Colombia

La hija de alias Fito, capturada en Colombia, lamentó la muerte de ‘Bendito Menor’ en sus redes sociales: “Eterno mi amigo”

Un emotivo mensaje publicado en redes sociales reveló la cercanía entre el entorno del capo ecuatoriano y el abatido jefe criminal de Los Pachenca

- crédito Policía Nacional/Captura de Pantalla Tik Tok
- crédito Policía Nacional/Captura de Pantalla Tik Tok
Guardar

La captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, señalado líder de la estructura criminal ecuatoriana Los Choneros, sigue revelando nuevos detalles sobre la vida de lujo que tenían estas mujeres durante su residencia en Colombia.

Las dos damas fueron detenidas en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander, en un operativo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y las autoridades ecuatorianas.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la captura de los familiares del líder ecuatoriano, en redes sociales se difundió una publicación en la que Michelle Macías, la hija de alias Fito, se había referido a la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que falleció en un operativo efectuado en La Guajira (norte de Colombia).

La publicación, hecha en su cuenta de TikTok, muestra una fotografía donde están Pérez Toncel y a su padre dentro de un vehículo particular. Incluso, el colombiano aparece con camiseta negra y sostiene una caja con dólares, mientras que el ecuatoriano viste un buzo azul. Allí, la hija de ‘Fito’ agradeció el apoyo que el jefe de las Acsn le había dado a su padre.

PUBLICIDAD

“Eterno, mi amigo Bendito Menor. Gracias por haberle dado la mano a mi papá cuando estuvo contigo. Descansa en paz”, expresó Macías Peñarrieta en sus redes sociales.

La difusión renovada de esa publicación habría expuesto la posible relación que tenían Los Choneros con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, aunque las autoridades aseguran que el hecho está en materia de investigación, según fuentes policiales consultadas por Semana.

Temas Relacionados

Alias FitoBendito MenorMichelle MacíasLos ChonerosAcsnColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió el 29 de septiembre en $3.365 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

La divisa estadounidense subió $15,37 frente a la TRM oficial y osciló entre $3.360 y $3.365 durante las primeras operaciones del martes en el mercado local

Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió el 29 de septiembre en $3.365 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Después del hurto, los propietarios habrían recibido llamadas en las que les pidieron dinero a cambio de devolver a la mascota

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

Las condiciones más complejas se registran en Puerto Salgar y Viotá, municipios que adoptaron la declaratoria de calamidad pública ante las dificultades para asegurar el suministro para sus habitantes

Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

Hijo de Jorge Barón salió en respaldo a Abelardo de la Espriella, por aparecer con una pistola en su cintura: “Yo prefiero un presidente armado que uno drogadicto”

Mientras organizaciones de derechos humanos, juristas y autoridades cuestionaron el uso visible del arma, el joven defendió la actuación presidencial como una respuesta al deterioro del orden público y destacó las capturas y neutralizaciones de cabecillas de organizaciones ilegales

Hijo de Jorge Barón salió en respaldo a Abelardo de la Espriella, por aparecer con una pistola en su cintura: “Yo prefiero un presidente armado que uno drogadicto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: esta fue su falla con un plato dulce

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El delantero Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín y así fue su primer día: tuvo emotivo abrazo con Juan Fernando Quintero

Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano