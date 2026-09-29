Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió a la baja el 29 de septiembre, se cotiza $3.351,54 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

El dólar abrió en COP 3.365 este 29 de septiembre en Colombia, con un aumento de $ 15,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado - crédito Dado Ruvic/Reuters

Guardar

El dólar abrió en $3.351,54 este martes 29 de septiembre en Colombia, debido a que las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a influir sobre los mercados internacionales, con impacto en el petróleo, los bonos del Tesoro y la cotización de la moneda estadounidense frente al peso.

La apertura representó una reducción de $13,46 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.365 En las primeras operaciones, la divisa osciló entre un mínimo de $3.360 y un máximo de $3.365.

PUBLICIDAD

El comportamiento se produjo después de una jornada previa en la que el dólar cerró con un incremento de $43,04 sobre la TRM y se acercó a su valor más alto en dos meses.

Analistas asociaron ese movimiento al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que elevó las cotizaciones del crudo y llevó los rendimientos de los bonos del Tesoro a un máximo de 19 años.

El petróleo registró una leve baja debido al estancamiento de las conversaciones sobre Irán, aunque el barril se ubicó en USD 104,41. El Brent rondaba los USD 105, mientras la preocupación por la oferta de crudo y la inflación persistía en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

La depreciación regional y las referencias para el mercado

El peso colombiano sufrió una pérdida de valor del 4,4% la semana anterior y figuró como la moneda más depreciada de América Latina - crédito Dado Ruvic/Reuters

El peso colombiano fue la moneda de la región que más se depreció la semana anterior: perdió 4,4% y cerró el viernes en $3.312. La expectativa de un dólar fortalecido también se extendía a México, donde durante la semana se había observado una condición de sobrecompra.

La cotización de apertura fue además $3 superior al cierre del jueves, que se había ubicado en $3.362. Sin embargo, la TRM permanecía en $3.349,63.

El lunes, el dólar se movió entre $3.302 y $3.368,40, antes de cerrar en $3.349,90. Para la apertura del martes, el mercado proyectaba un rango entre $3.340 y $3.365, mientras que los niveles de $3.400 y $3.330 funcionaban como referencias sin determinar por sí solos la dirección posterior de la cotización.

PUBLICIDAD

Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, explicó a Infobae Colombia que el valor de la moneda depende de la oferta y la demanda de divisas, además de las noticias económicas. El directivo señaló que los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal mantenían al dólar cerca de su mayor nivel en dos meses.

“Un dato económico o una declaración de sus funcionarios puede cambiar el rumbo y encarecer productos y servicios cobrados en esa moneda”, advirtió Suárez. También indicó que las variaciones del petróleo afectan al peso colombiano por su relación con los ingresos externos del país.

PUBLICIDAD

El impacto en hogares, deuda y compras internacionales

La divisa estadounidense acumuló un encarecimiento de $ 135,66 desde el 1 de septiembre hasta la jornada reportada - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Un peso más débil puede elevar los costos de combustibles, transporte, tiquetes aéreos y productos importados. También puede aumentar las cuotas de deudas en moneda extranjera y encarecer las compras internacionales.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre eventuales alternativas de financiamiento, aunque todavía no existe un acuerdo de crédito. Las novedades sobre la deuda pública, el déficit fiscal y el costo de obtener recursos pueden modificar la percepción de los inversionistas y presionar al peso.

La devaluación del peso colombiano eleva los precios de los tiquetes aéreos, los combustibles y los productos de consumo importados - crédito Dado Ruvic/Reuters

Las proyecciones situaban el dólar entre $3.340 y $3.380, aunque ese intervalo podía modificarse rápidamente. La siguiente referencia para los mercados sería el informe de empleo de Estados Unidos, previsto para el viernes 2 de octubre, por su capacidad de alterar las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

PUBLICIDAD

El 1 de septiembre, la TRM se encontraba en $3.213,97. Frente a ese valor, el dólar de la jornada era $135,66 más caro: comprar USD 1.000 implicaba pagar cerca de $135.660 adicionales y una adquisición de USD 100 suponía un sobrecosto aproximado de $13.566, sin incluir comisiones, impuestos ni el margen aplicado por bancos o casas de cambio.