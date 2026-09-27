Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

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Franco Colapinto provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán el abandono de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y de Lando Norris, luego de bloquear los neumáticos en la primera curva tras un reinicio. El accidente dejó al equipo sin los puntos que tenía al alcance y terminó una seguidilla de 30 Grandes Premios en los que el argentino había llegado a la meta.

Gasly circulaba séptimo y Colapinto décimo cuando se produjo el choque, con seis y una unidades en juego, respectivamente, de acuerdo con Infobae. Otra cobertura situó al francés con cinco puntos potenciales antes del incidente, mientras Alpine intentaba acortar la diferencia con Racing Bulls en el Campeonato Mundial de Constructores.

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El incidente se produjo en la vuelta 35 después de que el auto de seguridad ingresara para retirar el Williams de Alex Albon. Colapinto intentó avanzar por el interior, bloqueó al frenar y llegó sin control a la primera curva.

Contra la barrera terminaron los dos carros de Alpine y Lando Norris - crédito Instagram

El Alpine del argentino impactó contra el monoplaza de Gasly, que terminó por golpear al McLaren de Norris. El francés y el británico abandonaron de inmediato; Colapinto regresó a boxes con daños en el neumático trasero derecho y otras partes del auto, pero el equipo descartó repararlo para devolverlo a la pista.

Colapinto se disculpó con su ingeniero, Stuart Barlow, y con Alpine: “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”. Más tarde, en diálogo con ESPN, explicó que había comenzado a sufrir degradación en la parte trasera del auto y que el equipo debía determinar la causa.

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El colombiano Juan Pablo Montoya, ganador de siete Grandes Premios de Fórmula 1, consideró que la maniobra de Colapinto respondió a una búsqueda de oportunidades en una reanudación, aunque derivó en un error. “Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo. Admiro a la gente que lo intenta”, afirmó en F1 TV.

Juan Pablo Montoya fue piloto de Williams en la F1 y una de sus características era la agresividad para ganar puestos - crédito Arquib

Montoya comparó esa mentalidad con la de Verstappen y sostuvo que un piloto que siempre intenta aprovechar una ocasión también puede equivocarse. “Cuando siempre eres el tipo, como Max, que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”, señaló.

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El expiloto colombiano atribuyó el cálculo fallido a la velocidad y a las referencias de frenada en una pista con poca adherencia. “Cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320 km/h y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80, y creo que él esperaba que todos fueran bastante más lejos”, explicó.

Norris rechazó esa lectura y reclamó sanciones más duras para incidentes de este tipo. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, declaró el piloto de McLaren.

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Lando Norris tras el choque provocado por Franco Colapinto - crédito Europa Press

El campeón mundial vinculó su pedido con el costo de los daños que sufrió su auto. “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, sostuvo Lando Norris.

La carrera fue la 15ª fecha de la temporada y la ganó George Russell, de Mercedes, que redujo la distancia con su compañero Andrea Kimi Antonelli, quinto en Bakú, en la lucha por el título. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio para Red Bull, que no conseguía ubicar a sus dos autos entre los tres primeros desde China 2024.

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La Federación Internacional del Automóvil sancionó a Colapinto con una penalización de cinco puestos en la parrilla para el próximo Gran Premio de Baréin por su responsabilidad en el accidente. El próximo fin de semana está previsto el Gran Premio de Baréin, con sede ocasional en Malasia debido al conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir una carrera de Fórmula 1 después de nueve años.