Tras la muerte de un hombre en Bogotá durante un operativo, denuncian otro caso de presunto abuso policial, esta vez en el Cauca: se trata de Luis Alfredo Echeverry

El expresidente Gustavo Petro y el representante a la Cámara, denunciar el caso a través de la red social X - crédito @ColombiaOscura/X

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Luis Alfredo Echeverry, un joven afrodescendiente de 28 años y padre de dos niños, murió el domingo 27 de septiembre de 2026 durante un presunto procedimiento de la Policía Nacional en Villarrica, Cauca.

El expresidente Gustavo Petro y los representantes Jorge Bastidas y Óscar Benavides denunciaron los hechos en la red social X y cuestionaron las circunstancias de lo ocurrido. La denuncia se produjo tras el caso de Donovan Balanta, quien también murió luego de un presunto procedimiento policial en el sur de Bogotá.

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El expresidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que se trató de otro “afrocolombiano inocente asesinado”. Según el exmandatario, el hombre era padre de familia y no tenía antecedentes penales. Petro señaló que los uniformados presuntamente le dispararon en la cabeza.

Gustavo Petro señaló que los uniformados presuntamente le dispararon en la cabeza a Luis Alfredo Echeverry - crédito @petrogustavo/X

“Otro afro colombiano inocente asesinado por la policía nacional, se trata de Luis Alfredo Echeverry, padre de familia, hombre trabajador sin ningún antecedente criminal asesinado de tiros en la cabeza por policías nacional en Villarrica, Cauca”, afirmó.

El representante Óscar Benavides aseguró que la Policía Nacional “volvió a arrebatarles a unos niños” la posibilidad de crecer junto a su padre. El representante de las comunidades afro afirmó que denuncian el caso como un presunto hecho de brutalidad policial.

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“La Policía volvió a arrebatarles a unos niños la posibilidad de crecer junto a su padre. Esta vez, Luis Alfredo Echeverry, un joven afro de 28 años, fue asesinado en un hecho que denunciamos como brutalidad policial”, aseveró.

Benavides preguntó hasta cuándo “ser afro será motivo de sospecha”. Asimismo, anunció que tomarán las acciones pertinentes contra lo que calificó como sesgo racial en medio de los procedimientos policiales.

“¿Hasta cuándo ser afro será motivo de sospecha? ¡Tomaremos las acciones pertinentes desde ya contra el sesgo racial en los procedimientos policiales! No van a seguir arrebatándole vidas a mi comunidad", indicó el representante.

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Oscar Benavides anunció que tomarán las acciones pertinentes contra lo que calificó como sesgo racial en medio de los procedimientos policiales - crédito @ODBenavidesA/X

Y agregó: “Rechazo estos hechos de forma contundente. No puede ser que, en menos de dos semanas, la Policía haya acabado con la vida de dos hermanos afrodescendientes: Donovan Balanta, un joven afro de 34 años que también murió tras ser sometido con un taser por siete policías, quienes fueron retirados de sus cargos; y ahora Luis Alfredo”.

El representante a la Cámara Jorge Bastidas y el abogado defensor de derechos humanos Alí Bantú Ashanti denunciaron que la muerte del joven podría estar vinculada con un presunto uso excesivo de la fuerza. Ambos reclamaron que las autoridades aclaren la actuación de los uniformados que habrían participado en el operativo.

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“En los hechos aún son confusos, hay detenidos otros dos jóvenes, Julián Andrés Sánchez y Carlos Andrés Angulo, para quienes exigimos todas las garantías y respeto a sus derechos”, indicó Bastidas.

El representante Bastidas preguntó qué está pasando con los operativos de la Policía Nacional, recordando que en Colombia no existe la pena de muerte.

“¿Qué está pasando? ¿La Policía tiene barra libre para disparar primero y preguntar después? Les recuerdo que en Colombia no hay pena de muerte”, señaló.

Así las cosas, el representante del Pacto Histórico le pidió a la Policía Nacional realizar una investigación de los hechos y revisar si existen más víctimas en el norte del Cauca.

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Jorge Bastidas preguntó qué está pasando con los operativos de la Policía Nacional, recordando que en Colombia no existe la pena de muerte- crédito @Jorge_BastidasR/X

“Exigimos a la Policía Nacional investigación inmediata de tan graves hechos, de los cuales son víctimas jóvenes de las comunidades del norte del Cauca que se han destacado por su desempeño deportivo, educativo y por su reconocimiento comunitario”, aseveró.

Y agregó: “Reitero nuestra total indignación y rechazo a estos acontecimientos que victimizan a la juventud popular del norte del Cauca. Haremos seguimiento riguroso de las investigaciones. Toda nuestra solidaridad con la familia de Luis Alfredo y con la comunidad de Villa Rica”.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía General de la Nación una investigación inmediata. La indagación deberá determinar cómo se habría desarrollado el procedimiento, qué intervención habrían tenido los agentes y si podrían existir posibles irregularidades relacionadas con la muerte de Chocó Echeverry.

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