Ministro Jaime Andrés Beltrán presentó balance de auditoría que adelanta la cartera de Vivienda tras salida del Gobierno Petro: “Es grave”

El jefe de la cartera alertó varias presuntas irregularidades que se habrían realizado durante el Gobierno Petro - crédito @infopresidencia/X

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, publicó un informe que indica sobre el avance de la auditoría integral a los proyectos y recurso de la cartera.

Según el jefe de la entidad, los primeros hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para establecer posibles responsabilidades.

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El ministro Beltrán aseguró que la revisión comenzó desde el primer día de la actual administración, cuando se dio una instrucción clara: “Revisar proyecto por proyecto y peso por peso. La realidad de lo que encontramos es grave y merece respuestas”, afirmó.

Uno de los casos identificados está relacionado con una planta para un proyecto de agua y alcantarillado en La Guajira, cuya inversión supera los $8.000 millones.

Este es el breve balance publicado por el Gobierno nacional sobre la auditoría hecha en el Ministerio de Vivienda - crédito @infopresidencia/X

El ministro informó que, de acuerdo con la auditoría, la obra no tendría garantizada una fuente de captación cercana. Por ende, Beltrán cuestionó la utilidad del proyecto ante la falta de agua disponible para su operación.

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“Un departamento que requiere intervención urgente y que se usó durante años como bandera política. Esta obra tenía que tener soluciones a una población que históricamente ha sufrido por falta de agua, pero que según los hallazgos, no tiene garantizada la fuente de captación cercana. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿de qué sirve una planta de agua si no hay agua de dónde captarla? Podríamos estar frente a un elefante blanco", dijo.

El jefe de la entidad también reportó que existen más de $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos de agua en diferentes regiones del país. De estos, 23 presentarían presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos.

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“Plata amarrada en proyectos que no tendrían garantizada la viabilidad”, señaló el funcionario.

327 viviendas no han sido construidas

En materia de vivienda, el Ministerio identificó recursos superiores a $60.000 millones destinados a la construcción de 327 viviendas para comunidades afro e indígenas, principalmente en Cauca y Nariño.

“Un proyecto que lleva más de cuatro años estancado, con recursos varados, mientras las familias no han recibido una sola solución habitacional. Pero contrario a eso, sí se ha ejecutado 143 millones en la interventoría. Entonces, yo me pregunto: ¿qué se está interviniendo si las trescientas veintisiete viviendas nunca se construyeron?”, cuestionó el alto funcionario.

La auditoría también puso bajo la lupa un proyecto de 36 viviendas en Caquetá, para el cual se comprometieron más de $3.200 millones.

En Cauca y Nariño se destinaron más de $60.000 millones para 327 casas que no han sido entregadas en 4 años, dijo Jaime Andrés Beltrán - crédito Ministerio de Vivienda

El Ministerio indicó que, al revisar las evidencias, encontró indicios de que una misma vivienda habría sido utilizada para justificar varias soluciones habitacionales.

“Presuntamente, habrían gemeleado una misma vivienda. Una casa habría sido utilizada para justificar varias de ellas”, aseguró el funcionario.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. “¿Dónde están las casas? ¿Cómo pudo pasar esto? (…) Si hay responsables, que respondan”, agregó.

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Aumentó el gasto en contratación por prestación de servicios

Otro de los hallazgos corresponde al gasto en contratos de prestación de servicios del Ministerio de Vivienda.

Según la información oficial, estos recursos aumentaron más de 80%, al pasar de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.

El ministro cuestionó el aumento de la contratación mientras persisten proyectos de vivienda y agua sin resultados concretos.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, afirmó que el gasto en contratos de prestación de servicios pasó de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026. - crédito Ministerio de Vivienda/Pantallazo

“Más contratación, más recursos destinados para burocracia y CPS. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántos son los resultados concretos que dejaron estos recursos?”, manifestó.

El jefe del Ministerio de Vivienda reiteró el llamado a los organismos de control para que investiguen los proyectos señalados y determinen las responsabilidades correspondientes.

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“Esta auditoría tiene que llegar hasta el final. Debemos saber dónde quedó la plata y por qué no se convirtieron en soluciones que debían responder a las necesidades del pueblo colombiano”, concluyó el ministro.