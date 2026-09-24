Hugo Rodallega criticó a Sencia por polémica con el estadio El Campín: “Que prime el fútbol antes de cualquier otro show”

Hugo Rodallega mostró su apoyo al equipo femenino de Santa Fe, luego de no jugar en El Campín la final ante Deportivo Cali - crédito Santa Fe

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Independiente Santa Fe perdió 0-1 ante Deportivo Cali como local en la apertura de la fecha 12 del fútbol colombiano, pese a generar varias ocasiones de gol, y Hugo Rodallega asumió la responsabilidad por sus fallos antes de manifestar su rechazo a que el equipo femenino tuviera que disputar en Tunja la final de Liga ante Deportivo Cali.

El goleador del cuadro masculino lanzó críticas a Sencia por no prestar El Campín para el juego, pues el argumento fue que, desde el 23 de septiembre, inició el montaje del escenario para el concierto de la banda BTS, que se llevará a cabo el 2 y 3 de octubre, el cual necesitará más de tres semanas para la preparación y recuperación de la gramilla.

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Por otro lado, la derrota en la Liga BetPlay llegó el mismo día en que Rodallega recibió una camiseta por sus 100 goles en Liga. El atacante reconoció que el resultado y sus errores ofensivos volvieron incómodo un homenaje que consideraba especial, pues desde 2023 se volvió un ídolo de los hinchas.

La final femenina fuera de El Campín

Santa Fe jugó el miércoles 23 de septiembre como local en el estadio La Independencia de Tunja, donde enfrentó al Cali en la ida de la final de la Liga Femenina. Las leonas no pudieron utilizar El Campín y eso causó escándalo entre el concesionario Sencia y el club, por un choque de respuestas con respecto a las razones para la decisión.

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El delantero cuestionó que el fútbol no tenga prioridad en Bogotá frente a otros eventos realizados en el estadio. También aclaró que las autoridades de Santa Fe conocen los detalles contractuales y la relación con la empresa encargada del escenario.

Santa Fe y la concesionaria Sencia entraron en pelea por el uso del estadio El Campín, debido al concierto de BTS y la final de la Liga Femenina - crédito Sencia

“Creo que el presidente y su directiva son las personas que conocen de los contratos y todo esto que se maneja con la empresa; sin embargo, es lamentable que no puedan jugar aquí en El Campín, que ha sido su casa siempre, que es la casa de nosotros”, afirmó Rodallega, en charla con la prensa en la noche del 22 de septiembre.

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El futbolista pidió que las decisiones contemplen a los dos clubes profesionales de la capital. “Diría yo que hay que darle más prioridad al fútbol aquí en Bogotá, no solamente a Santa Fe, sino también a Millonarios y que prime el fútbol antes de cualquier otro show, pero no soy yo el que decide eso, porque es un negocio y al final intentan salir beneficiados de alguna otra manera”, dijo.

Los dos fallos que revisará Rodallega

Rodallega también asumió el peso de no haber aprovechado las ocasiones que tuvo frente al Deportivo Cali. El delantero sostuvo que la confianza que le ha dado el grupo aumenta su frustración cuando no puede responder con goles en un momento determinante del encuentro.

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“A mí me duele mucho cuando fallo, porque este grupo ha confiado mucho en mí, fallar en un momento de estos donde se necesitaba empujar una adentro para tener esa opción de darle vuelta al partido”, explicó. “Asumo totalmente esa responsabilidad, soy de los que cuando me equivoco acá pongo la cara, pongo la cara ahí dentro y los muchachos saben que no me escondo para nada”.

Hugo Rodallega sufrió la derrota de Santa Fe ante Deportivo Cali por 1-0, en la fecha 12 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El atacante dijo que la distinción por el centenar de anotaciones hizo más difícil el cierre de la jornada, aunque descartó que la situación le genere preocupación. “Me deja muy dolido y justo más hoy, porque me dan la camiseta de los 100 goles en Liga y eso me deja un poco incómodo, pero para nada preocupado; sin embargo, sí duele, ya estamos pensando en el viernes, lo bueno es que se da revancha rápido, en cualquier momento vuelve y se abre el arco”.

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El delantero también dijo que “hoy me dormiré a las 3-4 de la mañana, lamentándome por haber fallado”, indicó. “Voy a analizar las dos que tuve, que fue la última que tiré con zurda por encima, y la otra que el arquero me ataja y me queda el rebote, son dos jugadas puntuales”.

Rodallega aseguró que está en condiciones físicas para competir y dejó en manos del entrenador la cantidad de minutos que tendrá. El delantero recordó que lleva casi cuatro años en Santa Fe, período en el que afirmó haber jugado con dolor y en circunstancias adversas para mantenerse disponible.

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Deportivo Cali venció a Santa Fe por 1-0 en El Campín, por la fecha 12 de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Siempre intento dar lo mejor. Eso es una decisión del entrenador, yo físicamente estoy bien, ya es decisión de él cuánto tiempo juego, si juego de inicialista, si entro, yo simplemente me mentalizo para aportar”, sostuvo. También consideró válidas las opiniones de los hinchas y las preguntas sobre su edad, aunque remarcó que sus números y los logros obtenidos con el club respaldan su continuidad.