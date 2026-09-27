Centro Democrático definirá antes de diciembre los avales para las alcaldías y gobernaciones para 2027, confirmó un senador de la colectividad

La organización política prevé definir respaldos electorales de cara a 2027, con eventuales acuerdos que prioricen iniciativas dirigidas a los jóvenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@CeDemocratico/X

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El senador del Centro Democrático Juan Espinal informó que la colectividad definirá antes del 31 de diciembre de 2026 los avales para las elecciones de alcaldías y gobernaciones de 2027.

El anuncio lo realizó desde el barrio Belén La Mota, en Medellín, mediante una publicación en X. “Antes del 31 de diciembre buscaremos definir nuestros avales para las Alcaldías y Gobernaciones en todo el país”, afirmó Espinal.

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El senador del Centro Democrático Juan Espinal informó que la colectividad definirá antes del 31 de diciembre de 2026 los avales para las elecciones de alcaldías y gobernaciones de 2027 - crédito @Juan_EspinalR/X

La decisión, según el congresista, abarcará las candidaturas que el partido respaldará en los comicios regionales previstos para el próximo año.

El senador añadió que el Centro Democrático buscará acuerdos con otros sectores políticos. Según explicó, esas alianzas tendrán un carácter “programático” y estarán orientadas por propuestas que, según su planteamiento, sean “serias, cumplibles y conectadas con la realidad de los ciudadanos”.

Espinal señaló que las oportunidades para los jóvenes formarán parte de las prioridades que la colectividad plantea para esos acuerdos. “Construiremos coaliciones programáticas”, escribió el legislador al referirse al proceso de selección de candidatos y a las eventuales alianzas electorales.

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El mensaje no detalló los nombres de los aspirantes que podrían recibir el aval del partido ni informó cómo será el mecanismo interno para escogerlos. Tampoco precisó posibles partidos para eventuales coaliciones rumbo a elecciones regionales de 2027.

Calendario de las elecciones

Las elecciones regionales de 2027 en Colombia se realizarán el domingo 31 de octubre, fecha en la que se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles o integrantes de las juntas administradoras locales.

La jornada corresponde al último domingo de octubre, como establece la Ley 163 de 1994. Los mandatarios y corporaciones que resulten elegidos asumirán sus cargos el 1 de enero de 2028, para un periodo de cuatro años.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil aún debe expedir la resolución con el calendario electoral completo. Ese documento definirá las fechas de inscripción de cédulas, registro de candidaturas, modificación de aspiraciones, designación de jurados, propaganda electoral y escrutinios.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anticipó que el proceso para actualizar los puestos de votación por cambio de residencia comenzará en octubre de 2026. “Las elecciones regionales son las más difíciles de enfrentar”, afirmó al referirse al volumen de candidaturas que se registran en este tipo de comicios.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anticipó que el proceso para actualizar los puestos de votación por cambio de residencia comenzará en octubre de 2026 - crédito Registraduría Nacional

La ley dispone que la inscripción de candidatos a alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas territoriales vence 55 días antes de la elección, lo que ubica ese límite en el 6 de septiembre de 2027. Las organizaciones políticas, entre ellas el Centro Democrático, podrán definir avales antes de esa fecha.

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El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, afirmó que la Registraduría tiene recursos para organizar las elecciones regionales del 31 de octubre de 2027. Advirtió, no obstante, que existen faltantes presupuestales para servicios públicos básicos de atención ciudadana.

Penagos indicó que se necesitan al menos $360.000 millones para cubrir trámites de registro civil e identificación, incluida la expedición de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. El funcionario expuso esa necesidad ante las comisiones económicas del Congreso, que estudian el Presupuesto General de la Nación de 2027, estimado en $634,9 billones.

El 31 de octubre de 2027 se adelantarán las elecciones regionales en Colombia, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales y miembros de la juntas administradoras locales - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El registrador aseguró que los cerca de $6 billones destinados a los comicios territoriales están garantizados. La Registraduría prevé activar el calendario electoral el 31 de octubre de 2026, exactamente un año antes de la votación. En esa jornada se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031.

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“Hoy tenemos garantizados los recursos para las elecciones regionales del año entrante y el próximo 31 de octubre se lanza el calendario electoral”, afirmó Penagos. El jefe de la autoridad electoral agregó que no existen dificultades para llevar a cabo el proceso y pidió atender las necesidades financieras de registro civil e identificación para los trámites ciudadanos pendientes.