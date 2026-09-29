Indignación con policías que golpearon a un perro mientras grababan TikToks durante su patrullaje

Investigan en redes un video de presuntos policías tras un golpe a un perro - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video difundido en X por la cuenta Colombia Oscura el lunes 28 de septiembre de 2026 desató cuestionamientos contra varios uniformados que, según las imágenes, grababan contenido para TikTok durante un patrullaje en Cali. La secuencia muestra un momento en el que uno de ellos golpea a un perro que estaba en la vía pública.

Hasta el momento, no existe una identificación oficial de los integrantes de la patrulla ni un pronunciamiento de la Policía Nacional sobre la grabación que circula en redes sociales.

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La grabación muestra celulares durante un patrullaje

En el video se observa a al menos dos personas con uniforme, una de ellas con un celular en la mano. El registro incluye una voz que parece dirigirse a una audiencia digital antes de que se escuchen ladridos y gritos.

“La gente mira todo por acá”, dice la mujer al comienzo de la pieza audiovisual. Segundos después, se oye la frase “hijo de puta, perro”, seguida de un llamado para que el animal se aleje.

Video de uniformados que golpean a un perro durante un patrullaje causa rechazo en Colombia - crédito @ColombiaOscura/X

La escena generó críticas por el trato hacia el can y por el uso de teléfonos durante un aparente procedimiento en la calle. El material se replicó con el rótulo “#OPINE”, una etiqueta utilizada para promover comentarios entre los usuarios.

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Entre las reacciones, un usuario escribió que “en la fuerza pública hay mucha gente que se equivocó de carrera”. Otro cuestionó que los agentes utilizaran sus dispositivos móviles mientras estaban en servicio y los calificó de “mediocres”.

Un tercer comentario planteó una lectura distinta sobre el contexto de la situación. El usuario sostuvo que el perro se encontraba en una zona por donde transitan vehículos, incluidas motocicletas, y señaló que la persona que conducía miraba hacia adelante.

Esa publicación también reconoció que el episodio afectó al animal. “Pobre perrito”, expresó antes de referirse al riesgo que, a su juicio, representan algunos perros que cruzan vías de circulación.

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Indignación en redes por grabación de uniformados con un perro durante un aparente patrullaje - crédito @ColombiaOscura/X

Falsa detención de la Policía terminó en una propuesta de matrimonio en un restaurante

Una grabación compartida por usuarios de X mostró una propuesta de matrimonio con la participación de agentes de la Policía Nacional dentro de un restaurante. En la secuencia, dos uniformados simulan un procedimiento contra un hombre que luego sorprende a su pareja con un anillo.

Las imágenes muestran a los policías que se acercan al hombre y aparentan detenerlo frente a la mujer y otros clientes del establecimiento.

Los agentes lo ponen de rodillas mientras los asistentes observan con atención. La reacción de la pareja parece reflejar incertidumbre ante lo que parecía una intervención oficial dentro del local.

Después, el hombre intercambia algunas palabras con los uniformados. Entonces cambia de posición, saca una caja y revela el anillo ante su compañera.

“Me asustaste, Rubén”, le dice la mujer tras aceptar la propuesta. Ambos se abrazan mientras las personas presentes celebran. De fondo suena “Cásate conmigo”, canción del artista vallenato Silvestre Dangond.

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Un hombre realizó una propuesta de matrimonio en un restaurante con la ayuda de dos agentes de policía y se volvió viral en las redes sociales - crédito @gaitan_n/X

La escena tuvo una amplia circulación en la red social y recibió mensajes favorables y críticas por la participación de funcionarios durante una actividad personal.

“A mí me pareció lindo”, escribió una usuaria, quien destacó la expresión de felicidad de la mujer. Otro mensaje consideró que la idea fue “original”.

También aparecieron cuestionamientos. Un internauta señaló que los salarios de los policías se financian con recursos públicos, mientras otro calificó la puesta en escena como “ordinaria”. Una usuaria afirmó que preferiría “morirse” antes de vivir una situación similar.

Otro agente se hizo viral por cantar en Pereira

La difusión del caso ocurrió después de otro video protagonizado por un miembro de la institución en Pereira. En esa grabación, el subintendente Yeferson Montaño Valencia se acercó a un artista callejero que interpretaba ‘Sin sentimiento’, del Grupo Niche.

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El músico interrumpió su presentación porque creyó que los policías retirarían su parlante y micrófono. Sin embargo, Montaño Valencia tomó el dispositivo y se sumó a la canción.

“Vamos a apoyar el arte callejero”, expresó el subintendente. Luego invitó a los transeúntes a bailar junto al cantante.