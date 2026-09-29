Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El entrenador “Arriero” dirigió al Once Caldas desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2026. - crédito @oncecaldas/X

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Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas mediante una carta fechada el 28 de septiembre de 2026 en Manizales, dos días después de que el club comunicara oficialmente el final de su vínculo como director técnico.

En el mensaje, el entrenador agradeció a la ciudad, a la institución, a los jugadores, al personal administrativo, a los medios de comunicación y a los aficionados. También recordó el significado que tuvo para él dirigir al equipo y representar sus colores.

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“Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor y con la certeza de que el respeto y la pasión por el juego siempre prevalecerán”, escribió Herrera en el cierre de su mensaje.

Hernán Darío Herrera agradeció a Manizales y al Once Caldas

El entrenador comenzó su carta dirigiéndose a Manizales, al Once Caldas, a los periodistas, medios de comunicación y a la hinchada.

Herrera agradeció a la ciudad por la manera en que lo recibió durante su permanencia y destacó la relación que construyó con el entorno del club.

“Gracias por su calidez, su civismo y por enseñarme lo que significa llevar el blanco blanco en el corazón”, señaló.

También dedicó un mensaje a la institución, sus directivos, jugadores y trabajadores administrativos. El técnico agradeció la oportunidad de trabajar por los colores del equipo y el acompañamiento profesional que recibió durante su etapa en el club.

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En su despedida, además, les deseó éxitos en los próximos retos y manifestó su deseo de que el Once Caldas continúe consiguiendo triunfos y alegrías.

El entrenador cerró el documento con la frase: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”.

Hernán Darío Herrera agradeció a Manizales, al Once Caldas, a los medios de comunicación y a los hinchas tras su salida del club. - crédito @ArrieroHerrera/X

El mensaje de Herrera para los hinchas

Los aficionados ocuparon otro de los apartados de la carta. El entrenador agradeció el respaldo recibido y destacó el papel de los seguidores dentro del fútbol.

“Ustedes son el alma de este deporte”, escribió Herrera.

El técnico también agradeció que los aficionados vivieran el fútbol con respeto y paz, y señaló que la fiesta de las tribunas constituye un impulso para los equipos.

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Su mensaje terminó con una expresión de gratitud y afecto hacia quienes hicieron parte de su etapa en Manizales.

La salida fue anunciada después de la derrota ante Bucaramanga

El 26 de septiembre, el Once Caldas había informado que llegó a un acuerdo con Hernán Darío Herrera para terminar su labor como director técnico.

El anuncio se produjo después de la derrota 3-1 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande, resultado con el que el equipo completó dos caídas consecutivas en la Liga BetPlay.

En el partido anterior, Once Caldas había perdido 1-0 contra Deportivo Pasto en Nariño. El conjunto de Manizales acumulaba cinco derrotas en el campeonato y estaba fuera de los ocho primeros lugares.

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Después del encuentro frente a Bucaramanga, Herrera habló ante los medios sobre el rendimiento de su equipo: “Creo que el partido de hoy no fue el mejor. No es por echarle la culpa a nadie, simplemente no se vio lo que queríamos”, afirmó.

El entrenador también hizo referencia a los dos goles recibidos en los primeros minutos del compromiso: “Nos hicieron los goles muy temprano, dos goles que no nos hicieron en ningún partido desde que jugamos como locales”, manifestó.

Once Caldas anunció el 26 de septiembre de 2026 el acuerdo para finalizar la labor de Hernán Darío Herrera como director técnico.- crédito @oncecaldas/X

Herrera había hablado sobre su continuidad

En esa misma atención a medios, Herrera fue consultado sobre las preguntas de los aficionados relacionadas con su continuidad y sobre la relación entre la hinchada y los propietarios del club.

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El entrenador aseguró que mantenía su afecto por la ciudad pese al momento deportivo que atravesaba el equipo.

“Estoy muy contento en Manizales. Quiero mucho a Manizales. La hinchada me recibió bien, ahora se voltean”, expresó.

Herrera también afirmó que conservaría ese vínculo con la ciudad en caso de dejar el club. “He estado contento en Manizales y, si me sacan de allá, seguiré queriendo mucho a Manizales”, sostuvo.

Durante la rueda de prensa, además, recordó otros momentos complejos que había atravesado junto con su cuerpo técnico.

“Este equipo con el cuerpo técnico ha sorteado muchas cosas. Hemos estado en momentos muy difíciles, muy complicados y salimos de allí”, dijo.

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Recorrido de Herrera al frente del Once Caldas: Durante su ciclo, el equipo clasificó a la Copa Sudamericana 2025 y alcanzó los cuartos de final del torneo. - crédito @oncecaldas/X

El recorrido de Herrera al frente del Once Caldas

Hernán Darío Herrera asumió como director técnico del Once Caldas en octubre de 2023, después de haber trabajado como asistente del fallecido Pedro Sarmiento.

Su llegada se produjo cuando el equipo afrontaba una situación comprometida en la tabla del descenso. A finales de 2023, el conjunto registraba un promedio de 1,14 y estaba tres puestos por encima de Unión Magdalena y Atlético Huila, de acuerdo con el contexto suministrado.

En 2024, Once Caldas avanzó a los cuadrangulares semifinales y consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana 2025.

En ese torneo internacional, el conjunto de Manizales alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia.

Durante el ciclo de Herrera también se registraron hitos de Dayro Moreno, quien consiguió los récords como máximo goleador histórico de la primera división del fútbol colombiano, del Once Caldas y entre los futbolistas colombianos.

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