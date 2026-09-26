Colombia

Abelardo de la Espriella designó a Beatriz Eugenia Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

La nueva funcionaria asumirá la dirección de la entidad en reemplazo de Carlos René Montoya, quien dejó el cargo luego de que el mandatario le solicitara la renuncia tras una presentación ante la Comisión Séptima del Senado

La nueva presidenta cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva - crédito @beatriz-eugenia-velez-vengoechea/LinkedIn
La nueva presidenta cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva - crédito @beatriz-eugenia-velez-vengoechea/LinkedIn
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Colpensiones tiene nueva presidenta. El presidente Abelardo de la Espriella anunció este sábado 26 de septiembre la designación de la abogada Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea para asumir la dirección de la entidad encargada del sistema pensional.

El nombramiento fue informado por el mandatario a través de una publicación en sus redes sociales, en la que presentó la trayectoria académica y profesional de la nueva funcionaria. Según señaló, Vélez Vengoechea es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral.

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De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, la nueva presidenta de Colpensiones cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva. El jefe de Estado también detalló las instrucciones que le fueron impartidas para el desempeño de sus funciones al frente de la entidad.

“Le he encomendado proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida. Detrás de cada pensión hay una historia de trabajo y una familia que confía en el Estado. También le he dado una instrucción inequívoca: acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior. Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, se lee en la publicación de De la Espriella.

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Instrucciones para la nueva funcionaria

De la Espriella le encomendó proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y fortalecer la atención a los ciudadanos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella le encomendó proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y fortalecer la atención a los ciudadanos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el comunicado de la Presidencia también se explicó el criterio planteado por el Gobierno para la dirección de Colpensiones. “La dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”, se añade en el documento oficial.

La nueva presidenta tendrá a su cargo la dirección de una entidad que administra los recursos relacionados con las pensiones de sus afiliados. Entre las instrucciones expresadas públicamente por el mandatario se encuentran la protección de esos recursos, el pago oportuno de las pensiones y la atención a los ciudadanos.

De la Espriella también indicó que Vélez Vengoechea deberá reportar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre relacionadas con la administración anterior. El nombramiento marca así un nuevo relevo en la dirección de Colpensiones, después de la salida de Montoya Muñoz y la posterior designación de la nueva funcionaria.

El mandatario presentó la designación de Vélez Vengoechea destacando su formación en asuntos relacionados con la seguridad social, la gestión de riesgos y el derecho laboral, además de su experiencia profesional y directiva acumulada durante más de 30 años.

Ls razones de la salida de Carlos René Montoya de Colpensiones

La congresista del Pacto Histórico, Ana Erazo afirmó que el directivo llegó al debate sobre las cuentas de la administradora pública sin los elementos necesarios para responder ante el Congreso en la sesión - crédito @EsmeHernandezSi/@UltimaHoraCR/X

La salida de Carlos René Montoya Muñoz se produjo después de su presentación ante la Comisión Séptima del Senado, realizada el miércoles 23 de septiembre, cuando llevaba apenas dos días en el cargo. Durante la sesión, el funcionario expuso asuntos relacionados con el presupuesto y funcionamiento de Colpensiones, pero tuvo dificultades para responder algunas de las preguntas formuladas por los congresistas.

La intervención generó preocupación entre integrantes de la bancada de Gobierno presentes en la sesión. Asesores de unidades de trabajo legislativo cercanas al Ejecutivo señalaron que no habían presenciado una presentación similar y que no era posible defender el desempeño del funcionario.

En medio de la sesión, Montoya llegó a pedirle a una asesora que explicara algunos detalles de la exposición. Sin embargo, según lo reportado, le indicaron que no podía intervenir porque la participación habría alterado el carácter formal de la sesión. Al finalizar, también le señalaron que habría sido preferible solicitar el aplazamiento de la presentación.

Montoya había reconocido desde el comienzo de la jornada que llevaba poco tiempo al frente de la entidad. “Un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, manifestó durante su intervención.

El traslado a Colpensiones suele favorecer a afiliados con más de 1.300 semanas cotizadas y salarios de cuatro o cinco salarios mínimos o más - crédito Procuraduría General de la Nación
El presidente Abelardo de la Espriella señaló que Colpensiones requiere una dirección con conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y preparación para administrar los recursos y proteger los derechos pensionales - crédito Procuraduría General de la Nación

Posteriormente, el Gobierno informó que el presidente Abelardo de la Espriella le solicitó la renuncia a Montoya Muñoz. La Presidencia explicó que la decisión estuvo relacionada con las dificultades evidenciadas durante la presentación ante la Comisión Séptima, particularmente frente a asuntos fundamentales del presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional.

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