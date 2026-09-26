Deportivo Cali y Santa Fe: Las claves de los dos equipos con los proyectos más ganadores del fútbol femenino en Colombia

En el fútbol femenino de Colombia, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe son los dos clubes más importantes con proyectos sólidos y respaldo real a sus jugadoras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Deportivo Cali e Independiente Santa Fe jugarán por cuarta vez en la historia la final del campeonato de fútbol femenino en Colombia, lo que consolida ambos proyectos como los más importantes en el país.

La final de 2026 enfrenta a los dos equipos más ganadores del torneo. Santa Fe conquistó las ediciones de 2017, 2020 y 2023, mientras que Cali obtuvo los títulos de 2021, 2024 y 2025.

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Entre los hitos organizacionales de las Leonas se destaca ser el único equipo que ha participado en las 10 ediciones de la Liga Femenina, siendo las primeras campeonas del torneo, en 2017, y las líderes en la tabla histórica. Infobae Colombia habló con David Chaves, gerente deportivo del equipo femenino, que reveló algunas de las decisiones que tienen a Santa Fe como club referente en Colombia y en Suramérica.

Chaves señaló que el fútbol femenino ocupa un lugar central para Independiente Santa Fe desde hace una década, cuando se creó el equipo. Según relató, el club asumió desde el comienzo que debía competir por títulos, como lo hizo históricamente su rama masculina.

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Jugadoras e integrantes de la delegación de Independiente Santa Fe son recibidas por las mascotas del club al llegar al estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Independiente Santa Fe

El dirigente vinculó esa idea con el origen mismo del proyecto. “Hubo una convicción desde el inicio: hombres, primer campeón en Colombia, y desde el inicio hubo mujeres, primer campeonato, tenemos que ser campeones para fútbol femenino”, manifestó.

A su juicio, las directivas actuales mantuvieron esa línea. Chaves sostuvo que el femenino es uno de los pilares de la institución y que el respaldo del club no se limita a los resultados de cada temporada.

Entretanto, en Deportivo Cali, la inversión en el fútbol femenino da cuenta del éxito en sus últimas temporadas: 4.000 millones de pesos colombianos. Este esfuerzo económico respalda las cinco finales de liga disputadas y la participación en cinco de las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores Femenina

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La cantera como base de las nóminas de Santa Fe y Deportivo Cali

Las jugadoras y el cuerpo técnico en medio de cánticos llegaron al estadio de Tunja para el partido que ganaron 3-0 - crédito Deportivo Cali

El gerente deportivo de Santa Fe atribuyó parte de la continuidad competitiva del equipo a la formación de jugadoras dentro del club. Santa Fe, explicó, priorizó el paso de futbolistas desde las escuelas y las categorías juveniles hacia el plantel profesional.

Chaves llamó “las chiquitas” a las jugadoras que llegan desde la cantera. Dijo que el club trabaja con la orientación del cuerpo técnico y del entrenador de las divisiones formativas para incorporar a las futbolistas de la sub-20 y las escuelas.

El directivo contrastó ese camino con una política centrada en contrataciones del exterior. “Nunca se ha pensado cómo vamos a traer refuerzos internacionales, que los mejores. No. Siempre ha habido como una evolución desde cantera en Santa Fe”, afirmó.

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Entre tanto el Deportivo Cali también ha cimentado su exito en la formación de futbolistas, siendo incluso uno de los equipos colombianos que más deportistas ha exportado al fútbol internacional como Linda Caicedo, Manuela Pavi y Jorelyn Carbalí.

En el actual plantel, cuatro jugadoras fueron formadas en la cantera verdiblanca. Es el caso de Paula Medina, Stefania Perlaza, Melanin Aponza y su goleadora histórica, Ingrid Guerra.

Santa Fe y Deportivo Cali alimentan las convocatorias de la selección Colombia

Integrantes del equipo de fútbol femenino Independiente Santa Fe celebran y cantan en el camerino tras clasificar a la final de la Liga Femenina 2026, dejando por fuera a Millonarios - crédito Independiente Santa Fe

Santa Fe cuenta con presencia en la selección Colombia sub-20 a través de Juana Ortegón, Brenda Cardona e Isabella Díaz, según detalló Chaves. También mencionó a Mariana Silva, una canterana que ya no integra la nómina del Cardenal, pero fue transferida a Madrid CFF de la primera división de España.

