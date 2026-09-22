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Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

El “Perfume” habló sobre el segundo ciclo de Néstor Lorenzo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que comenzará en la doble fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026

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El 19 de diciembre de 2026, el delantero Teófilo Gutiérrez pondrá punto final a su carrera deportiva en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Por esta razón, en entrevista con Sportscenter Colombia de ESPN, el delantero que tuvo paso por River Plate, y que fue mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014, además de hablar de su despedida como futbolista profesional, también habló como voz autorizada de lo que dejó la convocatoria del técnico argentino Néstor Lorenzo para la triple fecha FIFA de septiembre y octubre.

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-crédito Lina Gasca/Colprensa
El ídolo del Junior habló sobre lo que significa la nueva convocatoria de la selección Colombia-crédito Lina Gasca/Colprensa

En primer lugar, Teo explicó que la calidad de los futbolistas que convocó, junto al liderazgo de Néstor Lorenzo servirá para que el proceso camino al Mundial de 2030 sea exitoso. Además detalló que espera que exista una dupla en el frente de ataque de la selección Colombia parecida a la que protagonizó él junto a Radamel Falcao García:

“Esta generación que va en ese camino de conseguir lo que ya tienen, porque tienen calidad y que ojalá el entrenador les sepa mostrar el camino, que no es fácil, pero le toca al entrenador con la sabiduría que tiene, que lo acompañemos a todo ese equipo, llegar al Mundial, hacer un lindo papel y que disfruten, que es lo más importante. Cuando uno disfruta se quita la presión de encima, Colombia tiene talento, jugadores de jerarquía y ojalá podamos encontrar esa dupla que era Teo-Falcao. Hay delanteros muy buenos”, reflexionó.

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Además se mostró optimista con lo que será un posible regreso de Jhon Jáder Durán, actualmente en el Benfica de Portugal, a la selección Colombia:

“Ojalá que a Durán lo podamos recuperar. A mí me gusta mucho el canterano del Cali que también es volante, Matías Orozco, se le nota la calidad que tiene. Ojalá que Junior pueda sacar esos delanteros, o Medellín, o Nacional. En la época mía tenía delanteros bravos, Falcao, Bacca, Ramos, Jackson. Esa generación la hemos perdido, ojalá podamos potenciarla”, señaló.

Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado
Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

Teo habló acerca de lo que significó representar a la selección Colombia como el delantero principal en el Mundial de Brasil 2014, teniendo la responsabilidad de reemplazar a Falcao García, goleador del equipo en ese entonces, y que se perdió la Copa del Mundo por una lesión en el ligamento del cruzado anterior de la rodilla izquierda:

“No es fácil. A veces uno no dimensiona las cosas, pero usar el nueve en un Mundial es algo maravilloso, pero es difícil, yo la llevé con alegría pero a la vez con tristeza porque era mi compañero de dupla Falcao. La llevé con alegría, con honor sabiendo que lo representaba a él también”, recordó.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Femenina para la fecha FIFA

La selección Colombia tendrá sus primeros partidos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La Selección Colombia, dirigida por el seleccionador Néstor Lorenzo, comenzó el 21 de septiembre de 2026 en Delaware (estado de la costa este de Estados Unidos) su preparación para los amistosos ante México, Paraguay y Perú, con una convocatoria de 26 futbolistas que inaugura el recambio posterior al Mundial de 2026. La gira en Estados Unidos llega tras los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, mientras Luis Díaz quedó fuera de la lista.

El delantero Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, encabeza la nómina por valor de mercado con 30 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Richard Ríos, tasado en 25 millones, y Jhon Lucumí, con 22 millones, completan los tres primeros lugares.

El plantel empezó a reunirse el 20 de septiembre de 2026 con las llegadas de Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea y Álvaro Angulo. Más tarde se incorporaron Kevin Viveros, Jhon Arias, Kevin Castaño, Carlos Gómez, Álvaro Montero y Yaser Asprilla, hasta alcanzar 20 jugadores concentrados.

La jornada de campo comenzó a las 5:15 p. m. (hora local, 4:15 p. m. hora de Colombia), y contó con trabajos preventivos, calentamiento, un circuito de movilidad con pelota, ruedas de pases y un partido en espacio reducido. La Federación Colombiana de Fútbol precisó que ese último ejercicio cerró el entrenamiento dirigido por Lorenzo.

El grupo tenía previsto volver a trabajar este 22 de septiembre de 2026 en los campos de Subaru Park y WSFS Bank Sportsplex, con presencia de la prensa. Por su parte, Caracol Radio señaló que aún debían sumarse Kevin Andrade, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Yáser Asprilla y Camilo Durán.

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La lista combina jugadores que integraron la base mundialista con otros de menor recorrido en el equipo nacional. Lorenzo utilizará los tres partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre para probar alternativas antes de la próxima eliminatoria, cuyo formato todavía no fue definido, y de la Copa América.

Arqueros:

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán —Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América

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