Hernán Darío Herrera le dijo adiós al Once Caldas: la crisis de resultados acabó con el proceso del “Arriero”

El entrenador Hernán Darío Herrera terminó su proceso de casi tres años con el Once Caldas, al que sacó de una crisis en 2023 - crédito Colprensa

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Once Caldas no la pasa bien en la Liga BetPlay, pues actualmente acumula dos derrotas seguidas: la primera ante el Deportivo Pasto por 1-0 en Nariño y la reciente caída 3-1 frente al Atlético Bucaramanga, en el estadio Palogrande de Manizales y ante la crítica de los hinchas.

Debido a eso, se conoció que el técnico Hernán Darío Herrera no siguió como el entrenador del Blanco Blanco, al terminar un proceso de casi tres años, pero que no avanzó más por la crisis de resultados, las protestas de los aficionados y la necesidad urgente de entrar a los cuadrangulares.

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De esta manera, se acaba uno de los proyectos más reconocidos de los últimos años, pues durante tres temporadas el “Arriero” le cambió la cara a la institución, a la que no solo salvó del descenso, sino que le devolvió el prestigio a nivel local y también en el plano internacional.

El final del “Arriero” Herrera en Once Caldas

En los últimos años, el conjunto de Manizales vio pasar una buena cantidad de entrenadores en otros clubes, algo que le ocurrió entre 2019 y 2023, hasta que dio con un hombre con experiencia y, en octubre de ese año, venía de ser asistente del fallecido Pedro Sarmiento.

Según medios como El VBar Caracol, además del periodista Felipe Sierra, informaron que Hernán Darío Herrera presentó su carta de renuncia en Once Caldas, después del encuentro del viernes 25 de septiembre contra el Atlético Bucaramanga, que lo superó por 3-1.

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Once Caldas se quedó sin entrenador por la renuncia de Hernán Darío Herrera, a falta de confirmación - crédito @PSierraR/X

“Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera no es más el entrenador de Once Caldas. Presentó su renuncia y la misma acaba de ser aceptada”, escribió Sierra en su cuenta de X, pues durante el sábado 26 de septiembre se habló mucho alrededor del club sobre cómo solucionar la crisis de resultados.

De esta manera, el “Arriero” se va de Once Caldas después de 155 partidos, cuyo proceso arrancó el 27 de octubre de 2023, con 67 victorias, 40 empates y 48 derrotas, 201 goles a favor y 161 en contra, además de liderar uno de los procesos más reconocidos por los aficionados en el fútbol colombiano por sus resultados.

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Hernán Darío Herrera logró meter a Once Caldas en dos cuadrangulares y unas semifinales de playoffs en la Liga BetPlay -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Queda por saber quién será el reemplazo del entrenador antioqueño, pues el cuadro blanco necesita una persona de manera urgente, con experiencia y capacidad de tomar clubes en medio de los campeonatos para sacarlos adelante y volver a soñar con un título.

Del descenso a la pelea por el título

Cuando el “Arriero” tomó al conjunto caldense, las cosas eran totalmente distintas a lo que se ve en la actualidad, ya que esa escuadra se encontraba más al borde de perder la categoría que de avanzar a la siguiente fase o, como ocurrió en 2025, pelear un torneo internacional.

A finales de 2023, Once Caldas se encontraba muy cerca del descenso, debido a las malas campañas desde 2019, producto de no avanzar a cuadrangulares, y en ese año salvó el lugar en la primera división con un promedio de 1,14, apenas tres puestos por encima de Unión Magdalena y el extinto Atlético Huila.

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Pedro Sarmiento junto a Hernán Darío Herrera en el banquillo del Once Caldas de Manizales en 2023 - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

En la temporada 2024, el Blanco Blanco empezó a mejorar sus resultados y cambiar su imagen deportiva y financiera, pues los hinchas volvieron a asistir al estadio Palogrande, el club respondía de la mejor manera y, en ese año, avanzó a cuadrangulares y le dio para clasificar a la Copa Sudamericana 2025, cuando llegó a cuartos de final por primera vez en su historia.

Además de eso, Once Caldas se encontró con el gran momento de Dayro Moreno, delantero que, gracias a Hernán Darío Herrera, logró en esos tres años de proceso los récords del máximo goleador histórico de la primera división del fútbol colombiano, del club y también el colombiano con la mayor cantidad de tantos en el deporte.

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