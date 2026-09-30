Colombia

La semana de receso mueve el turismo: estos son los destinos que proyectan mayor ocupación hotelera en Colombia

Tolima y Alto Magdalena encabezan las previsiones de Cotelco, mientras San Andrés, Cesar y Boyacá también aparecen entre las regiones con mejores perspectivas para esta temporada

La isla San Andrés tendría una ocupación de 75,3%, por encima del registro alcanzado en la misma temporada de 2025 - crédito Decameron Aquarium
La isla San Andrés tendría una ocupación de 75,3%, por encima del registro alcanzado en la misma temporada de 2025 - crédito Decameron Aquarium
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La habitual semana de receso de octubre en Colombia llegará con un panorama favorable para buena parte de la hotelería nacional. Las estimaciones de Cotelco -Asociación Hotelera y Turística de Colombia- ubican la ocupación nacional en 61,7%, un resultado que supera ligeramente el registrado durante la misma temporada de 2025 y que refleja un mayor movimiento esperado en varios destinos.

Más allá de las ciudades y regiones que suelen concentrar visitantes, el gremio hotelero puso sobre la mesa una invitación a diversificar los viajes. La intención es llevar turistas hacia territorios que buscan recuperar actividad económica y fortalecer su oferta, entre ellos zonas que han enfrentado situaciones recientes que afectaron su dinámica turística.

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Eje Cafetero busca impulsar la llegada de viajeros a la región y acompañar la recuperación de su actividad turística - crédito Migración Colombia
Eje Cafetero busca impulsar la llegada de viajeros a la región y acompañar la recuperación de su actividad turística - crédito Migración Colombia

El Eje Cafetero y el Valle del Cauca están entre las regiones señaladas por Cotelco para acompañar su recuperación después del terremoto, que tuvo una afectación principal en Chocó, el 10 de agosto. Villa de Leyva (Boyacá), afectada por incendios forestales, y Santa Marta, donde fueron contenidos intentos de afectaciones en materia de seguridad, también hacen parte de los destinos mencionados.

El gremio aseguró que actualmente cuentan con condiciones óptimas de seguridad para recibir visitantes.

Hotelería colombiana espera una alta ocupación durante la semana de receso

Las cifras permiten identificar algunos de los lugares que podrían registrar mayor movimiento durante la temporada. Tolima y Alto Magdalena encabezan las proyecciones con 88,2% de ocupación, el mismo porcentaje que alcanzaron en 2025. San Andrés aparece después con una estimación de 75,3%, frente al 69,3% del año anterior. Cesar llegaría a 72,8% y Boyacá a 70,9%. Atlántico también tendría un crecimiento y pasaría de 60,2% a 64,2%.

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Otros territorios muestran avances frente a la temporada anterior. Antioquia subiría de 59% a 62,9%; Meta pasaría de 54,7% a 58,3%; Norte de Santander avanzaría de 39,1% a 42,7%; Nariño llegaría a 61%, frente al 58,8%, y Cauca alcanzaría 50%, frente al 47,3% registrado anteriormente. La proyección para Cartagena y Bolívar se ubica en 65,6%, mientras Bogotá-Cundinamarca llegaría a 60,1%. En conjunto, estas cifras hacen parte del escenario calculado por Cotelco para la semana de receso y muestran diferencias importantes entre las regiones.

El reconocimiento de Murillo como uno de los mejores destinos turísticos de Colombia no solo resalta su belleza natural y cultural, además refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible - crédito Gobernación del Tolima
El departamento de Tolima registra una proyección de ocupación hotelera del 88,2% para la semana de receso - crédito Gobernación del Tolima

Estos son los destinos que la asociación invita a visitar

Para el gremio, la temporada también plantea el reto de recuperar y mantener la confianza de los viajeros. La recomendación está acompañada por un llamado a escoger establecimientos de alojamiento y hospedaje formales, una decisión que, según la asociación, permite respaldar a empresarios, trabajadores y comunidades que dependen de la actividad turística.

“La confianza de los viajeros es fundamental para la recuperación del turismo. Queremos que los viajeros tengan confianza en viajar por el país y elegir establecimientos de alojamiento y hospedaje formales”, señaló José Andrés Duarte, presidente de Cotelco.

El dirigente sostuvo que esta temporada puede servir para acompañar a las regiones y a los afiliados del gremio que están preparados para recibir turistas. La invitación, además, busca ampliar el mapa de opciones para quienes planean aprovechar los días de descanso. Por eso, la asociación hotelera recomendó considerar destinos como Norte de Santander, Cauca y Huila. El gremio destacó en estas regiones elementos como la gastronomía, la cultura y los paisajes, además de la existencia de establecimientos de alojamiento habilitados para recibir visitantes durante el receso.

El Norte de Santander proyecta una ocupación hotelera de 42,7% y hace parte de los destinos que Cotelco invita a conocer durante la semana de receso -crédito Lucas Molet/REUTERS
El Norte de Santander proyecta una ocupación hotelera de 42,7% y hace parte de los destinos que Cotelco invita a conocer durante la semana de receso -crédito Lucas Molet/REUTERS

El movimiento de viajeros tiene un efecto que va más allá de la ocupación de los hoteles. Para la asociación, los desplazamientos pueden aportar a la reactivación de las economías locales y respaldar los empleos de familias vinculadas al turismo, especialmente en territorios que han enfrentado mayores dificultades y buscan recuperar el dinamismo de esta actividad.

De cara a la temporada, el gremio señaló que seguirá trabajando con el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para fortalecer las condiciones de seguridad, movilidad y conectividad de los destinos. También planteó la importancia de entregar información oportuna y confiable para que los viajeros puedan organizar sus recorridos y tomar decisiones informadas.

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