Colombia

Gustavo Petro estaría pensando mudarse a lujosa casa en La Calera y así reaccionó María Fernanda Cabal : “¿Hospedaje gratis?”

La exsenadora del Centro Democrático, una de las más duras opositoras a la gestión del exjefe de Estado, pidió explicaciones por la versión sobre una vivienda facilitada al expresidente por una exministra y por los reparos de residentes ante eventuales medidas de seguridad

- crédito Presidencia - @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal también se sumó a las versiones en las redes sociales sobre cuál será el lugar en el que vivirá el expresidente Gustavo Petro- crédito Presidencia - @MariaFdaCabal/X
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Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, la exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó el posible traslado del expresidente de la República Gustavo Petro a una vivienda en La Calera, luego de que se conociera que el inmueble pertenecería a la exministra de Comercio Diana Marcela Morales y que habría sido cedido bajo la figura de hospedaje. Una figura que causó alarma en la excongresista.

En efecto, Cabal lanzó una serie de interrogantes sobre las condiciones en las que Petro ocuparía la propiedad. “¿Hospedaje gratis en una casa hipotecada? Eso despierta suspicacias. Petro, uno cosecha lo que siembra”, señaló la política vallecaucana, que aprovechó una de las polémicas en las redes sociales para lanzar duros señalamientos contra el líder político del Pacto Histórico.

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Y es que según Cabal, haciendo mención de la versión del periodista Felipe Zuleta, señaló que “a Petro no lo quieren ni de vecino”, en relación con la forma, según contó el comunicador, en que el exmandatario tuvo que hacer su trasteo a Bosques del Encenillo. “Muy calladito”, agregó la exparlamentaria, que no dejó pasar la “preocupación” de los vecinos por este inquilino.

María Fernanda Cabal y las críticas a Gustavo Petro
La exsenadora María Fernanda Cabal se despachó en sus redes sociales contra Gustavo Petro, por lo que sería su sitio de residencia en La Calera - crédito @MariaFdaCabal/X

Posible trasteo de Gustavo Petro a Bosques del Encenillo generó preocupación

La información sobre la eventual mudanza fue divulgada por Zuleta en Blu Radio. Según ese reporte, residentes del sector advirtieron el ingreso de cajas y pertenencias a una vivienda, además de la presencia de vehículos del esquema de seguridad del exmandatario; siendo este uno de los motivos que generaron incomodidad en una anterior residencia, en casa del exsenador Gustavo Bolívar.

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Frente a la llegada de Petro a Bosques del Encenillo, los vecinos consultados habrían expresado su preocupación por las medidas de seguridad que podrían implementarse en el conjunto si Petro fija allí su residencia. Según los quejosos, el impacto que tendría un dispositivo de protección sobre los accesos afectaría la dinámica tranquila de la zona, ubicada cerca al recordado Alto de Patios.

Según Blu Radio, la casa pertenece a Diana Marcela Morales, que ocupó el Ministerio de Comercio durante el gobierno de Petro entre junio de 2025 y el 7 de agosto pasado. La versión conocida por el citado medio indica que el inmueble habría sido facilitado como hospedaje y que no existiría un contrato de arrendamiento formal, que se explicaría por la presencia de Petro en la Lista Clinton.

El expresidente Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño el 7 de agosto y desde entonces su sitio de residencia se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales - crédito Luisa González/REUTERS
El expresidente Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño el 7 de agosto y desde entonces su sitio de residencia se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales - crédito Luisa González/REUTERS

En ese sector, de acuerdo con la versión de Zuleta, las viviendas del conjunto tendrían precios de venta de entre $2.800 millones y $6.000 millones. Los cánones de arriendo, añadió, estarían entre $12 millones y $15 millones mensuales, monto que no estaría pagando el exmandatario, que estaría residiendo de forma gratuita en el inmueble, que tendría una hipoteca con el banco Bbva.

Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre esta versión

Hasta el momento de las publicaciones consultadas, Petro y Morales no habían dado una explicación pública sobre el posible hospedaje en La Calera; a diferencia de otras ocasiones, en las que el exmandatario ha reaccionado frente a los rumores que lo han involucrado a otros sitios de residencia, como cuando se mencionó su posible arribo al conjunto Sierras del Moral, en Bogotá.

Gustavo Petro sigue en la búsqueda de casa
En su momento, se conoció la queja de algunos de los vecinos de Sierras del Moral, frente a una eventual llegada del expresidente a este sector - crédito Luisa González/REUTERS - @darcyquinnr/X

Frente a este último episodio, y las quejas de algunos de los vecinos, como se pudo conocer en un pronunciamiento que se hizo viral en las redes sociales, Petro negó que tuviera planes de vivir allí. “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero”, escribió entonces.

Este tema, el del sitio de vivienda del expresidente tras dejar el poder, el 7 de agosto, se ha convertido en recurrente en las redes sociales. Y todo desde que se supo que Bolívar le dio posada en su residencia en la capital, esto en medio del proceso de separación de Petro, que contaba con una casa en Chía, pero que entró en la disolución de su matrimonio con Verónica Alcocer.

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