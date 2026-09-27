Patrullero de la Policía murió en fuerte accidente de tránsito en Medellín: autoridades investigan las causas

Un automóvil particular colisionó contra la motocicleta que conducía el uniformado de 33 años de edad - crédito X

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Hay consternación en la Policía Metropolitana de Medellín después de que se confirmara la muerte del patrullero Arnold Jesús Díaz Sotelo en medio de un fuerte accidente de tránsito en uno de los puntos de conexión vial más transitados de Medellín.

Según la información conocida hasta el momento, el uniformado de 33 años murió el sábado 26 de septiembre tras un choque registrado cerca al deprimido de La Minorista, en el sector de la calle 58 con carrera 57 de la capital del departamento de Antioquia.

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El accidente ocurrió cuando un automóvil particular colisionó con la motocicleta que conducía Díaz Sotelo. La emergencia fue reportada a la 1:44 p. m. y el patrullero falleció en el lugar a causa de la gravedad de las lesiones.

El hecho dejó cerrada la vía en ambos sentidos durante varias horas. Los organismos de socorro, las autoridades de tránsito y las unidades judiciales acudieron al punto para atender la situación y realizar los procedimientos correspondientes.

El patrullero Arnold Jesús Díaz Sotelo falleció en un accidente de tránsito registrado en el sector de La Minorista en Medellín - crédito X

Díaz Sotelo había completado 13 años de servicio en la Policía Nacional. Su fallecimiento generó mensajes de despedida entre amigos y antiguos compañeros que compartieron patrullajes con él.

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Las publicaciones difundidas tras conocerse la muerte del uniformado lo describieron como una persona disciplinada, con proyectos personales y metas a futuro. Varios de sus allegados también lo llamaban “Una máquina”, una expresión con la que resaltaban su forma de desempeñarse dentro de la institución.

Uno de sus antiguos compañeros relató que pasó por el sitio del accidente poco después del choque, sin imaginar que la víctima era Díaz Sotelo. El mensaje reflejó el impacto que produjo la noticia entre quienes lo conocían.

“Pasé por ahí en ese momento y quién se iba a imaginar que eras tú, mi amigo”, señaló el allegado en redes sociales.

De momento, las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan. Hasta ahora, el reporte oficial solo confirmó que el choque involucró a un carro particular y la motocicleta del patrullero.

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El cierre vial se mantuvo mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban el levantamiento del cuerpo. La medida tuvo consecuencias en la movilidad del sector por tratarse de una zona con alto flujo de vehículos.

Murió el menor que ingresó a colegio de Medellín armado: esto es lo que se sabe

Las autoridades informaron que el menor entró a la institución Gabriel García Márquez, en La Sierra de la comuna 8, e intimidó a alumnos y profesores antes de causarse una lesión en la cabeza - crédito X

Por otra parte, el adolescente que ingresó armado a la institución educativa Gabriel García Márquez murió el viernes 25 de septiembre en el hospital San Vicente Fundación, después de permanecer hospitalizado durante más de dos semanas por una herida en la cabeza.

El joven, de 17 años y alumno de décimo grado, había sido remitido a ese centro de alta complejidad tras recibir atención de urgencia en la Clínica Sagrado Corazón.

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El caso ocurrió el 9 de septiembre en el barrio Villa Lilliam, en el sector de Villa Hermosa de Medellín. Según la información oficial, el estudiante habría entrado al colegio por una reja exterior con un arma traumática.

Dentro de la institución, el menor habría accionado el arma en varias oportunidades durante la jornada escolar. La situación provocó temor entre los docentes, los directivos y los alumnos que se encontraban en el lugar.

Las autoridades de Medellín informaron que Jhoan Sebastián Ovalle recibía acompañamiento psicosocial desde 2025 por conductas agresivas, episodios de violencia y crisis emocionales - crédito Alcaldía Medellín

De acuerdo con el reporte de la Policía, el adolescente resultó gravemente lesionado en el cráneo en medio de la confusión. Las primeras versiones apuntan a que el disparo que lo hirió habría sido accidental.

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La Secretaría de Educación de Medellín informó que el joven estaba bajo un esquema de semiescolarización por situaciones de convivencia registradas desde 2025. La dependencia también confirmó que el adolescente contaba con seguimiento activo a través de Código Dorado, una estrategia de salud mental.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación avanza en un proceso contra dos hombres de 37 y 46 años que fueron capturados en flagrancia el mismo día del incidente. Los investigadores sostienen que ambos ingresaron de forma irregular a la institución con el propósito de recuperar el arma usada durante el episodio.

Los dos adultos enfrentan cargos por la presunta instrumentalización de menores de edad para cometer delitos y por porte ilegal de armas. Las autoridades mantienen varias hipótesis sobre el trasfondo del caso. Entre ellas, analizan si el adolescente pudo haber sido víctima de matoneo escolar o de presiones externas.

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