Colombia

Rescataron a Pato, el perro pomerania que fue robado en Suba, Bogotá, en medio de un intento de atraco: volvió con su familia tras ocho días

La mascota de siete meses fue localizada en el sector de Rincón el 29 de septiembre y regresó con sus propietarios, tras ocho días de búsqueda en la localidad

La Policía ubicó al pomerania negro que dos motociclistas se llevaron durante un atraco contra sus propietarios en Britalia Norte y lo entregó en buen estado de salud - crédito @PoliciaBogota / X
Guardar

Pato, el perro pomerania negro que fue hurtado durante un atraco en el barrio Britalia Norte, la localidad de Suba, fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá y entregado a sus dueños, que agradecieron el acompañamiento de las autoridades durante la búsqueda.

El animal, de siete meses, fue hurtado la noche del 21 de septiembre, cuando una pareja lo paseaba por el noroccidente de Bogotá. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a los propietarios con la aparente intención de quitarles sus celulares; no obstante, el robo no se concretó como esperaban los atacantes y uno de ellos tomó la correa de la mascota antes de escapar.

PUBLICIDAD

La Policía informó que Pato regresó sano y salvo a casa después de las labores de búsqueda y seguimiento adelantadas en la localidad. La institución señaló que la investigación continúa para identificar y capturar a las personas que participaron en el hurto.

La Policía recuperó a Pato en el sector de Rincón, en Suba

La recuperación del perro se conoció durante la tarde del 29 de septiembre. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el animal fue ubicado en el sector de Suba Rincón y luego fue entregado a su familia.

La Policía ubicó al perro en el sector de Suba Rincón y no reportó personas detenidas durante el procedimiento - crédito @PoliciaBogota / X
La Policía ubicó al perro en el sector de Suba Rincón y no reportó personas detenidas durante el procedimiento - crédito @PoliciaBogota / X

“Sano y salvo regresó a casa Pato, el perro pomerania hurtado por dos personas en motocicleta”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá en un mensaje publicado en su cuenta de X. La institución agregó que mantuvo contacto con los dueños durante los días posteriores al hecho.

PUBLICIDAD

Los propietarios se reunieron con Pato en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la localidad. En un video difundido por la Policía, uno de los familiares agradeció el respaldo de los uniformados del CAI Aures y del CAI Mazurén.

“Ellos nos prestaron el acompañamiento y la búsqueda para encontrar a Pato. Estamos muy agradecidos”, expresó el dueño del animal. Según el reporte oficial, el perro estaba en buenas condiciones de salud al momento de su recuperación y no presentaba signos de maltrato.

La Policía de Bogotá no informó cómo llegó el animal al lugar donde fue hallado ni precisó si hubo personas detenidas. Tampoco divulgó detalles sobre el operativo que permitió ubicarlo.

Pato, un perro pomerania negro, fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá y devuelto a su familia ocho días después del robo - crédito @PoliciaBogota / X
Pato, un perro pomerania negro, fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá y devuelto a su familia ocho días después del robo - crédito @PoliciaBogota / X

Así se habrían robado a Pato

El caso comenzó hacia las 7:45 p. m. del 21 de septiembre, cuando los dueños de Pato caminaban con la mascota por el barrio Britalia Norte. Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia: dos hombres en moto se aproximaron a la pareja y uno de ellos descendió del vehículo.

Según el testimonio de una de las víctimas, el hombre la intimidó con un arma blanca y le exigió el celular. Su pareja intervino en medio del forcejeo y el atracador no logró llevarse el teléfono. Instantes después, el agresor regresó, tomó la correa del perro y huyó junto a su cómplice.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector son analizadas por los investigadores para establecer la ruta que siguieron los motociclistas. El hecho generó una búsqueda entre vecinos y usuarios de redes sociales, que difundieron fotografías del perro para facilitar su localización.

Denuncian presunta extorsión después del robo de un perro a una pareja en Suba - crédito @PasaenBogota/X

La familia denunció exigencias de dinero para devolver a la mascota

Después del hurto, una persona se comunicó con los dueños y les envió videos que, según su relato, demostraban que tenía al perro. Durante esos contactos les habría exigido $800.000 para devolver a la mascota.

La familia intentó pactar una entrega que les permitiera recuperar a Pato, pero la persona que los contactó se negó a reunirse. Luego dejó de responder los mensajes. De acuerdo con los propietarios, antes de cortar la comunicación aseguró que tenía un posible comprador para el animal e incluso mencionó una oferta de $5 millones.

La Alcaldía de Bogotá recordó que el hurto de animales de compañía constituye un delito y pidió denunciar los hechos que afecten la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencias 123.

Los dueños de la mascota expresaron su agradecimiento por el acompañamiento a los uniformados del CAI Aures y del CAI Mazurén - crédito @PoliciaBogota / X
Los dueños de la mascota expresaron su agradecimiento por el acompañamiento a los uniformados del CAI Aures y del CAI Mazurén - crédito @PoliciaBogota / X

En casos de exigencias económicas para entregar una mascota, los ciudadanos también pueden acudir al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, mediante la línea 165.

Mientras avanzan las pesquisas, Pato permanece nuevamente bajo el cuidado de su familia, que recuperó al animal ocho días después del ataque ocurrido en Britalia Norte.

Temas Relacionados

Mascotas robadasPato el perroPolicía Metropolitana de BogotáExtorsiónBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alertan por crisis de salud en la cárcel Villahermosa de Cali tras demoras en remisiones médicas

La Personería Distrital identificó retrasos en traslados hacia centros asistenciales de mayor complejidad luego de las afectaciones que dejó el sismo del 10 de agosto sobre la red hospitalaria local

Alertan por crisis de salud en la cárcel Villahermosa de Cali tras demoras en remisiones médicas

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado como titular

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresó al estadio Atanasio Girardot, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado como titular

Perro callejero sorprendió a los usuarios de un cajero en Cundinamarca: “Haga su retiro, déjelo refrescar”

Un ciudadano registró al animal recostado, descansando del intenso calor en un rincón de la instalación ubicada en Ricaurte, donde permaneció tranquilo mientras otras personas usaban el servicio bancario

Perro callejero sorprendió a los usuarios de un cajero en Cundinamarca: “Haga su retiro, déjelo refrescar”

Ministerio de Transporte alertó por reclamaciones que superan los $100 billones: “Podríamos quebrar la nación aún más de lo que está”

La ministra Elsa Noguera detalló que la cartera tiene sentencias por $8 billones, procesos en tribunales por $16 billones y reclamaciones por otros $81 billones

Ministerio de Transporte alertó por reclamaciones que superan los $100 billones: “Podríamos quebrar la nación aún más de lo que está”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 29 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 29 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional