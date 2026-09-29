Colombia

Piedra del Peñol: el impresionante paisaje que puede observar después de subir los 702 escalones

Este esfuerzo físico tiene como recompensa una vista panorámica del embalse de Peñol-Guatapé, sus islas y las montañas que rodean este reconocido destino turístico de Antioquia

. El monolito tiene aproximadamente 220 metros de altura y se encuentra entre Guatapé y El Peñol- crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook
. El monolito tiene aproximadamente 220 metros de altura y se encuentra entre Guatapé y El Peñol- crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook
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La Piedra del Peñol se levanta unos 220 metros sobre el paisaje antioqueño y es uno de los principales atractivos turísticos de la zona de Guatapé. El monolito, ubicado entre los municipios de Guatapé y El Peñol, recibe visitantes que llegan hasta allí para enfrentar el ascenso y contemplar desde la cima el embalse de Peñol-Guatapé.

El recorrido hasta la parte más alta exige subir 702 escalones. La extensa escalera conduce a un punto desde el que se puede observar el embalse, sus numerosas islas y las montañas que rodean este sector de Antioquia.

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El costo de entrada a la cima de la Piedra del Peñol es de 25.000 pesos, con servicios de descanso e hidratación - crédito Alcaldía Municipal de Guatapé
El costo de entrada a la cima de la Piedra del Peñol es de 35.000 pesos, con servicios de descanso e hidratación - crédito Alcaldía Municipal de Guatapé

El paisaje que aparece después del ascenso está marcado por el agua. El embalse de Peñol-Guatapé ocupa más de 2.200 hectáreas y constituye uno de los elementos más reconocibles de la región. Desde la Piedra también puede verse una cruz que sobresale del agua y que sirve como referencia del lugar donde estaba ubicado el antiguo pueblo de El Peñol, parte del territorio que quedó inundado durante la construcción del complejo hidroeléctrico.

La Piedra del Peñol también llama la atención de publicaciones internacionales dedicadas al turismo. En un artículo de National Geographic fue incluida entre las grandes maravillas de Colombia que los viajeros deberían visitar al menos una vez. Para quienes tengan previsto subir durante 2026, hay además un dato que deben considerar antes de organizar la visita. Los administradores del atractivo anunciaron mediante sus redes sociales el nuevo valor de ingreso.

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La tarifa establecida para este año es de 35.000 pesos por persona. Ese pago permite acceder al recorrido que conduce hasta la parte superior del monolito y completar el ascenso por sus escaleras. Aunque la Piedra concentra buena parte del interés turístico de la zona, la visita suele complementarse con un recorrido por Guatapé, municipio situado a unos 75 kilómetros de Medellín. Allí, las fachadas de colores y los tradicionales zócalos son parte central de la identidad del pueblo.

Guatapé - El Peñol - Antioquia
El municipio complementa la visita con sus fachadas decoradas con zócalos, calles empedradas y el Malecón - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

Los zócalos ocupan la parte inferior de las fachadas y están decorados con representaciones relacionadas con la historia local, las costumbres, la flora, la fauna y los diferentes oficios de sus habitantes. Esta característica convierte las calles del municipio en otro de los atractivos para quienes llegan después de visitar la Piedra.

Entre los puntos que pueden recorrerse están la Plazoleta del Zócalo y la Calle del Recuerdo. También está el Malecón, un paseo de aproximadamente 900 metros ubicado junto al embalse y desde donde los visitantes pueden acercarse al paisaje que rodea al municipio. La oferta turística de Guatapé también incluye actividades al aire libre. El entorno permite realizar senderismo, ciclismo de montaña y cabalgatas, mientras que el embalse ofrece diferentes alternativas relacionadas con el turismo acuático.

La combinación de estos espacios permite extender la visita más allá del ascenso al monolito. Después de recorrer los 702 escalones y observar el embalse desde la cima, los turistas pueden desplazarse hasta el municipio para conocer sus calles, fachadas y lugares tradicionales.

Guatapé - El Peñol - Antioquia
Desde la cima de la Piedra se observa el extenso cuerpo de agua y las numerosas islas que forman parte del paisaje - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

Sin embargo, la Piedra del Peñol mantiene un atractivo propio por las dimensiones del monolito y por la panorámica que ofrece desde su parte superior. El contraste entre la roca, el agua y las islas convierte el ascenso en uno de los recorridos más reconocibles de esta zona de Antioquia, además de ofrecer una vista amplia del paisaje que rodea al embalse.

Así, la visita reúne dos escenarios diferentes: el paisaje natural que domina desde la cima de la Piedra y la arquitectura colorida que caracteriza a Guatapé. Para quienes llegan desde Medellín, ambos atractivos pueden formar parte de un mismo recorrido por uno de los destinos turísticos más conocidos de Antioquia en los últimos años.

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