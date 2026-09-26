Colombia

Trasladaron de urgencia a Olmedo López, implicado en el escándalo de la Ungrd, desde su lugar de reclusión en Bogotá

El exfuncionario, que colabora con la Fiscalía desde su principio de oportunidad, fue llevado a la clínica Shaio luego de reportar dolores en el pecho

Olmedo López ofrece devolver 724 millones de pesos y colaborar con la justicia - crédito Colprensa
Olmedo López admitió su responsabilidad penal en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en el escándalo de corrupción de la Ungrd durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa
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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue trasladado el viernes 25 de septiembre de 2026 a un centro asistencial de Bogotá después de presentar un dolor en el pecho.

Según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) consultadas por la revista Cambio, el malestar motivó su traslado a la Clínica Shaio, donde recibió atención médica. Fuentes citadas por Caracol Radio señalaron que su estado es estable. Hasta el momento no hay un parte médico oficial que precise el origen del dolor ni el diagnóstico definitivo.

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López figura entre los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Ungrd. En el marco de ese proceso, admitió responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Actualmente el exfuncionario permanece privado de la libertad en un centro de reclusión para miembros de la fuerza pública, ubicado en el Batallón Caldas, en la capital colombiana.

El exdirector también aporta información a la Fiscalía como testigo de cargo contra otros investigados en la trama. En agosto de 2026, un juez extendió por un año su principio de oportunidad, la figura legal que le permite continuar en calidad de colaborador de la justicia.

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