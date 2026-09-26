Colombia

Alcalde de Soacha anunció denuncia tras caso de agresión contra una vigía de tránsito: la dejó tirada en el suelo

El alcalde recordó el caso del guardia anticolados de TransMilenio, David Garzón Castro, que fue asesinado tras haber sido atacado con una navaja en la estación Terreros, luego de reclamar a dos evasores del paso del pasaje

Este fue el momento de los hechos, en el municipio de Soacha - crédito @JulianPericoJr/X
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El alcalde del municipio de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que, a través de su Secretaría de Movilidad, presentará una denuncia penal por lesiones personales tras la presunta agresión de un conductor contra una vigía de tránsito del municipio.

En sus redes sociales, el mandatario, que publicó un video con el episodio en redes sociales, el responsable fue identificado por las autoridades. Además de la acción ante la Fiscalía General de la Nación, ordenó iniciar los procedimientos administrativos para imponer los comparendos que correspondan por una posible agresión a la autoridad.

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“No vamos a tolerar la violencia contra quienes trabajan por nuestra ciudad. La intolerancia y la violencia no pueden convertirse en la respuesta”, afirmó Sánchez Perico.

Según se ve en el clip, el ciudadano no acató una orden dada por la funcionaria, en el sector de la vía Indumil, entrada a Quintas de la Laguna.

Este fue el mensaje del alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, sobre la agresión - crédito @JulianPericoJr/X
Este fue el mensaje del alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, sobre la agresión - crédito @JulianPericoJr/X

En la escena se ve claramente que la operadora vial hizo una señal de pare al conductor de la camioneta Toyota Fortuner, que, en principio, se detuvo. Sin embargo, tras una serie de interacciones entre la funcionariay el conductor, este decidió irse del punto mientras ella se sostenía de la ventana del vehículo. Al arrancar el conductor, la operadora vial fue arrastrada y quedó en el suelo, tirada boca abajo.

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El alcalde soachuno vinculó el caso con otro hecho violento ocurrido días atrás, en el que murió un joven que cumplía labores de trabajo.

Por su parte, la Alcaldía de Soacha no ha divulgado más detalles sobre las circunstancias de la agresión, la identidad del conductor ni el estado de salud de la funcionaria.

Así fue el caso de Cristian Garzón, el guardia de seguridad de TransMilenio que fue asesinado por dos evasores del pasaje

Una jueza de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deivid Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, investigados por el homicidio agravado de Cristian David Garzón Castro, guarda de seguridad de TransMilenio que murió tras una agresión en la estación Terreros, en Soacha.

La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que ninguno de los procesados aceptó. El ataque ocurrió hacia las 9:12 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026, luego de que el trabajador les reclamara por ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

Los judicializados no reconocieron su presunta participación en los hechos - crédito Fiscalía General de la Nación

Según informaron las autoridades, luego de que los detenidos habrían ingresado de forma irregular al sistema y fueron requeridos por Garzón y otros integrantes del grupo de seguridad que realiza controles contra la evasión del pago del pasaje.

Según la hipótesis del ente acusador, Acevedo Sánchez habría atacado a Garzón con una navaja durante la discusión. La herida, en el quinto espacio intercostal izquierdo, le causó lesiones en el torso a la altura del corazón.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Díaz Sierra habría alentado a Acevedo Sánchez para que continuara el ataque contra el integrante de la escuadra antievasión de TransMilenio.

La Policía Nacional informó oficialmente que capturó a ambos en flagrancia en vía pública, luego de la agresión ocurrida en la estación Terreros. En el procedimiento, los uniformados incautaron un arma blanca que sería analizada dentro de la investigación.

Este es el comunicado oficial de TransMilenio tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro - crédito Transmilenio S.A.
Este es el comunicado oficial de TransMilenio tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro - crédito Transmilenio S.A.

Los compañeros de Garzón trasladaron al joven, de 27 años, a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después por la gravedad de las lesiones.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el crimen y afirmó que el Distrito apoyará las actuaciones judiciales. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, pidió celeridad en el esclarecimiento del caso y sostuvo que ninguna persona puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas.

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