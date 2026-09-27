Colombia

Arriendos en Colombia subirían hasta 7% en 2027: así funcionaría el aumento para los inquilino

El reajuste dependerá de la inflación que reporte el DANE al cierre de 2026 y solo podrá aplicarse cuando cada contrato complete 12 meses bajo el mismo canon. El propietario deberá respetar el límite legal y podrá decidir si mantiene el valor sin cambios

Edificio de ladrillo con un gran cartel amarillo de arriendos en Bogotá, ubicado en una esquina con carros estacionados y árboles.
El ajuste del canon está relacionado con la variación de la inflación registrada durante el año anterior. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los arriendos en Colombia podrían registrar un aumento máximo de 7% en 2027, en caso de que la inflación anual de 2026 termine en ese nivel. La cifra superaría la variación de 5,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2025.

De acuerdo con Valora Analitik, el resultado de la inflación al cierre de 2026 será el referente para establecer el límite de los ajustes que podrán realizarse durante el siguiente año en los contratos de vivienda urbana.

PUBLICIDAD

El eventual incremento tendría efectos para una parte relevante de los hogares del país. Según el medio económico, cerca del 42% de los hogares colombianos vive en arriendo, por lo que el comportamiento del IPC tendrá incidencia en los pagos mensuales de quienes tengan contratos sujetos a reajuste en 2027.

Un documento impreso con el título Contrato de arrendamiento en una carpeta beige y un bolígrafo negro sobre una mesa de madera.
La fecha en que se firma el contrato establece el momento en que puede realizarse la actualización del canon. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento no se aplicará a todos los contratos desde enero de 2027

El inicio de 2027 no habilitará un alza inmediata y generalizada de los cánones de arrendamiento. El ajuste podrá hacerse cuando se cumpla un año desde la firma del contrato entre el arrendador y el arrendatario, o desde la fecha del último incremento aplicado.

Esto significa que el momento del aumento dependerá de las condiciones de cada contrato. Una persona que suscribió un acuerdo de arrendamiento en mayo de 2026 podría recibir el reajuste en mayo de 2027, siempre que durante esos 12 meses el canon se haya mantenido bajo el mismo valor.

PUBLICIDAD

En ese ejemplo, el propietario podría modificar el valor mensual a partir de mayo de 2027 y el cambio no podría superar el porcentaje de inflación que finalmente se registre para 2026. Si el IPC termina en 7%, ese será el máximo permitido para el ajuste.

El mismo criterio aplicará para contratos firmados en otros meses. Quienes iniciaron su relación de arrendamiento en febrero, julio, septiembre o noviembre tendrán fechas distintas para una eventual modificación del canon, de acuerdo con el aniversario de cada acuerdo.

Un hombre y una mujer sostienen un juego de llaves y un cartel con el texto PROPIETARIOS DE INMUEBLES en una calle.
El arrendador puede decidir mantener sin cambios el valor establecido para el alquiler del inmueble. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7% sería un límite y no una obligación para los propietarios

La proyección de un aumento de hasta 7% no significa que todos los arrendadores deban aplicar ese porcentaje. El propietario podrá mantener el canon sin cambios o efectuar un ajuste inferior al máximo que determine la inflación anual.

Según la información publicada por Valora Analitik, ningún aumento podrá estar por encima del límite que fije el comportamiento del IPC. Por ello, el dato definitivo de inflación de 2026 será determinante para establecer el techo de los reajustes que se apliquen en 2027.

El porcentaje tampoco corresponde a una cifra definitiva mientras no se conozca el resultado oficial de la inflación anual. El escenario citado por el medio parte de la posibilidad de que el indicador cierre 2026 en 7%, nivel que superaría el incremento de 5,2% asociado al IPC de 2025.

La diferencia entre ambos datos implicaría que los contratos que cumplan las condiciones para reajustarse en 2027 podrían enfrentar un aumento mayor al aplicado durante 2026, siempre dentro del límite que resulte de la inflación del año anterior.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
El comportamiento del IPC define el porcentaje de referencia para la actualización de los cánones de arrendamiento. - crédito Colprensa

La inflación de 2027 tendría efectos sobre los arriendos de 2028

Las expectativas recogidas por el medio apuntan a que la inflación de Colombia podría ubicarse por debajo de 5% en 2027. Si ese escenario se cumple, el ajuste máximo de los arriendos durante 2028 sería menor al que se proyecta para el año previo.

El comportamiento del IPC seguirá siendo el factor de referencia para definir los incrementos de los cánones. Por esa razón, los inquilinos deberán revisar la fecha de inicio de su contrato o la del último reajuste para identificar cuándo podría aplicarse una modificación en el valor mensual.

La definición del porcentaje máximo para 2027 quedará sujeta al resultado final de la inflación de 2026, mientras que la fecha de aplicación dependerá del cumplimiento de un año bajo el mismo canon en cada contrato.

Temas Relacionados

arriendos en Colombiaaumento de arriendos 2027arriendo 2027incremento del arriendoprecio de los arriendoscontrato de arrendamientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del sábado 26 de septiembre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del sábado 26 de septiembre

Rodrigo Lara cuestionó la seguridad de alcaldes y criticó al gobierno anterior: “Entregaba camionetas blindadas a (bandidos)”

El ministro del Interior señaló que, durante sus recientes visitas al Catatumbo, el sur del Cesar y el sur de Bolívar, encontró que varios mandatarios locales no cuentan con esquemas completos de protección

Rodrigo Lara cuestionó la seguridad de alcaldes y criticó al gobierno anterior: “Entregaba camionetas blindadas a (bandidos)”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

Super Astro Luna hoy 26 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy 26 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Fuertes lluvias en Santa Marta dejan afectaciones en 11 sectores y autoridades activan PMU

La alerta roja se mantiene por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, mientras el Ideam reporta condiciones de inestabilidad asociadas a varios sistemas atmosféricos

Fuertes lluvias en Santa Marta dejan afectaciones en 11 sectores y autoridades activan PMU
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Mr. Stiven respondió a Kris R tras mencionar una supuesta investigación en contra del ‘streamer’: “Cabeza de tractomula”

Deportes

La selección Colombia comenzó su nuevo proceso con dudas: empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional

La selección Colombia comenzó su nuevo proceso con dudas: empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: esta es la fecha de su próximo amistoso internacional

Deportivo Cali barrió a Santa Fe y es campeona de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali, campeona de la Liga Femenina 2026: así quedó el palmarés de las ganadoras del título en la historia

Atlético Nacional se quedaría sin delanteros por un largo tiempo: esta sería la lesión de “Chicho” Arango