Colombia

Cayó en Medellín alias Gomelo, cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo

La Policía atribuyó al detenido 11 años de actividad criminal y presuntos vínculos con cuatro homicidios ocurridos en 2022, en el Bajo Cauca antioqueño

Las autoridades informaron que Chica Sánchez se había trasladado a Medellín para ocultarse y buscar contactos con organizaciones criminales locales - crédito Policía
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La Policía Nacional capturó en Medellín a Duván Andrés Chica Sánchez, alias Gomelo, señalado como presunto cabecilla de narcotráfico de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de 11 años y vínculos con homicidios selectivos, tráfico de cocaína y extorsiones en el Bajo Cauca antioqueño.

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Un comunicado oficial de la institución indicó que la detención se produjo mediante orden judicial en una zona de invasión de difícil acceso de la capital de Antioquia. Según la Policía, Chica Sánchez se había trasladado a Medellín para ocultarse en sectores periféricos y buscar contactos con organizaciones criminales locales que le permitieran reforzar las finanzas y la logística de su estructura.

El capturado tendría órdenes judiciales vigentes y habría coordinado actividades de cocaína y extorsión en Caucasia, Cáceres y Tarazá - crédito Policía
El capturado tendría órdenes judiciales vigentes y habría coordinado actividades de cocaína y extorsión en Caucasia, Cáceres y Tarazá - crédito Policía

Contra alias Gomelo había tres órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y concierto para delinquir agravado.

La Policía lo vincula con cuatro homicidios cometidos en 2022

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el capturado aparece como indiciado en cuatro homicidios bajo la modalidad de sicariato, perpetrados en 2022 en medio de disputas armadas por el control territorial y las rentas ilegales en el Bajo Cauca.

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Las autoridades sostienen que los crímenes ocurrieron en el contexto de enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Policía indicó que las confrontaciones se relacionaban con el dominio de rutas, economías ilícitas y zonas de influencia de los grupos armados.

Alias Gomelo fue capturado en una zona de invasión de Medellín, según informó la Policía Nacional - crédito Policía
Alias Gomelo fue capturado en una zona de invasión de Medellín, según informó la Policía Nacional - crédito Policía

Según el reporte oficial, alias Gomelo tenía presencia principalmente en Caucasia, Cáceres y Tarazá. Allí habría articulado el procesamiento y la comercialización de clorhidrato de cocaína, además del cobro de extorsiones a comerciantes y productores.

Durante la captura, los investigadores incautaron un teléfono celular que será sometido a análisis técnico y forense. La Policía espera establecer si el dispositivo contiene información que permita avanzar en otras investigaciones relacionadas con la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. De hecho, “Gomelo” fue presentado ante un juez de control de garantías, que declaró legal su captura.

Judicializaron a presunto cabecilla del Clan del Golfo señalado de extorsionar a ganaderos y empresas de giros en Sucre

A la captura de Duván Andrés Chica Sánchez se suma la apertura de una investigación contra otro presunto integrante del Clan del Golfo. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Luis de la Ossa Flórez, señalado de integrar el Clan del Golfo y de coordinar cobros extorsivos contra ganaderos y comerciantes de empresas de giros en tres municipios de Sucre.

El procesado fue capturado el 2 de septiembre en el municipio de San Benito Abad, donde, según la investigación, habría intentado evitar su detención con un arma de fuego.

Un fiscal especializado de la Seccional Sucre presentó ante un juez los elementos de prueba que vinculan a De la Ossa Flórez con la organización armada. Las autoridades sostienen que habría ingresado a la estructura en febrero de 2025 y que ejercía como presunto cabecilla regional.

Las autoridades sostienen que el detenido asumía un rol de coordinación regional para una estructura vinculada con exigencias económicas ilegales - crédito Europa Press
Las autoridades sostienen que el detenido asumía un rol de coordinación regional para una estructura vinculada con exigencias económicas ilegales - crédito Europa Press

De acuerdo con la investigación, tenía la tarea de dirigir acciones delictivas, coordinar las actividades de otros integrantes y reportar los resultados a mandos superiores del grupo.

La Fiscalía señaló que el procesado, junto con otros presuntos miembros de la organización, articulaba cobros ilegales a ganaderos y a comerciantes vinculados con empresas de giros en San Benito Abad, La Unión y Caimito.

Las exigencias económicas habrían sido permanentes y formaban parte de las rentas ilegales de la estructura en esa zona del departamento. El expediente, divulgado el 23 de septiembre, no precisó el número de víctimas ni el monto de los recursos que habrían sido exigidos.

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