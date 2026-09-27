Colombia

Rodrigo Lara cuestionó la seguridad de alcaldes y criticó al gobierno anterior: “Entregaba camionetas blindadas a (bandidos)”

El ministro del Interior señaló que, durante sus recientes visitas al Catatumbo, el sur del Cesar y el sur de Bolívar, encontró que varios mandatarios locales no cuentan con esquemas completos de protección

Rodrigo Lara y Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República/Diego Pineda Colprensa
Rodrigo Lara cuestionó la asignación de vehículos blindados durante el gobierno anterior. - crédito Presidencia de la República/Diego Pineda Colprensa
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, se pronunció sobre las condiciones de seguridad de los alcaldes que ejercen sus funciones en zonas con problemas de orden público y cuestionó la asignación de camionetas blindadas durante el gobierno anterior.

A través de sus redes sociales, Lara señaló que durante sus últimas visitas a territorios que calificó como “zonas rojas” encontró que varios mandatarios locales no cuentan con esquemas completos de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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“En mis últimas visitas a zonas rojas encontré algo inaceptable, indignante: la gran mayoría de los alcaldes del Catatumbo, del sur del Cesar y ahora del sur de Bolívar sin esquemas de seguridad completos de la UNP”, escribió el ministro del Interior.

El funcionario mencionó al Catatumbo, el sur del Cesar y el sur de Bolívar como las regiones en las que, según afirmó, encontró alcaldes con esquemas de protección incompletos.

Lara también contrastó esa situación con la asignación de vehículos blindados durante la administración anterior. En su mensaje, sostuvo que el gobierno anterior “sí entregaba camionetas blindadas a ‘gestores de paz’ (bandidos), amigas, influenciadores y frívolos”.

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La referencia a los destinatarios de esos vehículos fue hecha por el propio ministro. La publicación no incluyó nombres, casos específicos ni detalles sobre los procedimientos para la asignación de las camionetas blindadas.

Lara finalizó el mensaje al afirmar que “la seguridad de quien representa al Estado en el territorio es una prioridad para este gobierno”.

El pronunciamiento se produjo después de una jornada de trabajo en el sur de Bolívar, donde el Gobierno nacional desarrolló un Consejo de Seguridad con autoridades locales, militares y policiales para revisar las condiciones de seguridad de la subregión.

Rodrigo Lara se refirió en sus redes sociales a los esquemas de seguridad de los alcaldes de varias regiones del país. - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara se refirió en sus redes sociales a los esquemas de seguridad de los alcaldes de varias regiones del país. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Gobierno anunció medidas para los alcaldes del sur de Bolívar

Al término del Consejo de Seguridad realizado el sábado 26 de septiembre, el Gobierno nacional anunció un refuerzo de las medidas de seguridad para los 10 alcaldes del sur de Bolívar.

En la reunión participaron integrantes del gabinete nacional, autoridades militares y policiales y los mandatarios municipales de la subregión. El encuentro tuvo como propósito coordinar la respuesta institucional frente a las condiciones de seguridad del territorio y atender las necesidades planteadas por las autoridades locales.

El sur de Bolívar fue identificado por las autoridades como una zona prioritaria debido a la presencia de estructuras armadas y a las actividades relacionadas con las rentas del oro ilegal.

Antes del Consejo de Seguridad, el ministro del Interior había señalado que el encuentro serviría para coordinar la acción del Estado con los alcaldes y la Fuerza Pública.

El Consejo de Seguridad reunió a ministros, autoridades militares y policiales, funcionarios departamentales y alcaldes de la región, con el propósito de coordinar las acciones del Estado directamente en el territorio - crédito Ministerio de Defensa

Rodrigo Lara anunció acciones para fortalecer la seguridad

En un video difundido por el Ministerio de Defensa, Rodrigo Lara explicó algunos de los asuntos abordados durante la reunión con los alcaldes del sur de Bolívar.

El ministro señaló que el encuentro buscaba coordinar la actuación de las instituciones nacionales con las autoridades municipales y la Fuerza Pública frente a los problemas de orden público registrados en la zona.

Se trata de coordinar la acción del Estado con los alcaldes y la fuerza pública en esta zona, en donde se presentan problemas de orden público y en donde está el Estado presente acompañando a la población”, manifestó Lara.

Durante su intervención, el ministro se refirió a los ataques contra estaciones de Policía registrados en la región y anunció acciones relacionadas con la infraestructura y las capacidades tecnológicas de las autoridades.

Ha habido ataques contra estaciones de policía y aquí estamos, Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa, para empezar la reconstrucción, la construcción de otras estaciones de policía, dotación de sistemas antidrones y de cámaras”, afirmó.

Lara agregó que los alcaldes tendrán atención por parte de diferentes ministerios, de acuerdo con las instrucciones del presidente. Según indicó, el propósito es que los programas y las medidas institucionales lleguen a los municipios del sur de Bolívar.

Ministro de Defensa habló de seguridad y revisión de normas

En el mismo video intervino Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa Nacional, quien explicó que el Consejo de Seguridad contó con la participación de autoridades locales del sur de Bolívar, altos mandos militares y policiales y el secretario de Seguridad del departamento de Bolívar.

Mora indicó que durante la reunión escucharon a los alcaldes y revisaron asuntos relacionados con las condiciones de seguridad de la región.

Con presencia de parte de las autoridades locales del sur de Bolívar, de los altos mandos militares, hemos hecho un Consejo de Seguridad especial, donde escuchamos a los alcaldes, al secretario de Seguridad del departamento de Bolívar”, dijo.

El ministro de Defensa señaló que el Gobierno llevó propuestas relacionadas con la seguridad, así como con leyes, normas y procedimientos que, según explicó, vienen de años anteriores.

Queremos entrar a revisar con equipos jurídicos del Ministerio del Interior, de Justicia y de Defensa para traer soluciones también de esa, en esa materia”, manifestó Mora.

El funcionario anunció que se reforzará la estrategia de seguridad en el sur de Bolívar y señaló que durante la reunión se adquirieron compromisos con la región.

Entre abril y junio, se han registrado 19 ataques de drones con explosivos en el Cauca, responsabilizando a disidentes de Farc y ELN - crédito redes sociales
Se implementarán sistemas antidrones y cámaras inteligentes como parte del fortalecimiento de las capacidades de seguridad en los municipios del sur de Bolívar - crédito Ejército Nacional/X

Medidas anunciadas para el sur de Bolívar

Entre las acciones mencionadas durante la jornada se encuentran la reconstrucción y construcción de estaciones de Policía, así como la dotación de sistemas antidrones y cámaras.

Las medidas fueron expuestas durante el Consejo de Seguridad, con participación de los mandatarios municipales de la subregión y representantes del Gobierno nacional, las Fuerzas Militares y la Policía.

Mora señaló que el refuerzo de la estrategia de seguridad hace parte de los compromisos planteados durante la reunión. Por su parte, Lara indicó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa trabajarán de forma coordinada con las autoridades locales y la Fuerza Pública.

El ministro del Interior también afirmó que la atención a los alcaldes contará con la participación de diferentes carteras del Gobierno nacional, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el presidente.

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