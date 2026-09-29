Colombia

Rescatistas denunciaron el hallazgo de gatos negros en estructura funeraria del Cementerio Central de Bogotá: la comunidad pide investigar si es brujería

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se pronunció frente a la denuncia de una fundación, pero siguió recibiendo llamados de alerta por parte de los ciudadanos al aproximarse la temporada de Halloween

Animalistas mostraron la cavidad en la pared de una tumba donde se encuentran los animales y solicitaron la intervención de las autoridades locales para su rescate, valoración médica y reubicación - crédito corazonanimalvegano / Instagram

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Rescatistas y organizaciones animalistas denunciaron el hallazgo de varios gatos negros dentro de una estructura funeraria del Cementerio Central de Bogotá. Además, solicitaron la intervención de las autoridades para que los animales sean entregados a especialistas que evalúen su estado de salud y definan su reubicación.

Los videos divulgados por el hogar de paso Corazón Animal Vegano muestran a varios felinos detrás de un muro con una abertura en forma de cruz. En el lugar se observan platos con comida, periódicos, juguetes y restos óseos, elementos que llevaron a los voluntarios a advertir sobre las condiciones en que fueron hallados.

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Ante el revuelo generado por las imágenes, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó que los gatos no estarían encerrados y que cuentan con entrada, salida y alimento, una respuesta que generó aún más rechazo de la ciudadanía.

En su comunicado, la entidad señaló que coordina la instalación de trampas para capturarlos, examinarlos y trasladarlos.

Las imágenes de los animales causaron preocupación entre los defensores de sus derechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y corazonanimalvegano / Instagram
Las imágenes de los animales causaron preocupación entre los defensores de sus derechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y corazonanimalvegano / Instagram

Rescatistas pidieron acceso para sacar a los animales

La denuncia se conoció después de que voluntarios de Corazón Animal Vegano ingresaran al sector del cementerio donde fueron vistos los gatos. Una de las integrantes del grupo relató en un video: “Estamos aquí en el cementerio central y hay unos gaticos negros, hay comida y periódico. Vamos a intentar sacarlos”.

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Según las publicaciones del hogar de paso, los animales permanecían dentro de una cavidad profunda y angosta. En el mismo video, los rescatistas afirmaron que no recibieron colaboración inicial de la administración del cementerio y que tuvieron que abrir una parte de la estructura para intentar llegar hasta los felinos. Sin embargo, el grupo señaló que la dimensión del espacio impidió extraer a los animales durante ese primer intento.

Por su parte, el colectivo Al día con los animales difundió nuevas imágenes e indicó que algunos de los felinos podrían tener problemas de salud. Sus integrantes explicaron que ingresaron a un túnel cercano a la estructura, pero no lograron ubicarlos porque se escondieron ante la presencia de las personas.

Los activistas solicitaron que el procedimiento se realice con herramientas especializadas, entre ellas jaulas trampa, para evitar que los animales se desplacen hacia zonas de más difícil acceso. También pidieron la participación de las autoridades distritales y de la administración del Cementerio Central.

Gato negro jugando con coloridos ovillos de lana en el interior de una casa (Imagen ilustrativa Infobae)
La ciudadanía pide prestar especial atención ante los rituales con estos animales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La hipótesis de rituales no ha sido confirmada

Algunos rescatistas plantearon que la presencia de gatos negros, restos óseos, juguetes y comida dentro de la estructura podría estar relacionada con prácticas rituales. La preocupación aumentó ante la proximidad de Halloween, en octubre, debido a la persistencia de creencias populares que asocian a estos animales con actos de brujería o santería.

Una de las mujeres que acudió al lugar afirmó: “Son gatos negros y estamos en la época de octubre en donde suelen usar los gatos negros para hacer brujerías o rituales”.

No obstante, hasta ahora no existe una confirmación de las autoridades que establezca que los animales hayan sido utilizados en rituales ni que hayan sido dejados dentro de la estructura con ese propósito. Las organizaciones animalistas también desconocen cuántos gatos permanecen en el lugar y cómo llegaron hasta ese punto del cementerio.

La senadora Andrea Padilla, que ha seguido el caso, señaló que el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realiza gestiones con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos para que se evalúe la posibilidad de intervenir los muros del recinto.

Pronunciamiento oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - crédito @AnimalesBOG / X
Pronunciamiento oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - crédito @AnimalesBOG / X

En el boletín oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se afirmó que las personas vinculadas con la denuncia y la administración del cementerio fueron contactadas.

Según la entidad, “los animales no están encerrados” y no enfrentan un riesgo inminente porque tienen acceso para entrar y salir, además de alimento.

Precisamente este punto llamó la atención, debido a que no está claro quién pudo ponerles alimento para que se acostumbraran a estar allí y mucho menos con qué fin lo hicieron, por lo que se espera una intervención para que los animales sean trasladados a un lugar seguro.

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