El Gobierno cambia el reparto de tutelas contra el Presidente: ahora llegarán al Consejo de Estado

El Decreto 1446 de 2026, firmado por Abelardo de la Espriella e Iván Cancino, establece que las acciones dirigidas contra actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones serán tramitadas en primera instancia por el Consejo de Estado - crédito @MinjusticiaCo/X

Guardar

El Gobierno expidió un decreto que cambia el reparto inicial de las acciones de tutela dirigidas contra el presidente de la República. La nueva regla establece que estos recursos deberán llegar, en primera instancia, al Consejo de Estado cuando estén relacionados con actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones.

Se trata del Decreto 1446 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino. La norma modifica una disposición del Decreto 1069 de 2015, que establece las reglas para el reparto de las acciones de tutela.

PUBLICIDAD

La nueva norma modifica las reglas de reparto de las acciones de tutela y contempla además disposiciones específicas para los casos en los que la acción involucre al Presidente junto con otras autoridades o particulares-crédito Presidencia

En términos prácticos, el cambio implica que las tutelas contra el jefe de Estado ya no podrán ser asignadas inicialmente a jueces de circuito cuando correspondan a los casos contemplados en la nueva disposición. El Consejo de Estado será la autoridad encargada de conocerlas en primera instancia. El decreto establece además que esta regla se aplica cuando la tutela se dirige contra actuaciones u omisiones del Presidente en ejercicio de sus funciones. También contempla los casos en los que, además del mandatario, sean demandadas otras autoridades públicas o particulares.

Otra de las disposiciones incluye acciones relacionadas con las competencias que el artículo 189 de la Constitución asigna al Presidente de la República. Sin embargo, la norma mantiene como regla general que las tutelas contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional sean repartidas a los jueces del circuito o de igual categoría.

PUBLICIDAD

El decreto también establece una disposición específica para las acciones relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos. Las tutelas contra actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional en esta materia continuarán siendo repartidas a los jueces del circuito o de igual categoría.

El cambio en el reparto de las tutelas contra el Presidente guarda similitudes con una medida adoptada durante el gobierno de Iván Duque, cuando también se estableció que estas acciones llegaran inicialmente a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Noticia en desarrollo...