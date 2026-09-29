El delantero Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín y así fue su primer día: tuvo emotivo abrazo con Juan Fernando Quintero

El delantero regresó a las actividades profesionales luego de seis años de ausencia de las canchas-crédito @DIM_Oficial/X

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El 29 de septiembre de 2026, Independiente Medellín y Millonarios jugarán en partido atrasado por la fecha 4 de la Liga BetPlay en el Atanasio Girardot.

Y el “Poderos de la Montaña” apuesta por regresar a las principales portadas de los diarios deportivos del país al haber contratado al volante Juan Fernando Quintero, y al delantero Jackson Martínez como nuevo refuerzos en el segundo semestre de 2026.

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En el caso de Jackson Martínez, hay varios condimentos que hacen crecer la expectativa de su fichaje: el goleador no juega desde hace seis años un partido a nivel profesional, y además sueña con volver a repetir las hazañas que lo llevaron a consolidarse como un ídolo, en el título que logró en el 2009 cuando fue el máximo artillero del cuadro rojo de Antioquia, y quedaron campeones ante Atlético Huila.

"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X

En el video que publicó Independiente Medellín, se observa a Jackson siendo recibido por Juan Fernando Quintero con un fuerte abrazo.

Luego mostraron la charla que tuvieron ambos durante la sala de fisioterapia. Más adelante, se ve a “Cha Cha Cha” saludando al delantero Yony González, y en esa toma, se coloca la camiseta del entrenamiento, con el dorsal que usará: la número 15.

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En la siguiente toma, se saluda con el volante Daniel Cataño, y luego se ve como se saluda con Didier Moreno, mientras que siguen con las escenas de los exámenes médicos que le realizan el cuerpo de profesionales del cuadro paisa.

"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X

Así será la presentación de Jackson Martínez ante la hinchada del “Poderoso”, y las novedades médicas del DIM

Deportivo Independiente Medellín presentará a Jackson Martínez el martes 29 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot-crédito @DIM_Oficial/X

Martínez no compite profesionalmente desde hace seis años. El atacante, que fue goleador y referente del conjunto antioqueño, fue contratado el 11 de septiembre de 2026 y se espera que quede disponible para el cuerpo técnico en los próximos encuentros.

El registro de su último partido data del 26 de julio de 2020, en la victoria del Portimonense por 2-0 ante el Desportivo Aves en el estadio Municipal de Portimão, y en el cual Jackson jugó 86 minutos.

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Durante la temporada 2019-2020 (última en la cual jugó como profesional), es importante detallar que “Cha Cha Cha” estuvo en 26 juegos durante todas las competencias y anotó tres goles en 1.805 minutos.

9 de febrero de 2020 - Primeira Liga: 83 minutos y gol en el Portimonense 1-2 Sporting Lisboa

21 de diciembre de 2019 - Supercopa de Portugal: 90 minutos y gol en el Portimonense 2-4 Sporting Lisboa

19 de octubre de 2019 - Copa de Portugal: 90 minutos y gol en el Coimbra 2-1 Portimonense

En lo que se refiere a su presentación, se dará en la previa del duelo ante Millonarios, en un momento en que los fichajes de Quintero y del mediocampista argentino Agustín Martegani han sido determinantes durante el semestre para el DIM.

En lo que se refiere a Juanfer Quintero, es importante recordar que, debió abandonar el último partido frente a Jaguares de Córdoba tras sentir una molestia en el músculo de la pierna izquierda, el 23 de septiembre de 2026. El volante antioqueño fue descartado inicialmente para el encuentro ante Junior, disputado el sábado 26 de septiembre en Barranquilla.

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El departamento médico de Independiente Medellín confirmó el diagnóstico:

“Presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

Aunque circularon versiones sobre una posible ausencia de hasta un mes, el club todavía no comunicó un plazo de recuperación para el jugador.

Jackson Martínez regresa a la actividad profesional después de seis años sin competir en el fútbol de alto rendimiento-crédito @DIM_Oficial/X

En lo que se refiere al duelo ante Millonarios y la presentación de “Cha Cha Cha”, habrán boletas cercanas a los 40.000 pesos, y la más costosa rozará los 140.000 pesos.

Norte: 39.600

Sur: 39.600

Sur familiar: 45.100

Oriental general: 70.400

Occidental general: 104.500

VIP: 139.700