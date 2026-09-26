Así medirá Presidencia la percepción sobre Abelardo de la Espriella en medios de comunicación y redes sociales: este es el ‘software’ que contratarán

Este clase de software ha sido contratado por administraciones anteriores, como las de Gustavo Petro, Iván Duque y Juan Manuel Santos - crédito Presidencia de la República

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La Presidencia de la República inició el proceso para contratar una herramienta de monitoreo digital que le permitirá seguir en tiempo real las conversaciones sobre la gestión de Abelardo de la Espriella en redes sociales, medios de comunicación, blogs, foros y otras plataformas.

El sistema, denominado Talkwalker, busca identificar cambios en la conversación pública, medir el tono de los contenidos y advertir posibles crisis de opinión, señaló un informe de Cambio.

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El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó el 24 de septiembre en la plataforma Secop II una invitación para cotizar el servicio. Los proveedores interesados tienen plazo hasta el 28 de septiembre para presentar sus propuestas.

Con las ofertas recibidas, la entidad definirá el presupuesto y abrirá el proceso de selección.

La contratación plantea la renovación y ampliación de una herramienta que ya fue utilizada durante la administración de Gustavo Petro. Según los estados financieros del Dapre de 2023, la Presidencia registró recursos por $164,1 millones asociados a la plataforma Talkwalker 8.

El Gobierno nacional buscará hacerle frente a cadenas de desinformación - crédito REUTERS/Charlie Cordero

El sistema rastreará textos, imágenes, videos y audios

La cotización publicada por el Dapre establece que la plataforma deberá analizar conversaciones sobre el Ejecutivo y sobre temas específicos relacionados con sus decisiones, campañas o anuncios.

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El monitoreo no se limitará a publicaciones escritas. La herramienta tiene capacidad para identificar fotografías, videos y audios vinculados con el presidente y determinar cómo circulan en el ecosistema digital.

De esta forma, una imagen viral, una grabación sobre la gestión presidencial o un contenido difundido en redes podrá incorporarse a los reportes de seguimiento.

La plataforma también permitirá clasificar el tono de las conversaciones como favorable, neutral o negativo. Esa función busca ofrecer una lectura sobre la recepción de las medidas gubernamentales y los asuntos que generan mayor discusión entre usuarios de redes, medios y otros espacios digitales.

El Dapre prevé que el sistema pueda vigilar hasta 50 temas, canales y filtros al mismo tiempo. Además, la cotización fija un límite de hasta ocho millones de resultados entre publicaciones en redes sociales, blogs, foros y medios de comunicación.

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La información recopilada podrá consultarse por tema y conservará registros de hasta un año. El servicio deberá preservar esos datos durante 24 meses, de acuerdo con las condiciones planteadas por la Presidencia.

Las redes sociales han sido una de las aliadas del presidente Abelardo de la Espriella durante sus primeros 50 días de mandato - crédito Presidencia de la República

Presidencia busca detectar posibles crisis de opinión

Uno de los objetivos del contrato es identificar contenidos que tengan un crecimiento inusual en internet. Cuando una conversación aumente su alcance o gane relevancia, el sistema deberá generar alertas para que la Casa de Nariño pueda seguir su evolución.

La entidad plantea que la herramienta servirá para conocer preocupaciones ciudadanas y fortalecer la gestión de crisis y la comunicación institucional. También contará con funciones para detectar noticias falsas (fake news) y advertir posibles cambios en la conversación pública.

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El software permitirá comparar el desempeño digital del Ejecutivo frente a otros actores públicos. Asimismo, podrá separar la información por canales y profundizar en temas determinados, como la reacción frente a una decisión del Gobierno o el impacto de una campaña de comunicación.

La plataforma podrá ser utilizada por varios funcionarios, aunque solo dos personas de Presidencia recibirían el entrenamiento técnico inicial. La capacitación deberá realizarse durante la primera semana de vigencia del contrato.

El proveedor deberá dejar el sistema operativo en 15 días

El contrato tendrá una duración de 12 meses a partir de la activación de la herramienta. Por tal razón, el proveedor seleccionado deberá demostrar que es distribuidor autorizado de Talkwalker mediante una certificación expedida directamente por el fabricante y con vigencia reciente.

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La exigencia busca que el operador cuente con respaldo de la compañía propietaria del software. Una vez se cumplan los requisitos contractuales, tendrá 15 días para dejar la plataforma en funcionamiento.

El Dapre también incluyó requisitos de soporte técnico permanente. El contratista deberá atender fallas o inconvenientes las 24 horas del día, los siete días de la semana, de forma remota o presencial.

Si una falla deja fuera de servicio la plataforma, el proveedor tendrá un plazo máximo de cuatro horas para iniciar la solución. La condición busca evitar interrupciones en el monitoreo de las conversaciones digitales sobre la gestión presidencial.

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La herramienta fue utilizada por administraciones anteriores: Gustavo Petro e Iván Duque

Las anteriores administraciones usaron el mismo mecanismo para medir la percepción de la ciudadanía, tanto en redes sociales como en medios de comunicación - crédito AP/Iván Valencia

La decisión de contratar Talkwalker mantiene una práctica aplicada en gobiernos anteriores. Durante la administración de Juan Manuel Santos, el Dapre contrató reportes sobre la cobertura internacional de Colombia y luego incorporó el seguimiento de Twitter, ahora coocida como X.

En el gobierno de Iván Duque, el monitoreo se amplió a medios internacionales, blogs, redes sociales y herramientas para apoyar la estrategia de comunicación digital.

Durante el mandato de Gustavo Petro, Presidencia mantuvo la contratación de este tipo de plataformas. En julio de 2023, el Dapre contrató con Indexa Systems S. A. S. la ampliación de Talkwalker por $34,9 millones, según los datos citados en el informe de referencia.

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Dos años después, en octubre de 2025, la entidad adjudicó a BotSolutionsGroup S. A. S. el contrato 408-25 por $ 206 millones para una nueva suscripción completa del sistema.

El uso de estas herramientas cobra relevancia ante la reducción de encuestas de opinión disponibles, luego de los cambios en requisitos y costos que introdujo la nueva Ley de Encuestas. En ese escenario, el seguimiento digital se perfila como una fuente de información para medir la recepción de las decisiones de Gobierno.

El software servirá como termómetro de cara a las elecciones regionales que se avecinan en 2027 - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El monitoreo tendrá relevancia antes de las regionales de 2027

La Presidencia espera que la plataforma permita conocer con mayor rapidez las reacciones frente a asuntos que afecten la imagen del Ejecutivo.

El sistema también ofrecerá insumos para identificar temas que comiencen a posicionarse en redes y medios antes de que alcancen una mayor difusión.

La herramienta podrá servir como un indicador de la percepción sobre la administración de De la Espriella en un periodo que antecede a las elecciones regionales de 2027.

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El comportamiento de la conversación digital será uno de los elementos que la Casa de Nariño podrá observar para ajustar su comunicación institucional.

El proceso de contratación aún se encuentra en la etapa de cotización. Tras el vencimiento del plazo del 28 de septiembre, el Dapre deberá revisar las propuestas, establecer el valor del proceso y definir el proveedor que asumirá la operación del radar digital de Presidencia.