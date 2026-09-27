Atlético Nacional se quedaría sin delanteros por un largo tiempo: esta sería la lesión de “Chicho” Arango

Cristian "Chicho" Arango se perdería lo que queda de 2026 por su lesión con Nacional ante Millonarios - crédito Colprensa

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No son buenas las noticias en Atlético Nacional en los últimos días, debido a que el club suma dos encuentros sin conocer la victoria, sufre una serie de lesiones en varios jugadores y se le sumó Cristian Arango al departamento médico, lo que no es la primera vez que ocurre.

Se conoció la que sería la lesión de “Chicho” con el verde, pues se fue en el primer tiempo del partido contra Millonarios en Medellín, en medio de lágrimas y mucho dolor en su pierna derecha por una dolencia que, a falta de confirmación, lo dejaría no solo afuera de la temporada, sino del club.

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La lesión de “Chicho” Arango

El delantero de Atlético Nacional salió lesionado durante el empate 1-1 ante Millonarios, disputado el jueves 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. El primer diagnóstico apunta a una afectación del ligamento cruzado anterior de la rodilla, según el periodista Mauricio Agudelo, de Win Sports.

Agudelo informó: “Lamentable: en principio, lo de Chicho Arango sería lesión del cruzado anterior y se perdería el resto de la temporada con Atlético Nacional”. El diagnóstico todavía debe confirmarse con los exámenes médicos que el club esperaba realizar para establecer el alcance exacto de la lesión.

Cristian "Chicho" Arango no jugaría más con Atlético Nacional y no se sabe si le renovarán el préstamo - crédito @Maurofutbolyfe/X

La posible lesión podría dejarlo fuera durante varios meses y comprometer su continuidad en el equipo antioqueño. Arango llegó a Nacional a comienzos de 2026 desde San Jose Earthquakes, mediante un préstamo por un año con opción de compra, por lo que el duelo ante Millonarios podría haber sido su último partido bajo las condiciones actuales de la cesión.

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La acción ocurrió cerca del minuto nueve, cuando el atacante disputó un balón con Carlos Sarabia y recibió un golpe desde atrás. Arango intentó continuar, pero cinco minutos después fue reemplazado por Andrés Sarmiento y abandonó el campo entre lágrimas, en camilla y con visibles muestras de dolor.

Este fue el momento de la lesión de Cristian "Chicho" Arango en el partido Nacional vs. Millonarios, por un choque con Carlos Sarabia - crédito Captura de video Win Sports

La baja llegaría cuando Alfredo Morelos también está fuera por lesión, una situación que había dado a Arango mayor protagonismo como delantero de área. El técnico Lucas González ya había advertido tras el partido que la lesión “no pinta muy bien” y que el movimiento había expuesto la rodilla.

El futuro del atacante ya estaba pendiente de definición antes del golpe, pues Nacional aún no había resuelto si buscaría mantenerlo una vez terminara el préstamo. La confirmación de una lesión del cruzado anterior modificaría ese escenario.

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Los uniformes para 2027, hechos por el verde

Atlético Nacional estrenará en 2027 una marca propia de indumentaria deportiva, tras finalizar su alianza con Nike de más de 13 años. El club confeccionará y distribuirá directamente toda su ropa deportiva, una decisión que lo convertirá en el primero de Colombia en controlar esa cadena comercial.

El anuncio fue presentado por el presidente de la institución, Sebastián Arango Botero, durante el evento Leyendas. La iniciativa combinará la fabricación nacional de prendas, la expansión de nuevas líneas de negocio y un objetivo de mayor acceso para los aficionados.

Este es el comunicado de Atlético Nacional en el que revela el término de su vínculo con Nike - crédito Atlético Nacional

Toda la indumentaria será producida en Colombia con mano de obra local, materiales de alta calidad y estándares tecnológicos de primer nivel. El plan contempla generar empleo y estimular el desarrollo empresarial vinculado a la industria textil nacional.

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La meta también apunta a que las prendas tengan un alcance más amplio entre los seguidores del equipo. Atlético Nacional busca que la camiseta y el resto de su vestuario sean accesibles para sus aficionados, con la expectativa de que el estadio Atanasio Girardot se vea cubierto de verde y blanco: “Porque un club que cree en este país tiene que demostrarlo y hacer país; también se juega en la cancha de la industria, del empleo y del desarrollo”.

La conducción del club entiende que la camiseta excede su función como prenda deportiva: representa un símbolo de identidad y un objeto de valor emocional para la hinchada. La gestión directa de la marca pretende trasladar ese vínculo al control comercial de sus productos.

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