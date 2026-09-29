Hijo de Jorge Barón salió en respaldo a Abelardo de la Espriella, por aparecer con una pistola en su cintura: “Yo prefiero un presidente armado que uno drogadicto”

Jorge Barón Jr., que tendría aspiraciones políticas, salió en respaldo al presidente de la República, al argumentar que prefiere un "presidente armado" y destacando supuestos logros en seguridad en contraste con gobiernos anteriores - crédito @jorgebaronjr/Instagram

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En un video en el que apareció con lo que sería un chaleco antibalas y un arma de juguete, Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador de televisión Jorge Barón, salió en respaldo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por patrullar armado en Santa Marta y destacó que prefiere “un presidente armado” antes que uno al que calificó de “drogadicto”.

Esta última afirmación haría mención al exjefe de Estado Gustavo Petro, en declaraciones en las que destacó cómo mientras en el anterior cuatrienio no se combatió, según él, a las estructuras al margen de la ley, el hoy mandatario se ha encargado de impulsar operativos para su desarticulación; incluso, saliendo con una pistola al cinto a hacer patrullajes por ciudades como Santa Marta y Cali.

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“Yo prefiero un presidente armado que un presidente drogadicto. Estábamos tan acostumbrados a los bandidos que cuando vuelve el orden, nos escandalizamos”, expresó Barón Jr. en su pronunciamiento, en el que mencionó cómo De la Espriella estaría impulsado la restitución del orden, contra organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

El presidente Abelardo de la Espriella causó revuelo por el arma de fuego que portaba en su cintura a su arribo y desplazamiento por Santa Marta - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

“Y naturalmente, armado con una Glock Gen 5, caminando por las calles de Santa Marta, hizo llorar a los zurdos”, afirmó el hijo de la reconocida figura de la TV, que también atribuyó al jefe de Estado la muerte de alias Robinson, de la Segunda Marquetalia, vinculado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; tras el ataque armado del 7 de junio de 2025 ordenado por esta disidencia.

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Y es que las imágenes en las que se le vio al mandatario con chaleco antibalas, radio de comunicaciones y un arma visible en la cintura durante operativos desplegados tras el paro armado convocado por las Acsn, luego de la muerte de alias Cholo, identificado como jefe financiero de esa organización, fueron objeto de elogios por parte de Barón jr., viral en las redes sociales.

¿Puede Abelardo de la Espriella cargar un arma de fuego?

Aunque no existen prohibiciones sobre este asunto, las imágenes de De la Espriella patrullando armado las calles de la capital del Magdalena y de Cali, en donde supervisó la operación Iron, han desatado una fuerte controversia en las plataformas digitales. Una práctica que empezó a hacerse recurrente tras firmarse la suspensión de la prohibición para el porte legal de armas en Colombia.

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El presidente dejó en claro que no permitirá que la delincuencia organizada se tome a Cali - crédito Presidencia

El Decreto 1368, firmado el 8 de septiembre, levantó la suspensión general vigente desde 2015 y restableció la validez de los permisos individuales que estuvieran en regla. Aunque en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se precisa que las armas deben portarse de manera oculta y discreta, pese a la intención del presidente de mostrarse armado ante la opinión pública.

“Abelardo, en un solo mes de gobierno, hizo más que cuatro años de Petro: 15 capturas, 23 cabecillas neutralizados”, recordó Jorge Barón Jr., que con ello defendió la actuación presidencial en materia de seguridad, y recordó cómo le ha puesto “tatequieto” a hombres como alias Calarcá, alias Mordisco y alias Bendito Menor como parte de las acciones que adjudicó al Gobierno.

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El trámite para obtener un permiso de porte de armas en Colombia puede costar entre $1.405.000 y $2.075.000, sin incluir el valor del arma de fuego - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Con esto, también hizo una crítica a sectores de izquierda. “Amigos zurdos, que su presidente no haya hecho nada en cuatro años no es culpa de nuestro presidente, que sí está juicioso y está defendiendo el país él mismo”, puntualizó el creador de contenido, que estaría cultivando una eventual campaña para el Concejo de Bogotá en los comicios del 31 de octubre de 2027.

Frente al porte de la pistola Glock por parte de Abelardo de la Espriella, la ONG Temblores pidió explicaciones sobre los permisos del arma y cuestionó que el jefe de Estado lleve consigo armamento personal pese a contar con la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP); aunque su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo avale.

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