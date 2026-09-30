Rescataron a Pato, el perro pomerania que fue robado en Suba, Bogotá, en medio de un intento de atraco: volvió con su familia tras ocho días

La Policía ubicó al pomerania negro que dos motociclistas se llevaron durante un atraco contra sus propietarios en Britalia Norte y lo entregó en buen estado de salud - crédito @PoliciaBogota / X

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Pato, el perro pomerania negro que fue hurtado durante un atraco en el barrio Britalia Norte, la localidad de Suba, fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá y entregado a sus dueños, que agradecieron el acompañamiento de las autoridades durante la búsqueda.

El animal, de siete meses, fue hurtado la noche del 21 de septiembre, cuando una pareja lo paseaba por el noroccidente de Bogotá. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a los propietarios con la aparente intención de quitarles sus celulares; no obstante, el robo no se concretó como esperaban los atacantes y uno de ellos tomó la correa de la mascota antes de escapar.

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La Policía informó que Pato regresó sano y salvo a casa después de las labores de búsqueda y seguimiento adelantadas en la localidad. La institución señaló que la investigación continúa para identificar y capturar a las personas que participaron en el hurto.

La Policía recuperó a Pato en el sector de Rincón, en Suba

La recuperación del perro se conoció durante la tarde del 29 de septiembre. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el animal fue ubicado en el sector de Suba Rincón y luego fue entregado a su familia.

La Policía ubicó al perro en el sector de Suba Rincón y no reportó personas detenidas durante el procedimiento - crédito @PoliciaBogota / X

“Sano y salvo regresó a casa Pato, el perro pomerania hurtado por dos personas en motocicleta”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá en un mensaje publicado en su cuenta de X. La institución agregó que mantuvo contacto con los dueños durante los días posteriores al hecho.

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Los propietarios se reunieron con Pato en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la localidad. En un video difundido por la Policía, uno de los familiares agradeció el respaldo de los uniformados del CAI Aures y del CAI Mazurén.

“Ellos nos prestaron el acompañamiento y la búsqueda para encontrar a Pato. Estamos muy agradecidos”, expresó el dueño del animal. Según el reporte oficial, el perro estaba en buenas condiciones de salud al momento de su recuperación y no presentaba signos de maltrato.

La Policía de Bogotá no informó cómo llegó el animal al lugar donde fue hallado ni precisó si hubo personas detenidas. Tampoco divulgó detalles sobre el operativo que permitió ubicarlo.

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Pato, un perro pomerania negro, fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá y devuelto a su familia ocho días después del robo - crédito @PoliciaBogota / X

Así se habrían robado a Pato

El caso comenzó hacia las 7:45 p. m. del 21 de septiembre, cuando los dueños de Pato caminaban con la mascota por el barrio Britalia Norte. Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia: dos hombres en moto se aproximaron a la pareja y uno de ellos descendió del vehículo.

Según el testimonio de una de las víctimas, el hombre la intimidó con un arma blanca y le exigió el celular. Su pareja intervino en medio del forcejeo y el atracador no logró llevarse el teléfono. Instantes después, el agresor regresó, tomó la correa del perro y huyó junto a su cómplice.

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Las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector son analizadas por los investigadores para establecer la ruta que siguieron los motociclistas. El hecho generó una búsqueda entre vecinos y usuarios de redes sociales, que difundieron fotografías del perro para facilitar su localización.

Denuncian presunta extorsión después del robo de un perro a una pareja en Suba - crédito @PasaenBogota/X

La familia denunció exigencias de dinero para devolver a la mascota

Después del hurto, una persona se comunicó con los dueños y les envió videos que, según su relato, demostraban que tenía al perro. Durante esos contactos les habría exigido $800.000 para devolver a la mascota.

La familia intentó pactar una entrega que les permitiera recuperar a Pato, pero la persona que los contactó se negó a reunirse. Luego dejó de responder los mensajes. De acuerdo con los propietarios, antes de cortar la comunicación aseguró que tenía un posible comprador para el animal e incluso mencionó una oferta de $5 millones.

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La Alcaldía de Bogotá recordó que el hurto de animales de compañía constituye un delito y pidió denunciar los hechos que afecten la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencias 123.

Los dueños de la mascota expresaron su agradecimiento por el acompañamiento a los uniformados del CAI Aures y del CAI Mazurén - crédito @PoliciaBogota / X

En casos de exigencias económicas para entregar una mascota, los ciudadanos también pueden acudir al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, mediante la línea 165.

Mientras avanzan las pesquisas, Pato permanece nuevamente bajo el cuidado de su familia, que recuperó al animal ocho días después del ataque ocurrido en Britalia Norte.