El Centro Democrático marcó distancia de Enrique Gómez y descartó coaliciones con quienes ‘dividen’ a los colombianos: “No existe interés alguno”

El cruce de declaraciones se produjo tras las diferencias surgidas alrededor de la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Centro Democrático respondió a las declaraciones de Enrique Gómez, senador y director del Partido Movimiento de Salvación Nacional, y descartó la posibilidad de construir coaliciones con sectores que, según la colectividad, optaron por dividir a los colombianos.

El pronunciamiento se conoce en medio de las conversaciones sobre una eventual reorganización de fuerzas de derecha para las elecciones territoriales de 2027.

PUBLICIDAD

La respuesta fue publicada por el partido en su cuenta de X mediante un comunicado titulado “Sobre Enrique Gómez”. Allí, la colectividad cuestionó las recientes declaraciones del dirigente y aseguró que está cansada de las “constantes descalificaciones” y de la “actitud displicente” que le atribuyó.

El partido respondió a las recientes declaraciones de Enrique Gómez sobre la competencia política y las posibles alianzas para 2027 -crédito @CeDemocratico/X

En ese tuit, el Centro Democrático fue enfático al fijar su posición frente a la posibilidad de establecer acuerdos con Gómez y su sector. La colectividad afirmó que “no existe interés alguno en construir coaliciones” con quienes, según sostuvo, “desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.

El pronunciamiento también sirvió para que el partido defendiera su papel dentro de la derecha colombiana. El Centro Democrático aseguró que es “la principal fuerza de renovación política en Colombia” y destacó el trabajo que, según la colectividad, han realizado el expresidente Álvaro Uribe y el partido en la formación y promoción de nuevos liderazgos en diferentes regiones.

PUBLICIDAD

La reacción del partido se produjo después de una entrevista que Gómez concedió a Semana, en la que habló sobre la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria y el escenario que podría abrirse para las elecciones territoriales de 2027. Durante esa conversación, Gómez reconoció que el Centro Democrático tiene un espacio electoral propio y posiciones fuertes en algunos territorios. Por ello, afirmó que la colectividad “tendrá que defenderlas”, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar coaliciones, dependiendo de las circunstancias electorales de cada municipio.

Enrique Gómez habló sobre el papel que tendría el Centro Democrático ante la fusión de Salvación Nacional y Defensores de la Patria - crédito @Enrique_GomezM/X

Gómez también fue consultado sobre si la unión de Salvación Nacional y Defensores de la Patria buscaba dejar al Centro Democrático sin espacio político. El senador respondió que el partido “tal vez quisiera no tener competencia”, pero sostuvo que “la competencia en política es positiva”. El dirigente agregó que la actividad política es “en esencia competitivo” y que “está bien competir”. Además, defendió la existencia de Defensores de la Patria como una nueva alternativa política, aunque reconoció que “a algunos les guste tener espacios de exclusividad”.

PUBLICIDAD

En medio del cruce de posiciones, Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, también se pronunció en su cuenta de X. Su mensaje estuvo centrado en el derecho de asociación y en la necesidad de respetar ese principio dentro de la democracia. “La libertad de asociación es uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal y de la civilización occidental tal como la concebimos hoy en día. Si realmente queremos la libertad es menester respetarla y defenderla”, expresó.

El director nacional del Centro Democrático se refirió a la polémica con Enrique Gómez -crédito @GabrielJVallejo

Desde Salvación Nacional hubo además una reacción de Germán Rodríguez, senador de esa colectividad, dirigida a reducir la tensión con el Centro Democrático. Rodríguez, quien también es mayor (r) de la Infantería de Marina, calificó al partido como una organización cercana y pidió mantener la unidad entre sectores que comparten posiciones políticas.

PUBLICIDAD

“El Centro Democrático es un partido hermano. Todos creemos en la patria milagrosa. No es momento de pelear entre nosotros. Por el contrario hay que calmar las aguas. Entendemos que el enemigo fue Petro en los cuatro años anteriores. Los necesitamos juntos, aliados”, aseguró.

El congresista llamó a bajar la tensión y consideró al Centro Democrático como un partido hermano -crédito Germán Rodríguez

El cruce ocurre mientras los partidos empiezan a definir sus estrategias para las elecciones territoriales de 2027. Por ahora, el Centro Democrático dejó explícita su postura frente a Gómez y reivindicó su autonomía política, mientras desde Salvación Nacional se planteó la necesidad de mantener la cercanía entre ambas fuerzas.