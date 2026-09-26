Gobierno anunció refuerzo de seguridad para los 10 alcaldes del sur de Bolívar: “Ni uno solo en zona roja tenía vehículo blindado de la UNP”

El Consejo de Seguridad reunió a ministros, autoridades militares y policiales, funcionarios departamentales y alcaldes de la región, con el propósito de coordinar las acciones del Estado directamente en el territorio - crédito Ministerio de Defensa

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El Gobierno nacional anunció un refuerzo de las medidas de seguridad para los 10 alcaldes del sur de Bolívar, una zona que las autoridades identificaron como prioritaria debido a la presencia de estructuras armadas y a las actividades relacionadas con las rentas del oro ilegal.

El anuncio se produjo al término del Consejo de Seguridad desarrollado el sábado 26 de septiembre, con participación de integrantes del gabinete nacional, autoridades militares y policiales y los mandatarios municipales de la subregión.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, había señalado previamente que el encuentro tendría como objetivo coordinar la respuesta institucional frente a las condiciones de seguridad del territorio y atender directamente las necesidades planteadas por las autoridades locales.

La zona fue priorizada por sus problemas críticos de seguridad, asociados, según el Gobierno, a la presencia de estructuras como el Clan del Golfo y el ELN y a las rentas derivadas de la explotación ilegal de oro - crédito AFP y Colprensa

“El sur de Bolívar presenta problemas de seguridad críticos por presencia de narcoterrorismo ligado a renta del oro ilegal. El propósito es coordinar respuesta del Estado en la zona y atender personalmente y en territorio acciones con alcalde y gobernación. Firmes por el sur de Bolívar”, precisó el funcionario.

Al finalizar la reunión, Lara explicó que uno de los asuntos abordados fue la protección de los alcaldes de los municipios ubicados en la zona considerada de mayor riesgo. En ese contexto, el Gobierno anunció un refuerzo de las medidas de seguridad para los 10 mandatarios locales y señaló que “ni uno solo en zona roja tenía vehículo blindado de la UNP”.

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La jornada hace parte de la estrategia del Gobierno de trasladar las discusiones de seguridad a los territorios y coordinar directamente las acciones entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Nuevas estaciones de Policía y sistemas de alta tecnología

Se implementarán sistemas antidrones y cámaras inteligentes como parte del fortalecimiento de las capacidades de seguridad en los municipios del sur de Bolívar - crédito Ejército Nacional/X

Durante el encuentro, el ministro del Interior explicó que el Gobierno tiene entre sus prioridades para el sur de Bolívar el fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades tecnológicas destinadas a la seguridad, dado que esa zona es una de las más afectadas por la presencia del Clan del Golfo y el ELN.

Por lo anterior, se definieron acciones específicas para atender las condiciones de orden público. Entre las medidas mencionadas están la construcción y reconstrucción de estaciones de Policía, la instalación de sistemas antidrones y la implementación de cámaras inteligentes.

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“Esa labor ya la hicimos en Aguachica, en el sur del Cesar y con los alcaldes del Catatumbo, y así vamos llegando a zonas más críticas del país para coordinar acciones del Estado en estos lugares, particularmente en materia de seguridad”, precisó Lara.

En declaraciones posteriores al Consejo de Seguridad, Lara explicó que el Gobierno busca mantener presencia institucional en los municipios y atender tanto las necesidades de seguridad como las relacionadas con el desarrollo de la región.

“Junto con el ministro de Defensa y con toda la cúpula militar y policial y con los alcaldes del sur de Bolívar, estamos reunidos después del Consejo de Seguridad que lideró el presidente en Cartagena. Se trata de coordinar la acción del Estado con los alcaldes y la fuerza pública en esta zona, en donde se presentan problemas de orden público y en donde está el Estado presente acompañando a la población, porque la población no está sola”, afirmó.

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“Ha habido ataques contra estaciones de policía y aquí estamos, Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa, para empezar la reconstrucción, la construcción de otras estaciones de policía, dotación de sistemas antidrones y de cámaras”, señaló el jefe de cartera.

Defensa anunció compromisos para la región

El Ministerio de Defensa anunció un refuerzo de la estrategia de seguridad en el sur de Bolívar y aseguró que se adquirieron compromisos con las autoridades y habitantes de la región - crédito Ministerio de Defensa

Por su parte, el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, explicó que el Consejo de Seguridad permitió escuchar a las autoridades locales y revisar las necesidades de seguridad planteadas por los municipios del sur de Bolívar.

El ministro indicó que los compromisos adquiridos durante la jornada abarcan tanto asuntos operativos como aspectos normativos y administrativos. “Hemos traído una propuesta interesante, no solamente relacionada con la seguridad que tanto necesita el sur de Bolívar, también con propuestas para mirar algunos aspectos relacionados con algunas leyes, algunas normas, algunos procedimientos que vienen desde años atrás y que queremos entrar a revisar con equipos jurídicos del Ministerio del Interior, de Justicia y de Defensa para traer soluciones también en esa materia”, manifestó Mora López.

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Y agregó: “Hoy acá desde Santa Rosa, sur de Bolívar, queremos decirle a todos los pobladores de esta importante región para el país que vamos a llegar con soluciones, porque hoy adquirimos compromisos con el sur de Bolívar”. Mora López también destacó la participación de las autoridades civiles y de la fuerza pública en el encuentro y señaló que la institucionalidad continuará acompañando a los municipios de la subregión.