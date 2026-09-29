Estos son los negocios de “El Mexicano”, el enlace del Cartel Jalisco Nueva Generación que se ocultaba en un lujoso condominio en Medellín mientras se hacia pasar como empresario

Estos son los negocios de “El Mexicano” que se ocultaba en prestigioso condominio de El Poblado mientras se hacia pasar como empresario de un call center - crédito @FicoGutierrez/X

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La Policía colombiana capturó en Medellín a Fredy Chacón del Real, alias El Mexicano, señalado como articulador del Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia y vinculado por las autoridades con operaciones de lavado de activos, extorsiones y secuestros. El detenido vivía en el edificio Quinta Esencia Terrace, en El Poblado, Medellín, Antioquia, donde se presentaba como un empresario de centros de llamadas.

El hombre pagaba entre USD 10.000 y USD 15.000 mensuales, lo que equivale a más de $30.000.000, a integrantes de la banda La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo para contar con vehículos blindados y escoltas. Sus vecinos habían advertido su nivel de lujo, las medidas de seguridad y algunas extravagancias, aunque no conocían las sospechas que pesaban sobre él.

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Así fue el operativo que resultó en la captura de alias El Mexicano - crédito @FicoGutierrez/X

La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que una de las primeras pistas sobre Chacón del Real surgió en Tijuana, México, donde operaba las empresas Centers Callcast S.A. de C.V. y Fast Hunt Services. Información en poder del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos y de la Fiscalía General de Baja California señala que esas firmas eran usadas para ejecutar extorsiones y secuestros en nombre del grupo criminal mexicano.

Empresas de centros de llamadas en Tijuana y Medellín

Chacón del Real ingresó a Colombia desde diciembre de 2024 con cédula de extranjería y se instaló en Medellín. Allí creó compañías con actividades similares a las que desarrollaba en México: servicios de centros de llamadas y alquiler de vehículos.

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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que el capturado continuaba utilizando empresas fachada en Tijuana y la capital antioqueña para movilizar recursos financieros mediante compañías estadounidenses. Las autoridades investigan esa red de operaciones económicas.

Es importante aclarar que el 4 de junio de 2024 constituyó Kampaign Kingscolombia S.A.S., una empresa ubicada en el sector de Laureles, Medellín. La firma está registrada para actividades de centros de llamadas y arrendamiento de vehículos automotores, y Chacón del Real figuró como su representante legal hasta abril de 2026.

Fredy Chacón, alias El Mexicano fue capturado en una vivienda de Medellín y puesto a disposición de Migración Colombia.- crédito @FicoGutierrez/X

El señalado capo también aparece con una matrícula mercantil a su nombre, abierta en febrero de 2025 y dedicada a las mismas actividades. Los investigadores, además, identificaron una camioneta Toyota Tundra gris de alta gama vinculada con él.

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Los seguimientos incluyeron desplazamientos por el Valle de Aburrá, Santa Marta y Nariño. Este último departamento concentró la atención de los investigadores por la presencia de disidencias de las Farc y otras estructuras armadas, mientras se verifica si alias el Mexicano mantenía negocios de tráfico de cocaína con jefes de esos grupos.

El allanamiento y la respuesta de Kampaign Kingscolombia

Kampaign Kingscolombia S. A.S. afirmó que no fue informada sobre una eventual vinculación de la empresa a procesos judiciales ni a expedientes en Estados Unidos y manifestó que atenderá los requerimientos de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las oficinas de Kampaign Kingscolombia S.A.S. fueron allanadas el 23 de septiembre de 2026 por orden de la Fiscalía General de la Nación. Daniel Valencia, representante legal actual de la compañía, confirmó la diligencia y sostuvo que la empresa desconoce el objeto específico de la investigación por su carácter reservado.

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“El 23 de septiembre de 2026 las autoridades practicaron una diligencia de registro y allanamiento en nuestras oficinas, por orden de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia hace parte de una indagación que por ley tiene carácter reservado, por lo que la empresa no conoce su finalidad específica ni le corresponde pronunciarse sobre ella”, afirmó Valencia al medio citado.

La compañía aseguró que Chacón del Real fue fundador de la sociedad y representante legal hasta comienzos de 2026. También señaló que mantuvo una relación comercial con la empresa hasta la fecha del allanamiento, cuando esa vinculación terminó.

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“El señor Chacón del Real fue fundador de la sociedad y su representante legal hasta comienzos de 2026, cuando dejó ese cargo. Hasta el 23 de septiembre de 2026 mantuvo únicamente una vinculación comercial con la compañía, a la que se puso fin a partir de esa fecha. Hoy no tiene relación, injerencia ni participación alguna en la administración ni en la operación de la empresa”, indicaron desde la firma.

Kampaign Kingscolombia S. A.S. afirmó que no fue informada sobre una eventual vinculación de la empresa a procesos judiciales ni a expedientes en Estados Unidos y manifestó que atenderá los requerimientos de las autoridades. “El Mexicano” quedó a disposición de Migración Colombia, que deberá definir su situación en el país, incluida una posible deportación a México o una extradición a Estados Unidos.

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