Arriendos en Colombia subirían hasta 7% en 2027: así funcionaría el aumento para los inquilino

El ajuste del canon está relacionado con la variación de la inflación registrada durante el año anterior. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los arriendos en Colombia podrían registrar un aumento máximo de 7% en 2027, en caso de que la inflación anual de 2026 termine en ese nivel. La cifra superaría la variación de 5,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2025.

De acuerdo con Valora Analitik, el resultado de la inflación al cierre de 2026 será el referente para establecer el límite de los ajustes que podrán realizarse durante el siguiente año en los contratos de vivienda urbana.

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El eventual incremento tendría efectos para una parte relevante de los hogares del país. Según el medio económico, cerca del 42% de los hogares colombianos vive en arriendo, por lo que el comportamiento del IPC tendrá incidencia en los pagos mensuales de quienes tengan contratos sujetos a reajuste en 2027.

La fecha en que se firma el contrato establece el momento en que puede realizarse la actualización del canon. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento no se aplicará a todos los contratos desde enero de 2027

El inicio de 2027 no habilitará un alza inmediata y generalizada de los cánones de arrendamiento. El ajuste podrá hacerse cuando se cumpla un año desde la firma del contrato entre el arrendador y el arrendatario, o desde la fecha del último incremento aplicado.

Esto significa que el momento del aumento dependerá de las condiciones de cada contrato. Una persona que suscribió un acuerdo de arrendamiento en mayo de 2026 podría recibir el reajuste en mayo de 2027, siempre que durante esos 12 meses el canon se haya mantenido bajo el mismo valor.

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En ese ejemplo, el propietario podría modificar el valor mensual a partir de mayo de 2027 y el cambio no podría superar el porcentaje de inflación que finalmente se registre para 2026. Si el IPC termina en 7%, ese será el máximo permitido para el ajuste.

El mismo criterio aplicará para contratos firmados en otros meses. Quienes iniciaron su relación de arrendamiento en febrero, julio, septiembre o noviembre tendrán fechas distintas para una eventual modificación del canon, de acuerdo con el aniversario de cada acuerdo.

El arrendador puede decidir mantener sin cambios el valor establecido para el alquiler del inmueble. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7% sería un límite y no una obligación para los propietarios

La proyección de un aumento de hasta 7% no significa que todos los arrendadores deban aplicar ese porcentaje. El propietario podrá mantener el canon sin cambios o efectuar un ajuste inferior al máximo que determine la inflación anual.

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Según la información publicada por Valora Analitik, ningún aumento podrá estar por encima del límite que fije el comportamiento del IPC. Por ello, el dato definitivo de inflación de 2026 será determinante para establecer el techo de los reajustes que se apliquen en 2027.

El porcentaje tampoco corresponde a una cifra definitiva mientras no se conozca el resultado oficial de la inflación anual. El escenario citado por el medio parte de la posibilidad de que el indicador cierre 2026 en 7%, nivel que superaría el incremento de 5,2% asociado al IPC de 2025.

La diferencia entre ambos datos implicaría que los contratos que cumplan las condiciones para reajustarse en 2027 podrían enfrentar un aumento mayor al aplicado durante 2026, siempre dentro del límite que resulte de la inflación del año anterior.

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El comportamiento del IPC define el porcentaje de referencia para la actualización de los cánones de arrendamiento. - crédito Colprensa

La inflación de 2027 tendría efectos sobre los arriendos de 2028

Las expectativas recogidas por el medio apuntan a que la inflación de Colombia podría ubicarse por debajo de 5% en 2027. Si ese escenario se cumple, el ajuste máximo de los arriendos durante 2028 sería menor al que se proyecta para el año previo.

El comportamiento del IPC seguirá siendo el factor de referencia para definir los incrementos de los cánones. Por esa razón, los inquilinos deberán revisar la fecha de inicio de su contrato o la del último reajuste para identificar cuándo podría aplicarse una modificación en el valor mensual.

La definición del porcentaje máximo para 2027 quedará sujeta al resultado final de la inflación de 2026, mientras que la fecha de aplicación dependerá del cumplimiento de un año bajo el mismo canon en cada contrato.

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