Sergio Mosquera no aguantó más críticas por el esquema de Millonarios ante Atlético Nacional: “Siempre salimos al mano a mano”

Sergio Mosquera salió en defensa del técnico de Millonarios, Alberto Gamero, y su estilo de juego - crédito Colprensa

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Millonarios sacó un empate importante ante Atlético Nacional por la Liga BetPlay, pues se sabía de la dificultad para superar al verde en su casa, pero los azules lo intentaron y se llevaron un punto de Medellín, donde nuevamente se vio la mano del entrenador Alberto Gamero para sacar resultados en esa ciudad.

Sin embargo, el conjunto embajador fue señalado por su esquema defensivo y el juego fuerte, pues el técnico Lucas González afirmó que los dirigidos por Alberto Gamero se dedicaron a golpear y eso provocó la salida de Marlos Moreno, además de la lesión de Cristian Arango.

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Es por eso que uno de los que salió a defender al técnico azul fue Sergio Mosquera, defensor y una de las figuras del equipo en esa igualdad en Medellín, pues destacó el esquema del samario, su experiencia y talento para no perder frente al verde en su casa con Millonarios.

“Al profe Gamero nunca le ha gustado defenderse”

El defensor central Sergio Mosquera defendió a Alberto Gamero tras el empate 1-1 de Millonarios ante Atlético Nacional, por la duodécima fecha del campeonato colombiano, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el jueves 24 de septiembre.

El zaguero rechazó las críticas al planteamiento defensivo de Gamero y explicó que el desarrollo del encuentro obligó a modificar el plan inicial: “Al profe Gamero nunca le ha gustado defenderse, sino siempre salir al mano a mano, salir de tú a tú. Obviamente puedes planear una cosa, pero el partido te muestra otra”.

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Sergio Mosquera tuvo mucho trabajo en el partido entre Millonarios y Atlético Nacional en Medellín - crédito Colprensa

Mosquera sostuvo que Millonarios salió a buscar la victoria, aunque reconoció la dificultad del rival y del escenario. También destacó el trabajo defensivo del entrenador, quien, según el jugador, ha permitido que el equipo sume resultados y corrija aspectos durante los partidos.

El defensor señaló que ha recibido el respaldo de Gamero y Fabián Bustos durante su continuidad en el equipo. Sobre su sociedad con Stiven Barreiro, explicó que fue la primera vez que compartieron la zaga, aunque ya se habían enfrentado cuando Barreiro estaba en Quindío y él jugaba en Envigado; ambos han trabajado mediante la comunicación y las correcciones durante los encuentros.

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Sergio Mosquera se ha consolidado como uno de los titulares de Millonarios en la temporada 2026 - crédito Colprensa

El resultado dejó al equipo bogotano con 20 puntos, en la segunda posición de la tabla, y reforzó sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. “En todos está el pensamiento de poder llegar a la final. Primero es meterse a los ocho y a partir de ahí ir paso a paso”, afirmó Mosquera en una entrevista con El VBAR de AS Colombia.

“Millonarios no fue el equipo que vino a pegar”

En rueda de prensa, Gamero atribuyó el gol recibido a un error en una jugada de pelota quieta que el equipo había practicado y analizado. “Nos hacen un gol en una jugada que nosotros sabíamos que ahí la tiraban y nos equivocamos”, dijo el técnico, quien valoró el resultado ante un rival al que consideró de nivel similar.

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Sobre las faltas cometidas durante el partido, el entrenador rechazó que su equipo hubiera buscado el juego físico: “Millonarios no fue el equipo que vino a pegar, fue un equipo que vino a jugarle mano a mano a Nacional”. También sostuvo que la infracción más peligrosa fue cometida por el conjunto local.

Alberto Gamero afirmó que Millonarios no es un equipo defensivo, pese a lo visto contra Atlético Nacional - crédito Lina Gasca/Colprensa

El técnico explicó que Nacional modificó su planteamiento y pasó de una estructura 4-2-3-1 a un 4-3-3, lo que obligó a Millonarios a reorganizarse. Señaló que el equipo sufrió por el sector derecho ante las triangulaciones de Parra, Román y Poveda, aunque corrigió parte del problema durante el segundo tiempo.

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Gamero afirmó que la idea de juego todavía está en construcción y que el equipo debe reducir sus errores a medida que avance la temporada en la Liga BetPlay: “Poco a poco vamos mejorando”.