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Santa Fe le regaló una camiseta al streamer argentino Davoo Xeneize por su apoyo en la Copa Sudamericana: “Que alegría que me dieron”

El creador de contenido deportivo celebró la eliminación por penales de River Plate en los octavos de la Copa Sudamericana, y los hinchas cardenales impulsaron el reconocimiento

Independiente Santa Fe envió una camiseta oficial firmada al creador de contenido Davo Xeneize en agradecimiento por su respaldo durante la Copa Sudamericana - crédito Captura de Video X/Santa Fe

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Independiente Santa Fe envió una camiseta firmada a Davoo Xeneize, creador de contenido argentino que celebró la clasificación del club colombiano ante River Plate en la Copa Sudamericana, como reconocimiento al apoyo que el streamer expresó durante esa eliminatoria.

POV: Recibes la camiseta de El Primer Campeón de Colombia @DavooXeneizeJRR, gracias por bancarnos. Ahora sí, ¡Bienvenido a la familia del León!”, se lee en la publicación hecha por el equipo bogotano en las redes sociales.

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La prenda fue firmada por integrantes del plantel profesional. Entre los firmantes figura el delantero Hugo Rodallega, capitán del equipo Cardenal, quien también participó en el video relacionado con el obsequio.

El club bogotano difundió en sus redes oficiales el video del envío acompañado por un mensaje de bienvenida para el streamer argentino - crédito Captura de Video Santa Fe/X
El club bogotano difundió en sus redes oficiales el video del envío acompañado por un mensaje de bienvenida para el streamer argentino - crédito Captura de Video Santa Fe/X

Te hablo de parte de todos mis compañeros, de todo el equipo, Independiente Santa Fe. Te mandamos un abrazo y te enviamos este detalle. Acá está firmada por todos nosotros, ¿vale? Cuídate mucho, Davoo, que estés bien”, declaró el jugador colombiano.

Tras ello, el argentino mostró a sus seguidores la prenda deportiva y agradeció al plantel capitalino por el obsequio. “Impresionante, boludo. Qué alegría que me dieron, muchachos, por favor. Gracias de corazón a toda la gente de Santa Fe por este increíble detalle, porque decirle detalle se queda corto, la verdad. No lo puedo creer”, mencionó

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El apoyo de Davoo Xeneize durante la serie ante River Plate

El vínculo entre el creador y el club colombiano se originó en los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando Santa Fe enfrentó a River Plate. El 26 de agosto, el equipo colombiano superó por penales al conjunto argentino en el estadio Monumental de Buenos Aires y avanzó de ronda en el certamen continental, aunque posteriormente cayó eliminado ante Vasco Da Gama de Brasil.

La cercanía tuvo como trasfondo la rivalidad entre River y Boca Juniors, equipo del que Davoo es seguidor. El creador siguió la serie y celebró la eliminación de River durante una transmisión en la plataforma Kick, donde acompañó sus comentarios con cánticos relacionados con Santa Fe, burlas contra River y cuestionamientos sobre los resultados del equipo argentino frente a su inversión en refuerzos.

Santa Fe's goalkeeper #12 Weimar Asprilla (C) celebrates with his teammates after scoring a penalty kick and winning the penalty shootout of the second leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Argentina's River Plate and Colombia's Independiente Santa Fe at Mas Monumental stadium in Buenos Aires on August 26, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
La escuadra cardenal logró su paso de ronda al vencer por penales a River Plate en el estadio Monumental el 26 de agosto - crédito JUAN MABROMATA / AFP

Los fragmentos de esas transmisiones circularon en redes sociales y llegaron a seguidores del conjunto bogotano, lo que derivó en pedidos para que Santa Fe tuviera un gesto con el streamer. Eso llevó a que los hinchas del Cardenal solicitaron al club el envío de una camiseta como reconocimiento por el apoyo durante la eliminatoria.

El interés de Davoo por Santa Fe continuó después de la serie. El argentino siguió creando contenido sobre la actualidad del equipo y sus jugadores, y hasta festejó la victoria cardenal ante Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor, encuentro que quedó con un marcador de 3-2 a favor de los rojos.

El streamer e influencer argentino habló sobre la victoria de Santa Fe en el clásico ante Millonarios-crédito @davooxeneize/Kick-@juannico_18

Santa Fe y el alcance digital de los creadores de fútbol

La agencia de Davoo cifra su comunidad en más de 15 millones de seguidores en plataformas como YouTube, Twitch, Kick, Instagram, TikTok y X. Uno de sus canales asociados a las transmisiones cuenta con 2,46 millones de suscriptores y acumula más de 730 millones de reproducciones.

El argentino, cuyo nombre real es David Quint, es un creador especializado en fútbol, con transmisiones centradas en partidos, fichajes y resultados. Sus directos y los fragmentos que circulan en redes permiten que sus reacciones alcancen a usuarios que no siguieron las emisiones completas, según ese medio.

La camiseta representa una forma de mantener a Santa Fe ante una audiencia internacional que conoció al club a partir de la serie contra River. El gesto es una muestra de cercanía entre la institución, un creador de contenido y una comunidad digital movilizada por la hinchada.

El envío cerró con un reconocimiento institucional una conexión nacida en una noche de Copa Sudamericana y amplificada después por las redes sociales.

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