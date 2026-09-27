Colombia

Secretario de Seguridad de Cúcuta renunció a su cargo tras embestir a tres ciclistas: denuncian que estaría bajo los efectos del alcohol

La administración local confirmó la salida de Edwin Jhovanny Cardona Escobar que habría conducido y abandonado el sitio antes de concluir el procedimiento de tránsito durante la madrugada del domingo 27 de septiembre

El secretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Jhovanny Cardona Escobar, renunció a su cargo tras verse involucrado en el atropello de tres ciclistas - crédito Universidad Simón Bolívar
El secretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Jhovanny Cardona Escobar, renunció a su cargo tras verse involucrado en el atropello de tres ciclistas - crédito Universidad Simón Bolívar
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El secretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Jhovanny Cardona Escobar, dejó su cargo luego de que se conociera que habría atropellado a tres ciclistas durante la madrugada del domingo 27 de septiembre.

El hasta hoy funcionario municipal habría conducido en aparente estado de embriaguez y, según las versiones difundidas en redes sociales, escapó antes de que se completara el procedimiento de tránsito.

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El alcalde Jorge Acevedo aceptó la renuncia de Cardona Escobar, que estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde junio de 2025. La Alcaldía de Cúcuta expresó su solidaridad con las personas afectadas y sostuvo que la investigación sobre el accidente corresponde a las autoridades competentes.

El alcalde Jorge Acevedo aceptó la renuncia de Edwin Cardona al cargo de secretario de Seguridad Ciudadana, tras el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de su propiedad y resultaron lesionados tres ciclistas”, señaló la administración municipal en un comunicado.

El caso se produjo en las primeras horas de la jornada y fue registrado en videos tomados por testigos y por otros ciclistas. Las grabaciones muestran a Cardona mientras intenta mantenerse fuera del alcance de las cámaras, en momentos en que los agentes de tránsito llegaron al lugar.

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El alcalde Jorge Acevedo aceptó la renuncia de Cardona Escobar, quien ejercía la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde junio de 2025 - crédito X

De acuerdo con los relatos conocidos, el entonces secretario iba acompañado por una mujer. Tras el choque, habría intentado evitar el contacto con los funcionarios encargados del procedimiento y corrió hacia unos arbustos para abandonar el sitio.

Las autoridades deberán establecer si el funcionario había consumido alcohol antes de conducir. Esa condición no está confirmada y dependerá de las actuaciones y pruebas que hagan parte de la investigación.

El episodio generó atención pública por tratarse de quien tenía a su cargo la seguridad ciudadana de la capital de Norte de Santander. La salida del funcionario se produjo mientras aún se espera una definición oficial sobre sus responsabilidades en el accidente.

La fuga ante una prueba de alcoholemia puede acarrear sanciones administrativas

La Ley 1696 contempla sanciones para los conductores requeridos por las autoridades de tránsito que se nieguen a una prueba o abandonen el lugar para evitarla. El caso deberá ser analizado bajo esas disposiciones si se confirma que hubo una evasión del procedimiento.

Edwin Jhovanny Cardona Escobar se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente y director de la Cárcel Modelo antes de asumir su último cargo - crédito X

La norma establece la cancelación de la licencia de conducción, una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo durante 20 días hábiles. La aplicación de esas medidas dependerá de lo que determinen las autoridades.

La Administración municipal evitó anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de Cardona. En su comunicado, señaló que serán las entidades competentes las que esclarezcan lo sucedido.

“La Administración Municipal expresa su solidaridad con las personas afectadas y desea su pronta recuperación. Las autoridades competentes deberán esclarecer las circunstancias del accidente. Los servidores públicos deben actuar con responsabilidad y dar ejemplo a la ciudadanía. La Administración reitera su compromiso con la transparencia y el respeto por las actuaciones de las autoridades”, afirmó la Alcaldía de Cúcuta.

Cardona había llegado a la Secretaría de Seguridad en 2025

Edwin Jhovanny Cardona Escobar es abogado y especialista en Gerencia. Su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ocurrió durante la actual administración municipal. Antes de asumir esa función, había ocupado el cargo de subsecretario de Medio Ambiente. También fue director de la Cárcel Modelo de Cúcuta.

El alcalde Jorge Acevedo aceptó la renuncia de Cardona Escobar, quien ejercía la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde junio de 2025 - crédito Alcaldía Cúcuta
El alcalde Jorge Acevedo aceptó la renuncia de Cardona Escobar, quien ejercía la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde junio de 2025 - crédito Alcaldía Cúcuta

La aceptación de su renuncia cerró su paso por la dependencia, aunque el proceso para establecer lo ocurrido durante la madrugada continúa abierto. Las autoridades deberán definir si existieron infracciones de tránsito y si el comportamiento posterior al accidente tuvo consecuencias adicionales.

La investigación también permitirá aclarar si hubo una solicitud formal para realizar la prueba de alcoholemia y cuál fue la respuesta del entonces funcionario.

Por ahora, la Alcaldía separó la situación administrativa del análisis judicial o de tránsito que pueda derivarse del caso. La salida de Cardona no resuelve las preguntas sobre el accidente ni sustituye las decisiones que adopten las autoridades frente a los hechos.

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