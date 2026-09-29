Deportes

El delantero Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín y así fue su primer día: tuvo emotivo abrazo con Juan Fernando Quintero

“Cha Cha Cha”, como es conocido en el mundo del fútbol, regresó al equipo de sus amores y será presentado ante la hinchada “Poderosa” en el Atanasio Girardot

El delantero regresó a las actividades profesionales luego de seis años de ausencia de las canchas-crédito @DIM_Oficial/X
Guardar

El 29 de septiembre de 2026, Independiente Medellín y Millonarios jugarán en partido atrasado por la fecha 4 de la Liga BetPlay en el Atanasio Girardot.

Y el “Poderos de la Montaña” apuesta por regresar a las principales portadas de los diarios deportivos del país al haber contratado al volante Juan Fernando Quintero, y al delantero Jackson Martínez como nuevo refuerzos en el segundo semestre de 2026.

PUBLICIDAD

En el caso de Jackson Martínez, hay varios condimentos que hacen crecer la expectativa de su fichaje: el goleador no juega desde hace seis años un partido a nivel profesional, y además sueña con volver a repetir las hazañas que lo llevaron a consolidarse como un ídolo, en el título que logró en el 2009 cuando fue el máximo artillero del cuadro rojo de Antioquia, y quedaron campeones ante Atlético Huila.

"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X
"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X

En el video que publicó Independiente Medellín, se observa a Jackson siendo recibido por Juan Fernando Quintero con un fuerte abrazo.

Luego mostraron la charla que tuvieron ambos durante la sala de fisioterapia. Más adelante, se ve a “Cha Cha Cha” saludando al delantero Yony González, y en esa toma, se coloca la camiseta del entrenamiento, con el dorsal que usará: la número 15.

PUBLICIDAD

En la siguiente toma, se saluda con el volante Daniel Cataño, y luego se ve como se saluda con Didier Moreno, mientras que siguen con las escenas de los exámenes médicos que le realizan el cuerpo de profesionales del cuadro paisa.

"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X
"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X

Así será la presentación de Jackson Martínez ante la hinchada del “Poderoso”, y las novedades médicas del DIM

Deportivo Independiente Medellín presentará a Jackson Martínez el martes 29 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot-crédito @DIM_Oficial/X
Deportivo Independiente Medellín presentará a Jackson Martínez el martes 29 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot-crédito @DIM_Oficial/X

Martínez no compite profesionalmente desde hace seis años. El atacante, que fue goleador y referente del conjunto antioqueño, fue contratado el 11 de septiembre de 2026 y se espera que quede disponible para el cuerpo técnico en los próximos encuentros.

El registro de su último partido data del 26 de julio de 2020, en la victoria del Portimonense por 2-0 ante el Desportivo Aves en el estadio Municipal de Portimão, y en el cual Jackson jugó 86 minutos.

Durante la temporada 2019-2020 (última en la cual jugó como profesional), es importante detallar que “Cha Cha Cha” estuvo en 26 juegos durante todas las competencias y anotó tres goles en 1.805 minutos.

  • 9 de febrero de 2020 - Primeira Liga: 83 minutos y gol en el Portimonense 1-2 Sporting Lisboa
  • 21 de diciembre de 2019 - Supercopa de Portugal: 90 minutos y gol en el Portimonense 2-4 Sporting Lisboa
  • 19 de octubre de 2019 - Copa de Portugal: 90 minutos y gol en el Coimbra 2-1 Portimonense

En lo que se refiere a su presentación, se dará en la previa del duelo ante Millonarios, en un momento en que los fichajes de Quintero y del mediocampista argentino Agustín Martegani han sido determinantes durante el semestre para el DIM.

En lo que se refiere a Juanfer Quintero, es importante recordar que, debió abandonar el último partido frente a Jaguares de Córdoba tras sentir una molestia en el músculo de la pierna izquierda, el 23 de septiembre de 2026. El volante antioqueño fue descartado inicialmente para el encuentro ante Junior, disputado el sábado 26 de septiembre en Barranquilla.

El departamento médico de Independiente Medellín confirmó el diagnóstico:

“Presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

Aunque circularon versiones sobre una posible ausencia de hasta un mes, el club todavía no comunicó un plazo de recuperación para el jugador.

Jackson Martínez regresa a la actividad profesional después de seis años sin competir en el fútbol de alto rendimiento-crédito @DIM_Oficial/X
Jackson Martínez regresa a la actividad profesional después de seis años sin competir en el fútbol de alto rendimiento-crédito @DIM_Oficial/X

En lo que se refiere al duelo ante Millonarios y la presentación de “Cha Cha Cha”, habrán boletas cercanas a los 40.000 pesos, y la más costosa rozará los 140.000 pesos.

  • Norte: 39.600
  • Sur: 39.600
  • Sur familiar: 45.100
  • Oriental general: 70.400
  • Occidental general: 104.500
  • VIP: 139.700

Temas Relacionados

Jackson MartínezIndependiente MedellínJuan Fernando QuinteroMedellín vs. MillonariosLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

La capitana de la Tricolor habló sobre lo que fue el partido ante Corea del Norte por las semifinales, y la goleada que sufrió en el juego de las semifinales

Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El entrenador agradeció a la institución, a los hinchas, a los periodistas y a Manizales, luego de que el club anunciara el acuerdo para finalizar su vínculo como director técnico

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano

Cuatro ligas de Suramérica aparecen en el ranking del Observatorio Internacional CIES, Ecuador, Perú y Paraguay acompañan a Colombia en este listado

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano

Pareja de un exjugador de Santa Fe aclaró si los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido: “Les traigo el chismesito de cómo es esto”

Ángela Gordón, esposa de Juan Daniel Roa, ejemplificó ese ámbito de los jugadores profesionales, recordando al brasileño Pelé

Pareja de un exjugador de Santa Fe aclaró si los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido: “Les traigo el chismesito de cómo es esto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: esta fue su falla con un plato dulce

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El delantero Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín y así fue su primer día: tuvo emotivo abrazo con Juan Fernando Quintero

Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano