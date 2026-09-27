Colombia

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 26 de septiembre

Como cada sábado, aquí están los ganadores del último sorteo de esta lotería colombiana

La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Lotería del Cauca difundió los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este sábado 26 de septiembre de 2026.

Este popular juego entrega más de 30 premios cada semana. Averigüe aquí si adquiriste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.

Premio mayor: 7567.

Serie: 58.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

PUBLICIDAD

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

La lista de premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)
La lista de premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

Temas Relacionados

Lotería del Cauca sorteoResultado Lotería del Cauca HoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Arriendos en Colombia subirían hasta 7% en 2027: así funcionaría el aumento para los inquilino

El reajuste dependerá de la inflación que reporte el DANE al cierre de 2026 y solo podrá aplicarse cuando cada contrato complete 12 meses bajo el mismo canon. El propietario deberá respetar el límite legal y podrá decidir si mantiene el valor sin cambios

Arriendos en Colombia subirían hasta 7% en 2027: así funcionaría el aumento para los inquilino

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 26 de septiembre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 26 de septiembre

Rodrigo Lara cuestionó la seguridad de alcaldes y criticó al gobierno anterior: “Entregaba camionetas blindadas a (bandidos)”

El ministro del Interior señaló que, durante sus recientes visitas al Catatumbo, el sur del Cesar y el sur de Bolívar, encontró que varios mandatarios locales no cuentan con esquemas completos de protección

Rodrigo Lara cuestionó la seguridad de alcaldes y criticó al gobierno anterior: “Entregaba camionetas blindadas a (bandidos)”

Sorteo Chontico Noche hoy, 26 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Sorteo Chontico Noche hoy, 26 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

Super Astro Luna hoy 26 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy 26 de septiembre: revisa el número y signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Mr. Stiven respondió a Kris R tras mencionar una supuesta investigación en contra del ‘streamer’: “Cabeza de tractomula”

Deportes

La selección Colombia comenzó su nuevo proceso con dudas: empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional

La selección Colombia comenzó su nuevo proceso con dudas: empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: esta es la fecha de su próximo amistoso internacional

Deportivo Cali barrió a Santa Fe y es campeona de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali, campeona de la Liga Femenina 2026: así quedó el palmarés de las ganadoras del título en la historia

Atlético Nacional se quedaría sin delanteros por un largo tiempo: esta sería la lesión de “Chicho” Arango