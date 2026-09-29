La hija de alias Fito, capturada en Colombia, lamentó la muerte de ‘Bendito Menor’ en sus redes sociales: “Eterno mi amigo”

- crédito Policía Nacional/Captura de Pantalla Tik Tok

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La captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, señalado líder de la estructura criminal ecuatoriana Los Choneros, sigue revelando nuevos detalles sobre la vida de lujo que tenían estas mujeres durante su residencia en Colombia.

Las dos damas fueron detenidas en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander, en un operativo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y las autoridades ecuatorianas.

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Tras conocerse la captura de los familiares del líder ecuatoriano, en redes sociales se difundió una publicación en la que Michelle Macías, la hija de alias Fito, se había referido a la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que falleció en un operativo efectuado en La Guajira (norte de Colombia).

La publicación, hecha en su cuenta de TikTok, muestra una fotografía donde están Pérez Toncel y a su padre dentro de un vehículo particular. Incluso, el colombiano aparece con camiseta negra y sostiene una caja con dólares, mientras que el ecuatoriano viste un buzo azul. Allí, la hija de ‘Fito’ agradeció el apoyo que el jefe de las Acsn le había dado a su padre.

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“Eterno, mi amigo Bendito Menor. Gracias por haberle dado la mano a mi papá cuando estuvo contigo. Descansa en paz”, expresó Macías Peñarrieta en sus redes sociales.

La difusión renovada de esa publicación habría expuesto la posible relación que tenían Los Choneros con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, aunque las autoridades aseguran que el hecho está en materia de investigación, según fuentes policiales consultadas por Semana.