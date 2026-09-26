Este es el truco de los chefs para preparar en casa una auténtica salsa de tomate estilo restaurante

Salsa de tomate sazonada con ajo y orégano junto a una botella de aceite de oliva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Cada vez más, los colombianos buscan preparaciones más auténticas, orgánicas, caseras y con el mejor de los sabores. Así sucede con la salsa de tomate.

Aunque la mayoría conoce la famosa ketchup, cada vez la tendencia es hacer el intento de prepararla en casa. De hecho, la salsa de tomate auténtica se reconoce por su sabor concentrado, su textura suave y el aroma de los vegetales cocinados a fuego lento. Es una preparación sencilla, pero exige paciencia para que el tomate pierda agua y gane profundidad.

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Esta versión parte de tomates particularmente maduros, cebolla, ajo, zanahoria y puerro. La técnica también funciona como base para pastas, lasañas, pizzas, carnes, arroces y preparaciones de la cocina casera colombiana.

Un frasco de salsa de tomate casera, en reposo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de salsa de tomate auténtica

La salsa de tomate auténtica es una preparación espesa y de color rojo intenso. Se obtiene al sofreír los vegetales, cocinar el tomate durante varios minutos y triturar la mezcla hasta lograr una textura lisa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 45 a 60 minutos.

Ingredientes

6 tomates maduros, preferiblemente tomates de rama o pera. 2 dientes de ajo. 1 cebolla larga o cebolleta. 2 zanahorias medianas. 1 puerro. 3 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal. 1 cucharadita de sal. 1 hoja de laurel o 4 hojas de albahaca. 1 pizca de azúcar, opcional. ½ taza de agua, solo si la salsa queda demasiado espesa al inicio.

Ingredientes frescos como tomates perita, ajo, cebolla y albahaca para elaborar una salsa tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa de tomate auténtica, paso a paso

Lave los tomates, retire el tallo y córtelos en trozos medianos. Si desea una salsa más fina, escáldelos durante 1 minuto y retire la piel. Pele los dientes de ajo y píquelos finamente. Corte la cebolla, el puerro y las zanahorias en cubos pequeños. Caliente el aceite en una olla amplia a fuego medio-bajo. Agregue el ajo y sofríalo durante 30 segundos. Evite que tome un color oscuro. Añada la cebolla. Cocine durante 5 minutos, hasta que se vea transparente y suave. Incorpore el puerro y la zanahoria. Cocine durante 8 minutos más, revolviendo de vez en cuando. Agregue los tomates y la sal. Si la mezcla está muy seca, añada ½ taza de agua. Cocine la salsa entre 45 y 60 minutos a fuego bajo. Revuelva cada cierto tiempo para evitar que se pegue en el fondo de la olla. Añada la hoja de laurel o la albahaca. Retírela antes de triturar la salsa. Pruebe la preparación. Si conserva una acidez marcada, agregue una pizca de azúcar. También puede dejarla reducir unos minutos más. Triture con una licuadora de inmersión. Para una textura más fina, pase la salsa por un colador de malla. No suba demasiado el fuego para acelerar la cocción. El sabor se concentra con una reducción lenta y constante. Regrese la salsa a la olla durante 5 minutos más. Rectifique la sal y apague. Deje reposar la salsa 10 minutos antes de servir. Este descanso ayuda a integrar los sabores y mejora la textura.

La salsa de tomate casera dura varios días, si se guarda en la nevera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 6 porciones de ¾ de taza, suficientes para acompañar pasta, arroz, carnes, verduras o preparaciones al horno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 85 kcal.

Carbohidratos: 14 g.

Proteínas: 2 g.

Grasas: 3 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la salsa en un recipiente de vidrio limpio y con tapa. Una vez fría, llévela a la nevera y consúmala en un plazo máximo de 4 días.

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Para conservarla durante más tiempo, distribuya la salsa en porciones pequeñas y guárdela en el congelador hasta por 3 meses. Descongélela dentro de la nevera y caliéntela a fuego bajo antes de usarla.