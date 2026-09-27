Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

Robinson Meza acumula 13 años de trayectoria en BMX Freestyle y representó a Colombia en competencias de la Unión Ciclista Internacional - crédito Instagram/@RobinmezaBMX

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El ciclista Robinson Meza será sometido a una cirugía en Francia el lunes 28 de septiembre, luego del accidente que sufrió durante un entrenamiento de BMX Freestyle y que lo dejó internado en cuidados intensivos. Su madre, Débora Montoya, necesita viajar al país europeo para acompañar las decisiones médicas y el proceso de recuperación.

La familia informó que el deportista mostró una evolución favorable en los últimos días: aunque continúa sedado, la medicación fue reducida de forma considerable y comenzó a responder con señales de recuperación de la conciencia. El resultado de la intervención y las indicaciones del equipo médico francés definirán los próximos pasos de su atención.

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Meza Montoya acumula 13 años de experiencia en BMX Freestyle y representó a Colombia en pruebas de la Unión Ciclista Internacional, el Fise World Series y la Copa del Mundo. También había sumado puntos en la ruta hacia los Juegos Olímpicos, según Teleantioquia.

El ciclista mostró una evolución favorable con la reducción de la sedación y señales de recuperación de la conciencia - crédito Instagram/@RobinmezaBMX

El colombiano entrenaba en una pista francesa cuando chocó con dos compañeros mientras recorría una zona de rampas. La caída le provocó fracturas en las piernas, los brazos y la cabeza, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

El impacto fue de tal magnitud que perdió el conocimiento pese a utilizar casco y otros elementos de protección. Sus compañeros lo trasladaron a un hospital cercano, donde permanece bajo seguimiento médico desde el 19 de septiembre.

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La necesidad de que Débora Montoya viaje a Francia está vinculada a las decisiones clínicas que requieren la presencia de un familiar directo. El Colombiano indicó que el sistema sanitario francés exige el acompañamiento de la madre para avanzar en intervenciones destinadas a mejorar la condición del deportista.

Jeferson Calderón, allegado de Meza Montoya, transmitió un mensaje de respaldo ante la evolución del ciclista: “Todo lo que está pasando es muy abrumador; por fortuna Robin está mejorando. Debemos mantenernos fuertes y unidos para ayudar a estas dos grandes personas y sus familias”.

La madre del deportista debe contar con tiquetes aéreos de ida y regreso, una certificación médica del hospital francés que solicite su acompañamiento como familiar en primer grado de consanguinidad y el documento apostillado. También necesita una reserva de alojamiento o una carta formal de invitación.

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El accidente ocurrió en una pista francesa cuando el deportista colisionó con dos compañeros en la zona de rampas - crédito Instagram/@RobinmezaBMX

El ingreso al país europeo requiere, además, demostrar recursos económicos por un mínimo de 2.000 euros para manutención, transporte interno y contingencias inmediatas, junto con una póliza de accidentes durante su estadía. El Consulado de Colombia en París orientó a la familia sobre esas condiciones consulares y migratorias.

La recaudación organizada bajo el nombre “Juntos por Robin Meza” ya había superado el 90 % de la meta inicial de 10 millones de pesos colombianos. Los registros de los aportes en la campaña alcanzaban $ 9.583.630.

Los recursos permitirán asegurar el traslado legal y seguro de Montoya, además de atender los gastos derivados de la hospitalización. Cada día de permanencia de Robinson Meza en el hospital cuesta aproximadamente 4.500 euros, sin incluir procedimientos quirúrgicos, medicamentos de alta complejidad ni terapias de rehabilitación.

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Estas son las posibilidades de Robinson Meza de clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Robinson Meza será sometido a una cirugía en Francia el lunes 28 de septiembre tras el accidente sufrido en BMX Freestyle - crédito Instagram/@RobinmezaBMX

Robinson Meza a la fecha acumula 11 puntos en el ránking UCI de BMX Freestyle, lo cual lo hace candidato a ser uno de los clasificados. El mejor en la clasificación es Juan Camilo Caicedo, en el puesto 53 con 570 puntos. El camino hacia los Juegos contempla 11 plazas por género para deportistas y una reserva para Estados Unidos.

Las Series de Clasificación Olímpica otorgarán las primeras seis plazas de cada rama a los atletas mejor ubicados. Esos cupos se asignarán directamente a los ciclistas, aunque deberán ser confirmados por sus respectivos comités olímpicos nacionales.

Los otros cinco lugares por género dependerán de los resultados del Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano de la Unión Ciclista Internacional y del Campeonato Mundial de Ciclismo. La asignación no seguirá el orden cronológico de los torneos, porque la lista definitiva de clasificados se confirmará en 2028.

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La prioridad será garantizar la presencia de todos los continentes. Sí, tras las Series de Clasificación Olímpica, si algún continente no tuviera representantes, una o dos plazas restantes podrían asignarse de forma retroactiva a los comités mejor ubicados de esas regiones en el Mundial de Ciclismo Urbano.

Los tres últimos cupos se resolverán con los resultados del Mundial y también priorizarán a los continentes sin clasificados. Una vez asegurada la representación continental, las plazas disponibles se otorgarán según las posiciones en los mundiales de 2026 y 2027, en ese orden, sin importar el continente de origen.