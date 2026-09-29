Gobierno pidió al FMI adelantar su misión para revisar las cuentas de Colombia: “Un instrumento clave para anclar la confianza”

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ordenó a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ante el panorama de las finanzas públicas - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa

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El gobierno de Abelardo de la Espriella abrió una nueva etapa de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar la situación de las finanzas públicas y explorar alternativas frente al panorama fiscal que enfrenta Colombia. La primera decisión fue solicitar que la misión técnica del organismo llegue antes de lo previsto.

La petición fue anunciada el lunes 28 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien explicó en redes sociales que el Gobierno busca una evaluación independiente sobre el estado de la economía y las medidas que está adoptando la administración. “Hoy solicitamos al Fondo Monetario Internacional adelantar la misión de su equipo técnico para que haga una evaluación independiente del estado de la economía y de los planes de Gobierno”, expresó el funcionario.

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Miguel Gómez confirmó la solicitud al FMI para adelantar la misión de su equipo técnico en Colombia - crédito Ministerio de Hacienda

La solicitud está relacionada con el Artículo IV del convenio constitutivo del FMI, mecanismo mediante el cual el organismo mantiene conversaciones bilaterales periódicas con sus países miembros. Estas revisiones permiten recopilar información económica y financiera, además de analizar junto con las autoridades la evolución de la economía y las políticas aplicadas.

Para Gómez, recurrir a este instrumento puede contribuir a fortalecer la relación con el organismo multilateral. El ministro lo calificó como “un instrumento clave para anclar la confianza” con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario agregó que la revisión representa el comienzo de una nueva relación con el FMI y puede servir para ampliar las conversaciones sobre mecanismos de cooperación con ese organismo y con otras entidades multilaterales.

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“La consulta del Artículo IV es un primer paso en el relacionamiento renovado con el Fondo Monetario Internacional y es importante en el proceso de buscar aliados y caminos para enfrentar la crítica situación actual fiscal, también nos permitirá intensificar el diálogo sobre las nuevas formas de colaboración con esa y otras entidades multilaterales”, añadió.

El organismo realizará una evaluación de la situación económica y de los planes del Gobierno colombiano - crédito Yuri Gripas/Reuters/ Canva

El anuncio llega un día después de que el presidente ordenara al Ministerio de Hacienda y al equipo económico comenzar conversaciones con el FMI. La instrucción fue comunicada el domingo 27 de septiembre durante una alocución televisada, en la que De la Espriella presentó el estado de las finanzas públicas como una de las principales dificultades de su administración.

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Durante la intervención, el mandatario aseguró que Colombia atraviesa “la más crítica de toda nuestra historia” y sostuvo que el Estado tiene problemas para atender al mismo tiempo sus obligaciones de deuda y los gastos necesarios para su funcionamiento. “Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, quien señaló que el país depende cada vez más de los mercados nacionales e internacionales para obtener los recursos que necesita.

El jefe de Estado atribuyó parte de la situación al gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. Según su versión, esa administración dejó un escenario de “sobreendeudamiento” y cuestionamientos por el manejo del presupuesto. También mencionó hechos que, de acuerdo con su declaración, estarían relacionados con presuntos casos de corrupción y que fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales.

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De la Espriella ordenó iniciar conversaciones con el FMI para buscar una salida negociada a la situación fiscal -crédito Luisa González/ REUTERS

El acercamiento con el FMI fue presentado por De la Espriella como una de las alternativas para enfrentar el escenario fiscal. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló. El objetivo, reiteró, es encontrar una “salida negociada a la crisis” que su Gobierno asegura haber recibido. “Saldremos adelante”, dijo el mandatario.

Mientras el Gobierno busca el acompañamiento del FMI para revisar las cuentas públicas, la administración también ha desplegado una estrategia para atraer capital extranjero. El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ese mensaje hasta Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Restrepo sostuvo reuniones con más de 300 inversionistas, entre ellos había compañías que ya tienen operaciones en Colombia, potenciales nuevos participantes y actores interesados en ampliar sus negocios.

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En ese grupo mencionó a Tesla, J.P. Morgan, XP Investments, fondos de infraestructura y organizaciones como el Council of the Americas. La apuesta del Gobierno parte de vincular la llegada de inversión con el crecimiento de la economía. La administración fijó como meta alcanzar un crecimiento económico del 6% mediante la denominada misión Crecer. Para avanzar hacia ese objetivo, Restrepo señaló tres condiciones: reglas de juego estables, independencia de las ramas del poder e iniciativa privada.