Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

La disminución de las lluvias y los efectos de El Niño llevaron a activar el Comité Hidrológico para definir medidas frente al deterioro de las fuentes disponibles - crédito John Vizcaino/Reuters

Guardar

La escasez de agua ya afecta a una tercera parte del territorio bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), según informó la entidad. La disminución de las lluvias y los efectos de El Niño llevaron a activar el Comité Hidrológico para definir medidas frente al deterioro de las fuentes disponibles.

El problema alcanza a municipios de Cundinamarca y Boyacá, donde ya hay declaratorias de calamidad pública, alertas por insuficiencia de los sistemas de acueducto, cortes parciales y distribución de agua mediante carrotanques. Las autoridades buscan contener las restricciones y promover un consumo más eficiente antes de que la situación se agrave.

PUBLICIDAD

Las condiciones más complejas se registran en Puerto Salgar y Viotá, municipios que adoptaron la declaratoria de calamidad pública ante las dificultades para asegurar el suministro para sus habitantes.

La CAR también reportó que seis municipios están en alerta roja. Entre las localidades mencionadas se encuentran Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio, cuyos sistemas de servicios públicos no alcanzan para cubrir la demanda actual.

La escasez de agua ya afecta a una tercera parte del territorio bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) - crédito CAR

En esas zonas, la capacidad de abastecimiento se redujo hasta el punto de comprometer la continuidad del servicio. La revisión técnica se concentra en las alternativas disponibles para evitar un aumento de las restricciones.

Siete localidades figuran en alerta naranja por cortes parciales

La alerta naranja abarca a Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene, en Cundinamarca, además de Buenavista, en Boyacá.

En estos municipios ya se presentan interrupciones parciales del servicio. La situación mantiene bajo seguimiento a las autoridades, que intentan impedir que las medidas pasen a una fase más estricta.

PUBLICIDAD

Algunas poblaciones del occidente de la Sabana de Bogotá disponen de aguas subterráneas para su abastecimiento. Aun así, aplican acciones de ahorro para reducir la presión sobre el recurso hídrico.

La alerta amarilla se extiende desde el río Bogotá hasta Sumapaz

La cuenca baja del río Bogotá incluye a Anapoima, La Mesa, Anolaima y San Antonio del Tequendama entre los municipios que permanecen en alerta amarilla.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó 286 descargas con el sistema Bambi Bucket y superó los 68.000 galones de agua en la atención de la emergencia - crédito prensa Fuerzas Militares

La misma condición alcanza a La Palma y Paime, en la región de Rionegro. En Sumapaz, la lista comprende a Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania.

El monitoreo en estas localidades apunta a anticipar posibles fallas en el abastecimiento. Las medidas de prevención buscan preservar las fuentes disponibles mientras persistan las condiciones de sequía.

PUBLICIDAD

En Magdalena Centro, varias veredas dependen de carrotanques

Las dificultades para obtener agua destinada al consumo humano también fueron reportadas en Bituima, San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán, municipios de Magdalena Centro.

En algunas veredas de esa región, las comunidades reciben el líquido a través de carrotanques. Ese mecanismo permite atender necesidades inmediatas ante la falta de fuentes suficientes para el suministro habitual.

Por su parte, Chaguaní estableció racionamiento en su casco urbano como medida preventiva. La decisión busca proteger las reservas hídricas y limitar el consumo ante la persistencia de la falta de lluvias.

Las llamas han consumido miles de hectáreas en municipios del Tolima y han provocado daños en cultivos y viviendas - crédito Sngrd

El fenómeno de El niño podría durar hasta el 2027

La posible supersequía hasta 2027 obligó a la CAR a proyectar una respuesta prolongada frente al deterioro de las fuentes hídricas. Los pronósticos consultados por la entidad prevén que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían persistir hasta agosto de ese año.

PUBLICIDAD

La corporación mantendrá las labores de control, vigilancia y seguimiento sobre los sistemas de abastecimiento. Las decisiones posteriores dependerán de la evolución del clima y de la disponibilidad de agua en cada territorio.

El riesgo no se limita a la falta de precipitaciones. La CAR busca impedir que las actividades ilegales y el consumo sin medidas de ahorro profundicen las dificultades para acceder al recurso.

La prioridad estará puesta en proteger las fuentes que todavía pueden sostener el suministro. Para las autoridades, el uso responsable del agua será determinante mientras las lluvias no permitan recuperar los niveles necesarios.