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También destacó a Alejandra Díaz, a quien nombró como una de las futbolistas vinculadas al proceso de Santa Fe. La jugadora participó en el torneo Evolution con la selección Colombia sub-15 y recibió el reconocimiento como la mejor del certamen. “La selección siempre va a tener un lugar”, expresó el dirigente durante la entrevista con Infobae Colombia.

El Deportivo Cali no es la excepción en esta realidad y la actual selección sub-20 que llegó a semifinales en la Copa Mundial Femenina Sub-20 cuenta con la representación de Luisa Agudelo y Juana Ortegón, que comparten el vínculo con el elenco Cardenal. Valerin Loboa es otra de las campeonas con Deportivo Cali, que ahora juega en el fútbol de Norteamérica, que es protagonista con la Tricolor.

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Lina Arboleda y Jimena Ospina completan el grupo de exjugadoras del cuadro Azucarero, que hoy representan a Colombia y que continuaron su carrera en otro club del fútbol femenino colombiano.

La estabilidad económica y laboral del fútbol femenino

En el duelo de ida, las "Azucareras" se impusieron por 2-3 ante las "Leonas" en Tunja-crédito @LeonasSantaFe/X

Sobre la sostenibilidad financiera, David Chaves evitó entregar cifras sobre el presupuesto del equipo. Aclaró que esas decisiones corresponden a las directivas, que manejan las cuentas y la planificación económica de la institución.

Sí, afirmó que Santa Fe ha procurado garantizar condiciones laborales para las jugadoras: “Siempre se ha luchado porque las niñas estén muy bien, por darles una profesión digna”.

Chaves planteó que el fútbol femenino debe recibir un trato igualitario frente al masculino. Reconoció, sin embargo, que la disciplina enfrenta límites comerciales asociados a los derechos deportivos, la taquilla y el consumo del público.

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El dirigente admitió que la boletería representa una dificultad porque el fútbol femenino aún no tiene el mismo nivel de asistencia que otras competencias. También mencionó el peso de los patrocinadores en la viabilidad de los equipos.

Infrastructura destinada al fútbol femenino: cuerpo técnico independiente al del equipo masculino

Integrantes del equipo femenino de Deportivo Cali y cuerpo técnico celebran en la cancha la clasificación a la final de la Liga Femenina 2026. El estadio del cuadro Azucarero fue la casa del equipo femenino a lo largo del campeonato - crédito Deportivo Cali

El equipo femenino de Santa Fe entrena en la sede de Tenjo, el mismo lugar donde trabaja el plantel masculino. Chaves señaló que esa convivencia expresa una búsqueda de igualdad en las condiciones de preparación.

Las Leonas cuentan con camerino, gimnasio, cancha, meriendas y acceso al restaurante de la sede. El directivo sostuvo que las condiciones para el femenino y el masculino se manejan de manera pareja dentro de Santa Fe.

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La llegada a Tenjo fue el resultado de un proceso gradual. Chaves recordó que, al inicio del proyecto, el equipo entrenaba en las canchas de Siberia antes de trasladarse a otra cancha en la actual sede deportiva.

El Deportivo Cali Femenino entrena en la sede deportiva de Pance, histórico sitio de concentración del equipo masculino y que para esta final del 2026 fue elegido como el sitio donde las jugadoras descansarían en la noche previa a la final. El premio económico del subtítulo en la Copa Libertadores 2025 se destinó a la construcción de un camerino para el equipo femenino.

Ambas instituciones cuentan con médicos, deportólogos, fisioterapeutas, trabajadora social, psicología, nutricionista y cuerpo técnico independinte al del cuadro masculino. En Santa Fe la cabeza técnica es el venezolano Ómar Ramírez; mientras que el líder del proyecto deportivo en el Deportivo Cali es Jhon Alber Ortíz.