Colombia

Capturan en Tibú a alias Pollo, señalado por el homicidio de Mónica Lizeth Beltrán, menor de 14 años, en manos de las disidencias de las Farc

La investigación busca establecer la responsabilidad del presunto cabecilla de la organización armada ilegal en el crimen de la menor y determinar su posible participación dentro de la estructura que opera en el Catatumbo

Capturan a alias ‘Pollo’, señalado de participar en el reclutamiento y asesinato de la menor Mónica Lizeth Beltrán - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Capturan a alias ‘Pollo’, señalado de participar en el reclutamiento y asesinato de la menor Mónica Lizeth Beltrán - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional capturaron en el barrio Villa Paz del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, a un hombre conocido con el alias de “Pollo”, señalado como presunto cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farc e investigado por su vinculación con el homicidio de la menor Mónica Liseth Beltrán.

La acción de inteligencia militar y control territorial contó con la participación de unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Policía Nacional. Durante el procedimiento de detención en esta zona estratégica de la subregión del Catatumbo, a alias Pollo le fue incautada una pistola con 12 cartuchos de munición.

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Fue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el que confirmó la detención mediante una publicación en la red social X, en la que destacó la coordinación de los organismos de seguridad y los resultados obtenidos contra los mandos de las agrupaciones armadas ilegales que ejercen presión e intimidación sobre las comunidades rurales del país.

“En el barrio Villa Paz de Tibú, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía capturaron a alias ‘Pollo’, cabecilla de comisión de la Estructura 33. Se le investiga por su relación con el asesinato de Mónica Liseth Beltrán, de 14 años, víctima de reclutamiento forzado”, se lee en parte de la publicación del mandatario.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de dos personas y destacó la coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de dos personas y destacó la coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las indagaciones judiciales y los reportes de organizaciones sociales vinculan al detenido con el caso de Mónica Liseth Beltrán, una estudiante de séptimo grado que fue reclutada de manera forzada en abril por integrantes de la disidencia de las Farc en la región del Catatumbo, según denunciaron sus padres.

La confirmación del deceso de la menor de edad se produjo durante la noche del domingo 20 de septiembre, cuando la noticia le fue notificada a su padre. El caso generó el rechazo público de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, cuyo presidente y líder social de Norte de Santander, Olguín Mayorga, condenó lo ocurrido de forma categórica.

“Rechazamos de manera contundente el asesinato de la niña Mónica Liseth Beltrán, que había sido reclutada por la disidencia de las Farc el pasado mes de abril”, señaló el dirigente social Olguín Mayorga, que además instó a los grupos armados que operan en el Catatumbo a respetar el Derecho Internacional Humanitario y liberar a los niños, niñas y adolescentes en su poder.

Olguín Mayorga, dirigente social de Norte de Santander, condenó el asesinato de la menor y pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario - crédito @OlguinMayorgaP/X
Olguín Mayorga, dirigente social de Norte de Santander, condenó el asesinato de la menor y pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario - crédito @OlguinMayorgaP/X

Este homicidio se sumó a las preocupantes cifras sobre reclutamiento de menores en el país expuestas por la Defensoría del Pueblo. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la entidad identificó 113 casos de reclutamiento infantil a nivel nacional, de los cuales 25 corresponden al departamento de Norte de Santander, ubicándolo como la segunda región más afectada después del Cauca.

De manera paralela, las autoridades realizaron la denominada Operación Fantasma en Risaralda

De manera paralela a la captura efectuada en Tibú, el presidente de la República informó sobre un segundo operativo desarrollado en el municipio de La Virginia, Risaralda, denominado Operación Fantasma.

En dicho procedimiento urbano, efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de 16 presuntos integrantes de la red de narcotráfico y microtráfico conocida como La Cordillera. Entre los detenidos figuran los individuos identificados con los alias de “Manotas” y “Michael”, señalados de coordinar la distribución de bazuco y cocaína en esa zona del territorio nacional.

Tras el operativo conjunto en el barrio Villa Paz de Tibú, alias Pollo fue trasladado bajo custodia e informado de sus derechos, quedando a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder formalmente ante un juez de control de garantías por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, reclutamiento forzado y homicidio agravado en persona protegida.

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