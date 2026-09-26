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Rafa Márquez, técnico de México, envió mensaje a la selección Colombia por James Rodríguez: “Qué bueno que se retiró”

El entrenador se estrenará con la Tri ante el combinado cafetero, que también arrancará una nueva etapa sin el volante por su renuncia el 15 de septiembre

Rafa Márquez y James Rodríguez
Rafa Márquez, técnico de México, recordó a James Rodríguez por su paso en la selección Colombia, previo al amistoso - crédito Federación Mexicana de Fútbol - Reuters
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La selección Colombia y su similar de México iniciarán un nuevo proceso en el encuentro amistoso que las enfrentará el sábado 26 de septiembre, sobre las 8:00 p. m., en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, y será el primer juego de ambas después del Mundial 2026.

Los mexicanos estrenarán entrenador con Rafa Márquez, el recordado defensor central que defendió la camiseta de su país y fue referente del Barcelona, que ahora debutará en los banquillos con el seleccionado y con el objetivo de arrancar de la mejor manera su proyecto rumbo a 2030.

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El mexicano tuvo un mensaje especial para James Rodríguez, volante que, el 15 de septiembre, anunció su retiro de la selección Colombia después de 15 años en el cuadro mayor, luego de mucho desgaste en los últimos meses y darle la oportunidad a nuevos jugadores, algo que Néstor Lorenzo va a hacer en este ciclo de amistosos.

“Una leyenda del fútbol colombiano”

Márquez quiere iniciar con el pie derecho su ciclo como entrenador de La Tri, pues viene de ser el asistente técnico de Javier Aguirre en la Copa del Mundo, aprendió mucho en la parte formativa y, desde ese certamen en Norteamérica, fue designado para tomar las riendas.

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En rueda de prensa, Rafa Márquez habló acerca de la renuncia de James Rodríguez a la selección Colombia, destacó su carrera y sus logros con la Tricolor, así como, en tono de broma, afirmó que siente un alivio de no enfrentarlo en esta ocasión, dado su talento y manejo del medio campo.

James Rodríguez dio un paso al costado de la selección Colombia después de su mala presentación en el Mundial 2026 - crédito Fernando Vergara/AP Foto
James Rodríguez dio un paso al costado de la selección Colombia después de su mala presentación en el Mundial 2026 - crédito Fernando Vergara/AP Foto

“No coincidí en haber jugado en contra de James en el Madrid, pero hablar de James es hablar de un ídolo, una leyenda del fútbol colombiano, de estos números 10 que ya pocas veces se ven, con una gran trayectoria, y felicitarle nada más por esta carrera tan exitosa y qué bueno que se retiró ahora y no nos enfrenta”, dijo.

Márquez también elogió a Jhon Arias, el nuevo volante con la dorsal 10 de la selección Colombia y con la responsabilidad de asumir el liderazgo en una plantilla que, en más del 50%, es nueva para el proceso de la Copa América 2028 y las eliminatorias para el Mundial de 2030.

Jhon Arias heredó la camiseta 10 de la selección Colombia por su experiencia en el equipo y talento en la mitad de la cancha - crédito Charlie Riedel/AP Foto
Jhon Arias heredó la camiseta 10 de la selección Colombia por su experiencia en el equipo y talento en la mitad de la cancha - crédito Charlie Riedel/AP Foto

“Jhon Arias es un jugador de mucha calidad, de mucho talento, al frente del que pretenderán organizar el juego. Es un jugador muy determinante en ese sentido, que es capaz de ponerte pelotas para definir, teniendo jugadores tan rápidos por fuera o un jugador en punta como el mismo Luis Suárez, que le gustan mucho las rupturas hacia las profundidades”, afirmó.

“Me adapto a lo que tengo”

Con respecto a la manera como enfrentará a la selección Colombia, Rafa Márquez fue claro al decir que mirará primero con qué jugadores contará para el once inicial, el esquema táctico e irá analizando lo que mejor sirva para el combinado de ese país, sin tener que improvisar.

Soccer Football - Mexico unveils new coach Rafael Marquez - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 10, 2026 Rafael Marquez during the press conference as he is unveiled as the new coach of the national team REUTERS/Daniel Becerril
Rafa Márquez se siente motivado para su primer partido ante un rival fuerte como la selección Colombia - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Me adapto a lo que tengo, no es que voy a imponer un estilo de juego. Claro que me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tengo la materia prima para ello, así que tienes que adaptarte a lo que tienes y dar continuidad a lo que sí estaba funcionando del Mundial pasado”, explicó el timonel.

Pese a eso, Márquez destacó que “en la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, pero debemos mejorar progresiones, potenciar al jugador, ajustar líneas. En la experiencia que tuve en el Barcelona B aprendí que ayudar al jugador joven te permite sacar mucho provecho a su potencial, creo en el trabajo de potenciar al jugador en beneficio del equipo”.

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