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Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

La capitana de la Tricolor habló sobre lo que fue el partido ante Corea del Norte por las semifinales, y la goleada que sufrió en el juego de las semifinales

La capitana de la "Tricolor" se refirió al partido por el Mundial Sub-20 de Polonia-crédito @ESPNColombia/X
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El 26 de septiembre de 2026, la selección Colombia venció a Italia por 4-3 en los penales y conquistó la primera medalla de su historia en un Mundial Femenino Sub-20, tras igualar 1-1 durante 120 minutos en Polonia 2026.

La definición por el tercer puesto premió una preparación que incorporó prácticas específicas de cobros, simulaciones de presión y trabajo psicológico desde los octavos de final.

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La arquera Luisa Agudelo atajó dos remates en la tanda y sostuvo al equipo después de una semifinal perdida por 3-0 ante Corea del Norte. El bronce llegó cuando Colombia ya no tenía posibilidades de disputar el título, pero todavía podía cerrar el torneo con un resultado inédito para la categoría.

La capitana de la Tricolor habló sobre lo que vivió en la Copa del Mundo que se llevó en Polonia-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La capitana de la Tricolor habló sobre lo que vivió en la Copa del Mundo que se llevó en Polonia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

En diálogo con el programa F90 de ESPN, la volante Juana Ortegón explicó que la lreparación buscó que las futbolistas enfrentaran antes de los partidos la carga emocional de una definición. Para la capitana, ese ensayo les permitió identificar las sensaciones que luego aparecen ante una tanda decisiva:

“Yo siento que eso no lo habíamos hecho antes, no lo habíamos experimentado antes en ningún otro proceso. Entonces, desde ahí empezás como a vivirlo de la manera en que lo puedes vivir en ese momento. Siento que la parte emocional y psicológica jugaba un buen papel”.

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El psicólogo Rafa Zabaraín acompañó a la selección durante el proceso, tanto en charlas como en los entrenamientos. Una de las herramientas utilizadas fue la visualización, con el objetivo de que cada jugadora se convenciera de que podía resolver bien su remate.

“Todo el tiempo era de ayudarnos a convencernos de que podíamos ejecutarlo de buena manera”, explicó Ortegón. La futbolista señaló que el grupo intentó trasladar al encuentro las experiencias previas, aunque una disputa por una medalla agregaba una presión distinta.

“Si lo hacíamos de buena manera ahí en el partido tendría que salir. Obviamente juegan otros componentes, porque estás en definición de una medalla de bronce, pero siento que desde esa parte él te apoya todo el tiempo, de convencerte, de que confiemos en el pateo”.

La derrota ante Corea del Norte dejó al plantel ante un último partido que podía definir el balance del torneo. La conversación posterior a esa semifinal reforzó la importancia de disputar el tercer lugar, según la capitana.

“La charla después del partido contra Corea de semifinales fue muy emotiva al darnos cuenta de que había una última posibilidad de que ese proceso terminara de buena manera, logrando una medalla histórica”, afirmó.

Ante Italia, Colombia comenzó en desventaja, consiguió el empate y sostuvo el 1-1 durante la prórroga. En la tanda, los primeros fallos elevaron la tensión y dejaron al equipo cerca de la eliminación, pero las jugadoras mantuvieron la confianza en los ejercicios practicados.

“Era muy complicado en ese momento solamente pensar que Italia hacía uno y estábamos afuera, ya no teníamos posibilidades de ponernos esta medalla. Pero confiábamos”, dijo Ortegón.

El trabajo de los tiros del punto penal

La "Tricolor" logró su mejor resultado a nivel internacional en la categoría-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La "Tricolor" logró su mejor resultado a nivel internacional en la categoría-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Otro de los aspectos que explicó Ortegón explicó que el plantel modificó su forma de entrenar los penales durante las fases eliminatorias:

“Los penales se practicaban siempre de forma muy seria en el entrenamiento. Realmente nos parábamos los dos equipos y cada uno hacía su caminata y hacía el penal en el entrenamiento”, dijo.

La capitana de la selección Colombia explicó que los cobros de tiro punto penal formaban parte de los ejercicios finales, sin una recreación de las condiciones de competencia. La metodología cambió en los octavos de final frente a Polonia, cuando el equipo comenzó a ensayar el recorrido hasta el punto penal, la espera y la ejecución ante sus compañeras.

“Antes del Mundial lo hacíamos como: listo, pateamos unos penales al final. Pero luego de que entramos en fases definitivas, desde octavos de final contra Polonia, ahí sí se hizo de esa manera”, recordó Ortegón.

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