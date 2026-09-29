Colombia

Gobierno pidió al FMI adelantar su misión para revisar las cuentas de Colombia: “Un instrumento clave para anclar la confianza”

La solicitud busca que el organismo adelante la revisión económica prevista para Colombia, en momentos en que la administración de Abelardo de la Espriella plantea alternativas frente al deterioro de las finanzas públicas

El FMI destaca la resiliencia de la economía colombiana, pero advierte sobre riesgos internos y externos para la región - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ordenó a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ante el panorama de las finanzas públicas - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa
Guardar

El gobierno de Abelardo de la Espriella abrió una nueva etapa de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar la situación de las finanzas públicas y explorar alternativas frente al panorama fiscal que enfrenta Colombia. La primera decisión fue solicitar que la misión técnica del organismo llegue antes de lo previsto.

La petición fue anunciada el lunes 28 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien explicó en redes sociales que el Gobierno busca una evaluación independiente sobre el estado de la economía y las medidas que está adoptando la administración. “Hoy solicitamos al Fondo Monetario Internacional adelantar la misión de su equipo técnico para que haga una evaluación independiente del estado de la economía y de los planes de Gobierno”, expresó el funcionario.

PUBLICIDAD

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, es principal responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Ministerio de Hacienda
Miguel Gómez confirmó la solicitud al FMI para adelantar la misión de su equipo técnico en Colombia - crédito Ministerio de Hacienda

La solicitud está relacionada con el Artículo IV del convenio constitutivo del FMI, mecanismo mediante el cual el organismo mantiene conversaciones bilaterales periódicas con sus países miembros. Estas revisiones permiten recopilar información económica y financiera, además de analizar junto con las autoridades la evolución de la economía y las políticas aplicadas.

Para Gómez, recurrir a este instrumento puede contribuir a fortalecer la relación con el organismo multilateral. El ministro lo calificó como “un instrumento clave para anclar la confianza” con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario agregó que la revisión representa el comienzo de una nueva relación con el FMI y puede servir para ampliar las conversaciones sobre mecanismos de cooperación con ese organismo y con otras entidades multilaterales.

PUBLICIDAD

“La consulta del Artículo IV es un primer paso en el relacionamiento renovado con el Fondo Monetario Internacional y es importante en el proceso de buscar aliados y caminos para enfrentar la crítica situación actual fiscal, también nos permitirá intensificar el diálogo sobre las nuevas formas de colaboración con esa y otras entidades multilaterales”, añadió.

- crédito Yuri Gripas/Reuters - Canva
El organismo realizará una evaluación de la situación económica y de los planes del Gobierno colombiano - crédito Yuri Gripas/Reuters/ Canva

El anuncio llega un día después de que el presidente ordenara al Ministerio de Hacienda y al equipo económico comenzar conversaciones con el FMI. La instrucción fue comunicada el domingo 27 de septiembre durante una alocución televisada, en la que De la Espriella presentó el estado de las finanzas públicas como una de las principales dificultades de su administración.

Durante la intervención, el mandatario aseguró que Colombia atraviesa “la más crítica de toda nuestra historia” y sostuvo que el Estado tiene problemas para atender al mismo tiempo sus obligaciones de deuda y los gastos necesarios para su funcionamiento. “Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, quien señaló que el país depende cada vez más de los mercados nacionales e internacionales para obtener los recursos que necesita.

El jefe de Estado atribuyó parte de la situación al gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. Según su versión, esa administración dejó un escenario de “sobreendeudamiento” y cuestionamientos por el manejo del presupuesto. También mencionó hechos que, de acuerdo con su declaración, estarían relacionados con presuntos casos de corrupción y que fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales.

De la Espriella ordenó iniciar conversaciones con el FMI para buscar una salida negociada a la situación fiscal -crédito Luisa González/ REUTERS
De la Espriella ordenó iniciar conversaciones con el FMI para buscar una salida negociada a la situación fiscal -crédito Luisa González/ REUTERS

El acercamiento con el FMI fue presentado por De la Espriella como una de las alternativas para enfrentar el escenario fiscal. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló. El objetivo, reiteró, es encontrar una “salida negociada a la crisis” que su Gobierno asegura haber recibido. “Saldremos adelante”, dijo el mandatario.

Mientras el Gobierno busca el acompañamiento del FMI para revisar las cuentas públicas, la administración también ha desplegado una estrategia para atraer capital extranjero. El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ese mensaje hasta Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Restrepo sostuvo reuniones con más de 300 inversionistas, entre ellos había compañías que ya tienen operaciones en Colombia, potenciales nuevos participantes y actores interesados en ampliar sus negocios.

En ese grupo mencionó a Tesla, J.P. Morgan, XP Investments, fondos de infraestructura y organizaciones como el Council of the Americas. La apuesta del Gobierno parte de vincular la llegada de inversión con el crecimiento de la economía. La administración fijó como meta alcanzar un crecimiento económico del 6% mediante la denominada misión Crecer. Para avanzar hacia ese objetivo, Restrepo señaló tres condiciones: reglas de juego estables, independencia de las ramas del poder e iniciativa privada.

Temas Relacionados

Fondo Monetario InternacionalAbelardo de la EspriellaMinisterio de HaciendaSituación fiscalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Centro Democrático marcó distancia de Enrique Gómez y descartó coaliciones con quienes ‘dividen’ a los colombianos: “No existe interés alguno”

La colectividad respondió a los cuestionamientos del senador y director de Salvación Nacional, en medio de la reorganización de sectores de derecha que ya comienza a perfilarse para las elecciones territoriales de 2027

El Centro Democrático marcó distancia de Enrique Gómez y descartó coaliciones con quienes ‘dividen’ a los colombianos: “No existe interés alguno”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

El romance entre los famosos duró cuatro años y comenzó durante las grabaciones de la telenovela ‘La potra zaina’, cuando ambos tenían compromisos amorosos

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Capturan en Tibú a alias Pollo, señalado por el homicidio de Mónica Lizeth Beltrán, menor de 14 años, en manos de las disidencias de las Farc

La investigación busca establecer la responsabilidad del presunto cabecilla de la organización armada ilegal en el crimen de la menor y determinar su posible participación dentro de la estructura que opera en el Catatumbo

Capturan en Tibú a alias Pollo, señalado por el homicidio de Mónica Lizeth Beltrán, menor de 14 años, en manos de las disidencias de las Farc

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

La reacción del artista no pasó desapercibida en redes sociales, pues, desde la colaboración musical que hizo con la paisa, sus seguidores empezaron a relacionarlos sentimentalmente

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Estafa con subsidios en Bogotá: delincuentes usan el nombre del programa Ingreso Mínimo Garantizado para pedir dinero

El Distrito recomendó no abrir vínculos de origen desconocido ni entregar códigos de verificación y solicitó conservar capturas, números y correos para realizar eventuales denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

Estafa con subsidios en Bogotá: delincuentes usan el nombre del programa Ingreso Mínimo Garantizado para pedir dinero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Slipknot regresará a Bogotá en 2027 junto con Marilyn Manson: la preventa comienza el 30 de septiembre

Concierto de Shakira en Madrid, España, se transmitirá gratis por plataformas digitales: así puede verlo en vivo

El Binomio de Oro de América celebra 50 años de su creación con su nuevo LP ‘Vamos que vamos’

Deportes

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo

La Federación Colombiana de Fútbol negó que Ramón Jesurún o terceros intervengan en la designación de árbitros: “Conocen el alcance de sus funciones”