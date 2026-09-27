Detienen a ingenioso ladrón de celulares en Montería: tenía una bolsa secreta cocida en su pantalón

La Policía acudió al lugar para atender la retención del sospechoso por parte de los comerciantes - crédito Facebook

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Un hombre señalado de hurto fue retenido en el centro de Montería, en el departamento de Córdoba, luego de que una revisión revelara un compartimento oculto en su pantalón, con una extensión que llegaba casi hasta los zapatos.

El hecho ocurrió el sábado 26 de septiembre, después de que el propietario de un almacén alertara públicamente que el hombre presuntamente había sacado varios celulares del lugar.

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La revisión contó con presencia de la Policía. Al principio, las personas que ayudaron a retenerlo no lograban identificar dónde podía ocultar los equipos, pese a la insistencia del dueño del establecimiento.

El hombre retenido en el centro de Montería llevaba, según la información preliminar, un bolsillo acondicionado dentro de su pantalón para esconder objetos. El compartimento se prolongaba hacia la parte baja de la prenda y permitió ocultar cuatro celulares que fueron recuperados durante el procedimiento.

Los asistentes al registro extrajeron los dispositivos uno a uno desde la parte baja de la prenda, cuya extensión llegaba casi hasta los zapatos, según el video difundido sobre el caso - crédito Facebook

Un video registrado durante el caso muestra que los presentes extrajeron los dispositivos uno por uno desde esa zona de la ropa. Los cuatro equipos, de acuerdo con los datos preliminares, pertenecían a la bodega mayorista.

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Las autoridades quedaron a cargo del procedimiento y deberán determinar cómo ocurrieron los hechos y si el hombre retenido tiene responsabilidad en la presunta sustracción de los celulares.

Asesinan a funcionario de Coca-Cola por robarle el celular: esto es lo que se sabe

Esteban Mejía Parra, jefe de ventas de Coca-Cola, murió el sábado 19 de septiembre tras recibir un disparo en la cabeza durante un robo en Belén Rosales, en el occidente de Medellín. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta le quitaron una cadena y teléfonos celulares cuando viajaba con su hermana, y le dispararon después de que no respondiera a la exigencia de entregar otra pertenencia.

Medellín acumulaba 193 personas asesinadas en lo corrido de ese año, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, conocido como Sisc. De ese total, 15 homicidios estarían relacionados con hurtos y 12 ocurrieron en la comuna 16 de Belén, donde se produjo el ataque.

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Dos hombres en motocicleta abordaron el carro en un semáforo de la carrera 30 con calle 70, cerca del Aeroparque Juan Pablo II - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El asalto ocurrió a las 10:22 p. m. del viernes 18 de septiembre, en la calle 30 con carrera 70. Mejía Parra ocupaba el asiento del acompañante en el vehículo que conducía su hermana, luego de salir de un establecimiento de comidas rápidas.

El automóvil se detuvo ante un semáforo en rojo mientras varias personas cruzaban el sector sobre patines. Una motocicleta se ubicó delante del vehículo y uno de los ocupantes se acercó a la ventana de la conductora.

La hermana de la víctima relató la secuencia: “Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines. Cuando pasamos, a los pocos metros se nos hace una moto delante del carro, toca la ventanilla y, al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”.

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El atacante tomó las pertenencias de la mujer y luego dirigió sus amenazas contra el acompañante. Le exigió que entregara otra cadena que llevaba puesta.

La hermana de Esteban Mejía Parra lo trasladó a la Clínica Medellín Occidente, donde fue operado y murió horas después - crédito Clínica Medellín

“El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada. En ese momento le dispararon”, añadió la conductora.

Los agresores escaparon en la motocicleta con los objetos robados. El jefe de ventas quedó inconsciente dentro del carro, mientras su hermana condujo hasta la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano al lugar del hurto.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció después de las 18:00 del sábado por la lesión sufrida en la parte frontal de la cabeza. Había llegado pocos días antes desde Armenia, ciudad donde residía y trabajaba, para visitar a sus familiares en Medellín.

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Las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de huida. Las imágenes permitieron identificar la motocicleta usada en el ataque y seguir una parte de su recorrido posterior.

Con ese material, los investigadores buscan establecer la identidad y el paradero de los dos responsables. Las grabaciones también registraron el momento en que fueron robados los dos hermanos.