Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: esta fue su falla con un plato dulce

El postre que dejó a Víctor Tarazona fuera de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

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El actor Víctor Tarazona se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia luego de que su postre de lulo no lograra convencer al jurado en una prueba de repostería con freidora de aire.

La salida del participante generó la reacción de sus compañeros, entre ellos Emmanuel Restrepo y Tuto Patiño, quienes se emocionaron hasta las lágrimas durante la despedida.

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La eliminación ocurrió en la emisión del lunes 28 de septiembre, cuando siete concursantes afrontaron una prueba decisiva para conservar su lugar en el reality. Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Tarazona quedaron en riesgo después de no obtener la salvación en el reto anterior.

El desafío exigía preparar un postre de plato en 60 minutos, con la freidora de aire como método principal de cocción y acceso libre a los ingredientes de la despensa. La prueba puso en juego la técnica, el manejo del tiempo y la capacidad de cada participante para construir una propuesta completa bajo presión.

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Tarazona presentó una preparación llamada “Babeando el lulo”, basada en esa fruta. La propuesta recibió observaciones de los tres jurados, que coincidieron en que el plato tenía una idea inicial válida, aunque quedó corto en ejecución y profundidad de sabores.

Belén Alonso cuestionó la falta de elementos en la preparación. “Le falta vida, es un postre a dos de morir”, le dijo al concursante. La chef también consideró que el plato tenía una sorpresa, aunque necesitaba más ingredientes para desarrollar la receta.

Jorge Rausch señaló que la crema tenía aspectos positivos, pero observó que el lulo no tuvo suficiente presencia en una receta que llevaba a esa fruta como eje. “La crema no está mal, pero siendo un postre de lulo, le falta fruta”, afirmó el cocinero durante la devolución.

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Nicolás de Zubiría, por su parte, le preguntó a Tarazona por las alternativas que había pensado antes de llegar al emplatado. El chef sostuvo que el plato no era malo y valoró el concepto, aunque remarcó que requería correcciones para alcanzar el nivel de la competencia.

La evaluación coincidió con la percepción del actor, quien anticipó que podía quedar fuera del programa ante los errores cometidos durante el reto. Tras conocer la decisión, Tarazona agradeció el aprendizaje que obtuvo en su paso por la cocina y destacó que el concurso le permitió enfrentarse a una actividad que no formaba parte de su rutina.

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“Yo sentía que era el que iba a salir. Frente a los demás cometí muchos más errores”, expresó. También aseguró que su participación le permitió descubrir que podía exigirse más en una disciplina que antes no dominaba. El actor señaló que extrañaría la forma en que cada desafío lo obligaba a ponerse a prueba.

La preparación no alcanzó los estándares de la mesa de jurados debido a problemas en el resultado final y en la cocción. Con esa decisión, los otros seis participantes en riesgo aseguraron su continuidad al menos durante una semana más.

La eliminación tuvo además un componente emocional dentro de la cocina. Emmanuel Restrepo y Tuto Patiño fueron dos de los concursantes más afectados por la salida de Víctor Tarazona, quien había construido vínculos con el resto del grupo durante las jornadas de competencia.

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“No estaba dentro de mis posibilidades que saliera”, dijo Restrepo, mientras que Tuto añadió: “Fue un golpe bajo para mí; él era como una medicina para mí, es mi parcero”.

Por otro lado, el jurado cerró la intervención con palabras de Rausch. “Siento que no tuviste confianza con tu postre; no era un mal postre, pero sí el más incompleto. (...) Usted es un buen tipo, es fantástico, es chistoso, lo respeto, lo admiro y lo voy a extrañar”, dijo Jorge.

Mientras Tarazona dejó el delantal, Julieta Piñeres logró destacarse con un postre elaborado a base de dátiles, una propuesta que recibió comentarios favorables por el equilibrio de sabores, las texturas y el manejo de la cocción. Verónica Orozco, en cambio, tuvo dificultades con un enyucado que comenzó a desarmarse durante el emplatado, por lo que debió realizar ajustes antes de la evaluación.

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