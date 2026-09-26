Deportes

Hernán Darío Herrera le dijo adiós al Once Caldas: la crisis de resultados acabó con el proceso del “Arriero”

Después de casi tres años al mando del equipo de Manizales, el entrenador dejó el cargo por el mal momento en la Liga BetPlay, pese a mantener opciones de llegar a cuadrangulares

Once Caldas
El entrenador Hernán Darío Herrera terminó su proceso de casi tres años con el Once Caldas, al que sacó de una crisis en 2023 - crédito Colprensa
Guardar

Once Caldas no la pasa bien en la Liga BetPlay, pues actualmente acumula dos derrotas seguidas: la primera ante el Deportivo Pasto por 1-0 en Nariño y la reciente caída 3-1 frente al Atlético Bucaramanga, en el estadio Palogrande de Manizales y ante la crítica de los hinchas.

Debido a eso, se conoció que el técnico Hernán Darío Herrera no siguió como el entrenador del Blanco Blanco, al terminar un proceso de casi tres años, pero que no avanzó más por la crisis de resultados, las protestas de los aficionados y la necesidad urgente de entrar a los cuadrangulares.

PUBLICIDAD

De esta manera, se acaba uno de los proyectos más reconocidos de los últimos años, pues durante tres temporadas el “Arriero” le cambió la cara a la institución, a la que no solo salvó del descenso, sino que le devolvió el prestigio a nivel local y también en el plano internacional.

El final del “Arriero” Herrera en Once Caldas

En los últimos años, el conjunto de Manizales vio pasar una buena cantidad de entrenadores en otros clubes, algo que le ocurrió entre 2019 y 2023, hasta que dio con un hombre con experiencia y, en octubre de ese año, venía de ser asistente del fallecido Pedro Sarmiento.

Según medios como El VBar Caracol, además del periodista Felipe Sierra, informaron que Hernán Darío Herrera presentó su carta de renuncia en Once Caldas, después del encuentro del viernes 25 de septiembre contra el Atlético Bucaramanga, que lo superó por 3-1.

PUBLICIDAD

Hernán Darío Herrera
Once Caldas se quedó sin entrenador por la renuncia de Hernán Darío Herrera, a falta de confirmación - crédito @PSierraR/X

“Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera no es más el entrenador de Once Caldas. Presentó su renuncia y la misma acaba de ser aceptada”, escribió Sierra en su cuenta de X, pues durante el sábado 26 de septiembre se habló mucho alrededor del club sobre cómo solucionar la crisis de resultados.

De esta manera, el “Arriero” se va de Once Caldas después de 155 partidos, cuyo proceso arrancó el 27 de octubre de 2023, con 67 victorias, 40 empates y 48 derrotas, 201 goles a favor y 161 en contra, además de liderar uno de los procesos más reconocidos por los aficionados en el fútbol colombiano por sus resultados.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Hernán Darío Herrera logró meter a Once Caldas en dos cuadrangulares y unas semifinales de playoffs en la Liga BetPlay -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Queda por saber quién será el reemplazo del entrenador antioqueño, pues el cuadro blanco necesita una persona de manera urgente, con experiencia y capacidad de tomar clubes en medio de los campeonatos para sacarlos adelante y volver a soñar con un título.

Del descenso a la pelea por el título

Cuando el “Arriero” tomó al conjunto caldense, las cosas eran totalmente distintas a lo que se ve en la actualidad, ya que esa escuadra se encontraba más al borde de perder la categoría que de avanzar a la siguiente fase o, como ocurrió en 2025, pelear un torneo internacional.

A finales de 2023, Once Caldas se encontraba muy cerca del descenso, debido a las malas campañas desde 2019, producto de no avanzar a cuadrangulares, y en ese año salvó el lugar en la primera división con un promedio de 1,14, apenas tres puestos por encima de Unión Magdalena y el extinto Atlético Huila.

Pedro Sarmiento junto a Hernán Darío Herrera en el banquillo del Once Caldas de Manizales - crédito Daniel Ocampo / Colprensa
Pedro Sarmiento junto a Hernán Darío Herrera en el banquillo del Once Caldas de Manizales en 2023 - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

En la temporada 2024, el Blanco Blanco empezó a mejorar sus resultados y cambiar su imagen deportiva y financiera, pues los hinchas volvieron a asistir al estadio Palogrande, el club respondía de la mejor manera y, en ese año, avanzó a cuadrangulares y le dio para clasificar a la Copa Sudamericana 2025, cuando llegó a cuartos de final por primera vez en su historia.

Además de eso, Once Caldas se encontró con el gran momento de Dayro Moreno, delantero que, gracias a Hernán Darío Herrera, logró en esos tres años de proceso los récords del máximo goleador histórico de la primera división del fútbol colombiano, del club y también el colombiano con la mayor cantidad de tantos en el deporte.

Temas Relacionados

Hernán Darío HerreraOnce CaldasHernán Darío Herrera Once CaldasArriero HerreraOnce Caldas técnicoOnce Caldas hoyColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo arranca en territorio norteamericano, con la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la lista de convocados

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen a las campeonas en el Valle del Cauca

El equipo “Azucarero” tomó la ventaja de un gol en el juego de ida, y ahora las “Leonas” tendrán que luchar contra la corriente para soñar con la cuarta estrella en su historia

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen a las campeonas en el Valle del Cauca

Sergio Mosquera no aguantó más críticas por el esquema de Millonarios ante Atlético Nacional: “Siempre salimos al mano a mano”

El defensor central entró en la polémica que se dio en la rueda de prensa, por el cruce de opiniones entre el entrenador azul y Lucas González

Sergio Mosquera no aguantó más críticas por el esquema de Millonarios ante Atlético Nacional: “Siempre salimos al mano a mano”

Deportivo Cali y Santa Fe: Las claves de los dos equipos con los proyectos más ganadores del fútbol femenino en Colombia

Azucareras y Leonas disputarán por tercer año consecutivo la final de la Liga BetPlay Femenina, además de ser el partido por el título más disputado en la historia del fútbol femenino

Deportivo Cali y Santa Fe: Las claves de los dos equipos con los proyectos más ganadores del fútbol femenino en Colombia

Rafa Márquez, técnico de México, envió mensaje a la selección Colombia por James Rodríguez: “Qué bueno que se retiró”

El entrenador se estrenará con la Tri ante el combinado cafetero, que también arrancará una nueva etapa sin el volante por su renuncia el 15 de septiembre

Rafa Márquez, técnico de México, envió mensaje a la selección Colombia por James Rodríguez: “Qué bueno que se retiró”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Mr. Stiven respondió a Kris R tras mencionar una supuesta investigación en contra del ‘streamer’: “Cabeza de tractomula”

Tras alerta del Invima, Jesús Arana anunció aval sanitario para un producto de su marca Arana Shop

Death metal Decessus canceló su presentación en Rock al Parque 2026 por motivos médicos: “Lo sentimos”

Deportes

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen a las campeonas en el Valle del Cauca

Sergio Mosquera no aguantó más críticas por el esquema de Millonarios ante Atlético Nacional: “Siempre salimos al mano a mano”

Deportivo Cali y Santa Fe: Las claves de los dos equipos con los proyectos más ganadores del fútbol femenino en Colombia

Rafa Márquez, técnico de México, envió mensaje a la selección Colombia por James Rodríguez: “Qué bueno que se retiró”