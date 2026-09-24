Quedó completa la concentración de la selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú: este fue el último jugador en llegar a Estados Unidos

Los integrantes de la Selección Colombia de fútbol realizan una sesión de entrenamiento sobre el campo de juego. Los futbolistas ejecutan ejercicios de calentamiento, movilidad física, carreras y trabajo con balón bajo la supervisión del cuerpo técnico. Durante la jornada, tanto los jugadores de campo como los arqueros completan distintas rutinas de preparación en las instalaciones deportivas.

Guardar

La Selección Colombia completó en Estados Unidos su convocatoria de 26 jugadores tras la llegada, el miércoles, de Camilo Durán, quien había demorado su viaje por trámites de visa y pasaporte. El delantero del Celtic de Escocia podría no ser considerado para el amistoso ante México del sábado a las 8:00 p. m., aunque el cuerpo técnico espera contar con él frente a Paraguay y Perú.

La falta de un goleador consolidado ha marcado las últimas convocatorias colombianas desde la disminución de las apariciones de Radamel Falcao García. Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez sumaron 11 goles en 41 partidos con la selección, pero ninguno anotó en las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

PUBLICIDAD

Durán, de 24 años, llega como una opción distinta para el ataque tras marcar seis goles en 12 encuentros durante la temporada con el club escocés. Martin O’Neill, entrenador del Celtic, valoró su rendimiento: “Sea cual sea el precio que pagamos por Durán, ya ha valido la pena”.

Camilo Durán, jugador del Celtic de Escocia, fue el último en unirse a la concentración - crédito FCF

El delantero se incorporó tarde a la concentración en Delaware por la documentación requerida para ingresar a Estados Unidos. Néstor Lorenzo confirmó que el futbolista no había podido viajar antes por inconvenientes con la visa y el pasaporte.

El entrenador argentino describió las diferencias entre sus opciones ofensivas y ubicó a Durán como un atacante capaz de comenzar las jugadas desde las bandas para terminar en el área. “Kevin Viveros va más al espacio y exige a los centrales; Luis Javier Suárez se asocia mejor; y también está Camilo Durán, que juega por los costados, pero termina como ‘9’, siendo un definidor”, explicó Lorenzo a Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

La convocatoria representa la primera oportunidad de Durán en el nuevo ciclo del seleccionado. El atacante llegó al Celtic esta temporada procedente del Qarabag de Azerbaiyán, después de dos campañas destacadas en el fútbol europeo.