborto en Caracol Radio - crédito @CarolBordaA/X
Carol Borda explicó por qué se habría cancelado un debate sobre el aborto en Caracol Radio - crédito @CarolBordaA/X

“Lo de ayer, lejos de ser violento (entre otras cosas porque solo era una entre todas ellas), fue una reivindicación. No solo reivindicación por la vida, sino reivindicación de dar el debate justamente donde debe darse, que es en el Congreso de la República. Reivindicar el derecho legítimo que tengo a estar en este espacio para manifestar algo: No pueden hablar en mi nombre, ni de las mujeres que represento; no todas las mujeres promueven y defienden el aborto”, posteó.

Borda sostuvo que algunas mujeres cuestionan esta práctica y pidió que se escuche a quienes, según expresó, tomaron la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo y luego manifestaron arrepentimiento: “Ser provida no es solo antiaborto, ser provida es toda una cosmovisión, una lectura estructural de nuestra sociedad”.

La representante planteó discutir maternidad, adopción y condiciones económicas

Con respecto al debate, la congresista Carol Borda definió su posición provida como una visión que abarca asuntos adicionales a la oposición al aborto. Es decir que, según ella, se incluyen interrogantes sobre la maternidad, la calidad de vida, la inseguridad, la violencia, el sistema de adopción y la capacidad económica de las familias.

Ser provida no es solo antiaborto, ser provida es toda una cosmovisión, una lectura estructural de nuestra sociedad”, sostuvo en X.

Mensaje de Carol Borda sobre el debate contra el aborto - crédito @CarolBordaA/X
Mensaje de Carol Borda sobre el debate contra el aborto - crédito @CarolBordaA/X

La dirigente preguntó qué alternativas existen para que una mujer no tenga que recurrir a la interrupción del embarazo y cómo se puede mejorar la atención a la niñez frente a amenazas contra su vida, libertad e integridad.

Para Borda, el cuestionamiento a esta interrupción es una posición legítima dentro de la discusión pública. “Esto hay que hablarlo y no huirle al debate”, concluyó en la red social.

“Sí, incomodé”: Carol Borda confrontó un plantón a favor del aborto en el Congreso y desató tanto críticas como respaldos

La representante a la Cámara por el movimiento Salvación Nacional asistió con una pañoleta azul provida a una concentración a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en la plaza Núñez del Congreso, que lideraban las congresistas Mafe Carrascal, Jennifer Pedraza, Cathy Juvinao, Laura Beltrán (conocida como “Lalis”), entre otras.

Su presencia provocó reclamos de asistentes y abrió un cruce de mensajes entre figuras políticas y organizaciones defensoras del derecho al aborto, debido a que irrumpió una manifestación pacífica un día después de la jornada por el Día de Acción Global por el Aborto Legal.

Carol Borda - crédito @carolbordaacevedo/Instagram/@CarolBordaA/X/Redes sociales
Carol Borda acudió al plantón con una bandera azul del movimiento provida Nazer Colombia - crédito @carolbordaacevedo/Instagram/@CarolBordaA/X/Redes sociales

Borda sostuvo que acudió al lugar para expresar una posición contraria al aborto. “No pueden hablar por todas. Que no todas las mujeres estamos a favor del aborto”, escribió en su cuenta de X.

Algunas asistentes le pidieron a la congresista que se retirara del plantón. Borda permaneció durante buena parte de la jornada y defendió su participación como un ejercicio de libertad de expresión.

Sí, incomodé. Y claro que incomodaré las veces que sea necesario”, afirmó la representante. En el mismo mensaje, expresó que su postura busca defender “la vida de quienes no tienen voz para defenderse”.

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