Colombia

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Después del hurto, los propietarios habrían recibido llamadas en las que les pidieron dinero a cambio de devolver a la mascota

Denuncian presunta extorsión después del robo de un perro a una pareja en Suba - crédito @PasaenBogota/X
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Una cámara de seguridad registró el robo de un perro a una pareja en el barrio Britalia Norte, en la localidad de Suba. De acuerdo con el video difundido el lunes 28 de septiembre de 2026 por la cuenta Colombia Oscura en X, los responsables intentaron quitarles los celulares antes de llevarse a la mascota.

Las imágenes muestran a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según la publicación, ambos abordaron a la pareja en una vía del sector y, tras el intento de hurto de los dispositivos, tomaron al animal.

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Días después del hecho, los propietarios recibieron llamadas de personas que les exigieron dinero a cambio de entregar al perro. La información divulgada no identifica a los sospechosos ni precisa el monto solicitado.

El caso abrió cuestionamientos por la seguridad en Bogotá

La grabación generó reacciones entre usuarios de X, quienes cuestionaron la situación de seguridad en Bogotá y pidieron acciones de las autoridades para recuperar a la mascota.

Robaron un perro a una pareja en Suba y luego exigieron dinero para devolverlo - crédito @PasaenBogota/X
Robaron un perro a una pareja en Suba y luego exigieron dinero para devolverlo - crédito @PasaenBogota/X

Uno de los comentarios reclamó una respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán y comparó la situación con medidas tomadas en otros departamentos. “Obras son amores”, escribió el usuario, quien pidió “mano dura y diligencia”.

Otra publicación expresó críticas contra la administración distrital y manifestó que la ciudad se encuentra en una situación de deterioro. Las reacciones incluyeron mensajes con insultos dirigidos a funcionarios públicos.

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Un tercer usuario vinculó el episodio con otros problemas de delincuencia. “Ni las mascotas se salvan”, señaló en un mensaje que cuestionó las prioridades de las autoridades frente a la seguridad de los ciudadanos.

Hasta el momento, la información compartida en redes sociales no detalla si la pareja presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. Tampoco se informó sobre una eventual identificación de los hombres que aparecen en la motocicleta.

El video sitúa el hecho en Britalia Norte, un barrio de Suba, aunque no ofrece otros elementos para establecer el recorrido de los presuntos responsables después del robo.

Cámara de seguridad registró el robo de un perro y el caso generó reclamos en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
Cámara de seguridad registró el robo de un perro y el caso generó reclamos en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Cámara de seguridad registró un atraco armado contra una clienta en un restaurante de Bogotá

Una cámara de seguridad captó un atraco armado contra una mujer que estaba sentada en un restaurante del barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El caso reavivó los reclamos de residentes por la seguridad en un sector con comercios, supermercados y establecimientos gastronómicos.

La grabación fue publicada en redes sociales por la ciudadana Pilar Jiménez, quien pidió la intervención de la Alcaldía de Bogotá. El episodio ocurrió dentro del restaurante Shadai, ubicado en la carrera octava con calle 128, según la información difundida.

En el registro se observa a la víctima en una de las mesas exteriores del negocio. Un hombre vestido con camiseta blanca entra al lugar y se aproxima de forma directa a la mujer.

El sospechoso exhibe un arma de fuego y le quita pertenencias a la clienta. Detrás de él aparece otro hombre, quien, al parecer, esperaba mientras se desarrollaba el robo.

Jiménez compartió las imágenes junto con un mensaje dirigido al alcalde Carlos Fernando Galán. “Estamos mamados”, escribió al referirse a la situación en Bella Suiza. Después, pidió: “Alcalde, por favor ayúdenos”.

Así fue el asalto a mano armada en un restaurante de Usaquén - crédito captura de pantalla @pilukjim/X
Así fue el asalto a mano armada en un restaurante de Usaquén - crédito captura de pantalla @pilukjim/X

La denuncia recibió reacciones de usuarios que manifestaron preocupación por hechos delictivos en ese punto de Usaquén. El restaurante se encuentra en una zona de alta afluencia de personas, debido a la concentración de locales comerciales y servicios.

El representante a la Cámara David Cote se pronunció tras conocer el video y relacionó el caso con la discusión sobre la reincidencia. El congresista sostuvo que buena parte de los responsables de hurtos tiene antecedentes y permanece en libertad.

“La mayoría de los ladrones tienen antecedentes”, afirmó Cote en X. El legislador planteó que los jueces requieren recursos legales para responder ante personas que cometen delitos de forma reiterada.

También anunció que el proyecto de ley 054, que aborda la reincidencia, será debatido próximamente en el Congreso. “No más puerta giratoria”, expresó al defender la iniciativa.

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